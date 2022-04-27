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    Yenilenen PS Plus sisteminin 400 oyunluk kütüphesine aylık oyunlar eklenip kaldırılacak

    Yenilenen PlayStation Plus sisteminin PS Plus Extra ve PS Plus Premium planlarına sunulan kütüphaneye her ay yeni oyunlar eklenip kaldırılacak.                  
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    Yenilenen PS Plus sisteminde aylık oyunlar eklenip kaldırılacak
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere PlayStation Plus servisi önümüzdeki aylarda yenileniyor. Birkaç gündür de bilgiler geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de en çok merak edilen konulardan birisi açıklığa kavuştu.

    Kütüphane Değişecek

    Yenilenen PS Plus sisteminde PS Plus Extra, PS Plus Deluxe ve PS Plus Premium üyeleri için 400 oyunluk bir kütüphane sunulacak. Bu kütüphanedeki oyunların ne olacağı henüz belli değil ancak yapılan açıklamaya göre bu kütüphanedeki oyunlara her ay yenileri eklenecek ve servisten kaldırılan oyunlar olacak. Yani Xbox Game Pass'teki gibi olacak.

    Yenilenen PS Plus sistemi 22 Haziran'da ülkemizde erişime açılacak. Geçtiğimiz gün de servisin fiyatları açıklandı ve fiyatların ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatları aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Plus Essential

    Çevrimiçi çok oyunculu modlar, her ay indirebileceğiniz iki PS4 ve bir PS5 oyunu, özel indirimler ve daha fazlası gibi temel özelliklerle PlayStation deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

    • 1 aylık üyelik 40,00 TL
    • 3 aylık üyelik 100,00 TL
    • 12 aylık üyelik 240,00 TL

    PS Plus Extra

    Hem tüm PlayStation Plus Essential avantajlarının keyfini çıkarın hem de yüzlerce indirilebilir PS4 ve PS5 oyununun yer aldığı Oyun Kataloğu ile inanılmaz bir oyun deneyimi dünyasının kapılarını aralayın.

    • 1 aylık üyelik 60,00 TL
    • 3 aylık üyelik 165,00 TL
    • 12 aylık üyelik 400,00 TL

    PS Plus Deluxe

    Diğer planlarda sunulan PlayStation Plus avantajlarına ek olarak oyun deneme sürümlerine sahip olun ve Klasikler Kataloğu'ndaki geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan kült oyunlara erişin.

    • 1 aylık üyelik 70,00 TL
    • 3 aylık üyelik 190,00 TL
    • 12 aylık üyelik 460,00 TL
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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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