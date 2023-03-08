Tam Boyutta Gör Tamamen yeni Renault Espace crossover modelinin tanıtımı yaklaşırken Fransız üretici araç hakkında yeni bir detay açıkladı. Otomobilin devasa bir cam tavana sahip olacağı bildirildi. Renault bunu şimdiye kadar kullanılan en büyük panoramik tavan olarak lanse ediyor.

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Yedi kişiye kadar oturma kapasitesi sunacak yeni Renault Espace'in 133 cm uzunluğunda ve 84 cm genişliğinde bir cam tavanla satışa sunulacağı açıklandı. Panel güneş ışığının 1 m²'den fazla bir alana yayılmasını sağlayarak daha aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlayacak.

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Austral'e benzeyecek

Espace tasarımını büyük ölçüde Austral'den ödünç alacak. Gösterge paneli düzeni, dikey orta ekran, orta konsol ve kolçak tasarımının çok benzer olması bekleniyor. Fransız marka yeni kabinin bir önceki Espace'a göre daha geniş olduğunu belirtti.

Yeni Renault Espace'in tanıtımı 28 Mart Salı günü yapılacak. Şirket söz konusu tarihte aracın dış görünümünün yanı sıra teknik özelliklerini ve satışa sunulma tarihini de açıklayacak. Otomobilin seri üretim süreci İspanya'da yürütülecek.

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Yeni Renault Espace dünyanın en büyük cam tavanıyla geliyor