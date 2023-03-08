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    Anlık Bildirim

    Yeni Renault Espace dünyanın en büyük cam tavanıyla geliyor

    Renault yakında yeni bir crossover modeli tanıtacak. Fransız şirket tamamen yeni Espace'in pazardaki en büyük panoramik tavana sahip olacağını açıkladı ve araçla ilgili son teaser'ı yayınladı.
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    Yeni Renault Espace dünyanın en büyük cam tavanıyla geliyor Tam Boyutta Gör
    Tamamen yeni Renault Espace crossover modelinin tanıtımı yaklaşırken Fransız üretici araç hakkında yeni bir detay açıkladı. Otomobilin devasa bir cam tavana sahip olacağı bildirildi. Renault bunu şimdiye kadar kullanılan en büyük panoramik tavan olarak lanse ediyor.

    Yedi kişiye kadar oturma kapasitesi sunacak yeni Renault Espace'in 133 cm uzunluğunda ve 84 cm genişliğinde bir cam tavanla satışa sunulacağı açıklandı. Panel güneş ışığının 1 m²'den  fazla bir alana yayılmasını sağlayarak daha aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlayacak.

    Yeni Renault Espace dünyanın en büyük cam tavanıyla geliyor Tam Boyutta Gör

    Austral'e benzeyecek

    Espace tasarımını büyük ölçüde Austral'den ödünç alacak. Gösterge paneli düzeni, dikey orta ekran, orta konsol ve kolçak tasarımının çok benzer olması bekleniyor. Fransız marka yeni kabinin bir önceki Espace'a göre daha geniş olduğunu belirtti.

    Yeni Renault Espace'in tanıtımı 28 Mart Salı günü yapılacak. Şirket söz konusu tarihte aracın dış görünümünün yanı sıra teknik özelliklerini ve satışa sunulma tarihini de açıklayacak. Otomobilin seri üretim süreci İspanya'da yürütülecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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