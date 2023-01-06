Sony duyurdu: Playstation 5 tedarik sıkıntıları sona erdi!

Sony, Playstation 5 tedarik sorunlarının çözüldüğünü söyledi
Günümüzde Playstation 5’e erişmek daha kolay olsa da, yeni konsol küresel perakendecilerde hala stokta bulunmuyor. Ancak Sony'ye göre PlayStation 5 sıkıntıları nihayet sona erdi. Yakın tarihli CES açılış konuşmasında Sony Interactive Entertainment CEO'su ve başkanı Jim Ryan, ''PS5 isteyen herkes, bu noktadan itibaren artık daha kısa sürede PS5 buluyor olmalı'' sözlerini dile getirdi.
Ayrıca açıklamalarının devamında Sony, Playstation 5 satışlarının yaklaşık 30 milyonu geride bıraktığını duyurdu. Bu, şirketin Kasım 2022'den bu yana yaklaşık 5 milyon konsol satabildiğini gösteriyor. Ayrıca kıdemli yönetici, son iki yılda yaşanan talep artışına vurgu yaparak gösterdikleri sabır için PlayStation kullanıcılarına övgüde bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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