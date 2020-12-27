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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder: "DC sinema evrenini hiçbir zaman Marvel gibi yapmak istemedik"

    Marvel'ın sinemadaki büyük başarısının ardından, Marvel'ın en büyük rakiplerinden biri olan DC de sinema sektörüne girdi ancak pek de başarılı olduğu söylenemez.
    5 sa.
    2,2b
    34
    21
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Zack Snyder:
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    Bildiğiniz üzere Disney, Iron Man filmi ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'nin ilk adımlarını attı. 11 yılı geçmiş ve daha da geçecek olan başarılı bir evren yarattı. Marvel'ın en büyük rakiplerinden olan DC de aynı şeyi yaptı ancak pek de başarılı olamadı. Birçok insan da DC'nin neden Marvel gibi yapmadığını merak etti. 

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    DC Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan ve aynı zamanda evrende birkaç filmi yöneten Zack Snyder da geçtiğimiz günlerde, neden Marvel'ın gittiği yoldan gitmediklerini açıkladı. Söylediğine göre kafalarında hiçbir zaman Marvel'ın gittiği yöntem üzerinden gitmek yokmuş. Bildiğiniz gibi Marvel öncesinde her karakter için bir film hazırladı ve en sonunda tüm karakterleri topladığı Avengers filmleri yaptı. DC ise önce tüm karakterleri topladığı filmden başlayıp sonrasıdna diğer karakterlerin filmlerini çıkarttı.

    Zack Snyder'ın dediğine göre ise bunun en önemli sebebi DC'nin hazırda yapmış olduğu ve popüler olan yapımların olmasıymış. Yani Marvel bu işe başladığında Disney'in elinde bulundurduğu karakterlerden hiçbirinin son dönemde bir filmi yapılmamıştı. Bu yüzden Disney, sıfırdan bir evren kurabildi.

    Ancak DC tarafında her yıl düzenli olarak çıkan ve popüler olan animasyonlar dışında, Christopher Nolan'ın Batman üçlemesi bulunuyordu ve CW kanalında devam eden son derece popüler diziler de bulunuyordu; The Flash ve Arrow gibi. Bu yüzden Zack Snyder, insanlara "Tüm o yapımları unutun ve bizim filmimize bakın." diyemeyeceklerini düşündükleri için farklı bir model seçtiklerini söyledi. 



    https://screenrant.com/mcu-dceu-movies-comparison-zack-snyder/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SilentHunterHD 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    olamazsınız zaten. ww 1984 izledim rezalet bir filmdi. filmi zorla bitirdim ilk filmini çok sevmeme rağmen ikincisi tam bir fiyasko
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    ProfXavier (Emre Taner) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben afleck 'in batman'i oynadığı gün DC = DisConnect oldu ! O surat nedir hacım yaw!
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    Romeo84 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    dc nin içine eden adam konuştu...bir tek ilk batman ve nolan ın 3 lemesi iyi gerisi çöp
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    Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olamazsınız zaten.
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    canguler917 (can guler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    burada yorumlarda toplananlar baya yanlış gelmişler, adamın açıklamalarından hiçbir şey anlamamışlar. man of steel çıktığında nolan'ın son batman filmi daha bir yıl önce çıkmıştı, batman sinemalarda hala çok taze bir karakterdi, uzun zamandır filmi yapılmayan superman için ise ona özel bir film yaparak giriş yaptılar. zaten kurmak istedikleri evren batman ile superman evreniydi, diğerleri yan karakter gibi kalacaklardı ki dc dediğiniz her zaman bu şekilde olmuştur zaten. ne yapsalardı, nolan'ın son filminden iki yıl sonra bir daha mı batman filmi yapsalardı ?
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    alpalp84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Komple yanlış bir açıklama zira batman v süpo filminde açık açık evren kurulmak için adımlar atıldı. JL başarılı olsaydı evren şimdi çoktan kurulmuştu. Fakat bu işi kıvıramayacaklarını anladıklarında karakter bazlı filmlerde karar kıldılar.
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    canguler917 (can guler) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) alpalp84
    adam evren kurmak istemedik dememiş ki, marvel gibi bir evren kurmak istemedik demiş. sen komple yanlış anlamışsın
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Malesef DC filmleri çok vasat oldu. Supermen ile güzel bir başlangıç yapıp, ilk Justice League ile fena olmayan bir yol açıldı ama Marvel'in harikalar yaptığı bir zamanda vasatlık ötesi bir 2.filmle seyircinin karşısına çıkmaları işin sonunu getirdi. 2.film her detayıyle inanılmaz vasat.
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    Ultrasaray0643 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Taraf değilim,ama yıllarca DC funlari Marvel için çok sulu,DC karanlık ve gizemli diye kendini savunur.hitap ettiğin kitle,ürün çr sattigin ,sinemaya çektiğin kitle açısından ben bunu yanlış bulmadım hiç.yaptigin giseye bakar iş.



    Bir çok eksiği olsada adamlar 15-18 sene bir final için hazırlık yapmış ,flimlerin çoğunda superkahraman -super kötü mücadelesini zevkle izletmis.



    DC nin adaletin safagi hariç sonunu ağzını açık izlediğim tek bir flimi yok.



    Marvel da iyi yada kötü ,bu kahraman bu işin içinden nasıl çıkacak acaba diyorsun
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    Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    DC animasyonda yaptıklarının %1 ini bile sinema evrenine aktarabilseydi bambaşka bir tablo görecektik...
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    smart1978 (X Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakli yani ..
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    Alkalen Fosfataz 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ne yapmak istediğimizi biz de bilmiyoruz diye devam etmiş olabilir açıklamaya.
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