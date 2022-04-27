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    Sony, yeni PS Plus'ta 34$'dan pahalı oyunlar için 2 saatlik ücretsiz deneme sürümü istiyor

    Yenilenen PlayStation Plus sisteminde sunulacak olan oyunların deneme sürümü için PlayStation'ın geliştiricilerle iletişime geçtiği ortaya çıktı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Yeni PS Plus sisteminde oyunların deneme sürümü olacak
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere PlayStation Plus servisi önümüzdeki aylarda yenileniyor. Birkaç gün de yeni servisten detaylar geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de deneme sürümüyle ilgili bir söylenti ortaya çıktı.

    2 Saatlik Deneme Sürümü

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan bilgilere göre Sony, geliştiriciler ile irtibata geçmeye başladı. Detaylara göre Sony, 34 dolardan pahalı oyunlar için geliştiricilerden deneme sürümü hazırlamalarını istedi. Bu deneme sürümü en az bir yıl boyunca erişime açık olacak ve PS Plus Premium/PS Plus Deluxe üyeleri için sunulacak.

    Yeni sistem 22 Haziran'da erişime açılacak ve büyük bir ihtimalle önümüzdeki haftalarda detaylar gelmeye devam edecek. Şu an için fiyatlara baktığımızda mantıklı duruyor diyebiliriz. Ancak yine de tüm detayları beklemekte fayda var. Geçtiğimiz gün de servisin fiyatları açıklandı ve fiyatların ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatları aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Plus Essential

    Çevrimiçi çok oyunculu modlar, her ay indirebileceğiniz iki PS4 ve bir PS5 oyunu, özel indirimler ve daha fazlası gibi temel özelliklerle PlayStation deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

    • 1 aylık üyelik 40,00 TL
    • 3 aylık üyelik 100,00 TL
    • 12 aylık üyelik 240,00 TL

    PS Plus Extra

    Hem tüm PlayStation Plus Essential avantajlarının keyfini çıkarın hem de yüzlerce indirilebilir PS4 ve PS5 oyununun yer aldığı Oyun Kataloğu ile inanılmaz bir oyun deneyimi dünyasının kapılarını aralayın.

    • 1 aylık üyelik 60,00 TL
    • 3 aylık üyelik 165,00 TL
    • 12 aylık üyelik 400,00 TL

    PS Plus Deluxe

    Diğer planlarda sunulan PlayStation Plus avantajlarına ek olarak oyun deneme sürümlerine sahip olun ve Klasikler Kataloğu'ndaki geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan kült oyunlara erişin.

    • 1 aylık üyelik 70,00 TL
    • 3 aylık üyelik 190,00 TL
    • 12 aylık üyelik 460,00 TL
    Kaynakça https://www.gamesradar.com/ps-plus-premium-might-offer-two-hour-demos-of-upcoming-playstation-games/ https://www.gematsu.com/2022/04/report-time-limited-game-trials-now-a-requirement-for-playstation-games-priced-34-or-higher
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