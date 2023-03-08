Yeni Renault Espace dünyanın en büyük cam tavanıyla geliyor

Yedi kişiye kadar oturma kapasitesi sunacak yeni Renault Espace'in 133 cm uzunluğunda ve 84 cm genişliğinde bir cam tavanla satışa sunulacağı açıklandı. Panel güneş ışığının 1 m²'den fazla bir alana yayılmasını sağlayarak daha aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlayacak.
Austral'e benzeyecek
Espace tasarımını büyük ölçüde Austral'den ödünç alacak. Gösterge paneli düzeni, dikey orta ekran, orta konsol ve kolçak tasarımının çok benzer olması bekleniyor. Fransız marka yeni kabinin bir önceki Espace'a göre daha geniş olduğunu belirtti.
Yeni Renault Espace'in tanıtımı 28 Mart Salı günü yapılacak. Şirket söz konusu tarihte aracın dış görünümünün yanı sıra teknik özelliklerini ve satışa sunulma tarihini de açıklayacak. Otomobilin seri üretim süreci İspanya'da yürütülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez