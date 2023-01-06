Sony duyurdu: Playstation 5 tedarik sıkıntıları sona erdi!

Tam Boyutta Gör Sony tarafından 2020 yılında tanıtılan Playstation 5, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Ancak dünya genelinde artışa geçen çip kıtlığı ve tedarik zinciri sorunları, yeni konsola büyük bir darbe vurdu. Bugün CES 2023 açılış konuşmasında Sony, Playstation 5’in tedarik sorunları hakkında sevindiren bir gelişme paylaştı.

Sony, Playstation 5 tedarik sorunlarının çözüldüğünü söyledi

Günümüzde Playstation 5’e erişmek daha kolay olsa da, yeni konsol küresel perakendecilerde hala stokta bulunmuyor. Ancak Sony'ye göre PlayStation 5 sıkıntıları nihayet sona erdi. Yakın tarihli CES açılış konuşmasında Sony Interactive Entertainment CEO'su ve başkanı Jim Ryan, ''PS5 isteyen herkes, bu noktadan itibaren artık daha kısa sürede PS5 buluyor olmalı'' sözlerini dile getirdi.

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Ayrıca açıklamalarının devamında Sony, Playstation 5 satışlarının yaklaşık 30 milyonu geride bıraktığını duyurdu. Bu, şirketin Kasım 2022'den bu yana yaklaşık 5 milyon konsol satabildiğini gösteriyor. Ayrıca kıdemli yönetici, son iki yılda yaşanan talep artışına vurgu yaparak gösterdikleri sabır için PlayStation kullanıcılarına övgüde bulundu.

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