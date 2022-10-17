Renault, elektrikli B-SUV konseptini tanıttı: İşte yeni 4ever Trophy!

Tam Boyutta Gör Paris Otomobil Fuarı'nın başlamasıyla birlikte Fransız üretici Renault'nun fuardaki en büyük sürprizlerinden biri ortaya çıktı. Bir süredir ipucu görselleriyle karşımıza çıkan yeni Renault 4ever Trophy konsepti bugün resmi olarak tanıtıldı. Bu konsept, markanın elektrikli olarak yeniden hayata döndüreceği Renault 4'ün ön gösterimi olarak karşımızda.

Renault 4ever Trophy konseptinin özellikleri neler?

Daha modern çizgilerle ve tabii günümüzün trendlerinden crossover gövde tipinde tasarlanan 4ever Trophy konseptinin üretim halini alarak satışa sunulması 2025 yılını bulacak. B segment elektrikli araçlar için geliştirilen CMF-BEV platformu üzerine inşa edilen elektrikli crossover; 4160 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1900 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip.

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Tasarımındaki detayların yanı sıra yerden yüksekliği (20 cm), 255/55R19 lastiklerle çevrili 19 inç jantları ve oldukça kısa ön-arka çıkıntılarıyla araziye hazır görünen Renault 4ever Trophy konseptinde ikonik modele atıfta bulunan detaylar da mevcut. Örneğin ön tarafta aydınlatılmış logo ve matrix LED farları içerisine alan çerçeve, arkadaki dikey stoplar ve yan taraftaki kelebek camın şekli, bu detaylar arasında gösterilebilir.

Tam Boyutta Gör Yeni Renault 4ever Trophy konseptinde ön aks üzerine konumlandırılmış 134 hp'lik bir elektrik motoru görev yapıyor. Zemine yerleştirilen 42 kWsa'lik batarya da kompakt crossover'ın yaklaşık 400 kilometre sürüş menziline ulaşmasını sağlıyor. Elbette bu detaylar üretim versiyonunda değişebilir. Tıpkı tekerleklerdeki kompresörlerin, karbon fiberden yapılan portbagajın, güçlendirilmiş gövde altı, tamponlar ve ön kaputtaki hava kanallarının değişmesini beklediğimiz gibi...

Renault 4ever Trophy konsepti, yeni elektrikli Renault 5 ile birlikte Paris'te sergilenmeye devam edecek. Fransız marka, bu iki modelin Clio ve Captur'un %100 elektrikli muadilleri olacaklarını söyledi.

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Yeni Renault 4ever Trophy tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri