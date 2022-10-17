Renault, elektrikli B-SUV konseptini tanıttı: İşte yeni 4ever Trophy!

Renault 4ever Trophy konseptinin özellikleri neler?
Daha modern çizgilerle ve tabii günümüzün trendlerinden crossover gövde tipinde tasarlanan 4ever Trophy konseptinin üretim halini alarak satışa sunulması 2025 yılını bulacak. B segment elektrikli araçlar için geliştirilen CMF-BEV platformu üzerine inşa edilen elektrikli crossover; 4160 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1900 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip.
Tasarımındaki detayların yanı sıra yerden yüksekliği (20 cm), 255/55R19 lastiklerle çevrili 19 inç jantları ve oldukça kısa ön-arka çıkıntılarıyla araziye hazır görünen Renault 4ever Trophy konseptinde ikonik modele atıfta bulunan detaylar da mevcut. Örneğin ön tarafta aydınlatılmış logo ve matrix LED farları içerisine alan çerçeve, arkadaki dikey stoplar ve yan taraftaki kelebek camın şekli, bu detaylar arasında gösterilebilir.
Renault 4ever Trophy konsepti, yeni elektrikli Renault 5 ile birlikte Paris'te sergilenmeye devam edecek. Fransız marka, bu iki modelin Clio ve Captur'un %100 elektrikli muadilleri olacaklarını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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