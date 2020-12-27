Zack Snyder: "DC sinema evrenini hiçbir zaman Marvel gibi yapmak istemedik"

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Bildiğiniz üzere Disney, Iron Man filmi ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'nin ilk adımlarını attı. 11 yılı geçmiş ve daha da geçecek olan başarılı bir evren yarattı. Marvel'ın en büyük rakiplerinden olan DC de aynı şeyi yaptı ancak pek de başarılı olamadı. Birçok insan da DC'nin neden Marvel gibi yapmadığını merak etti.

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DC Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan ve aynı zamanda evrende birkaç filmi yöneten Zack Snyder da geçtiğimiz günlerde, neden Marvel'ın gittiği yoldan gitmediklerini açıkladı. Söylediğine göre kafalarında hiçbir zaman Marvel'ın gittiği yöntem üzerinden gitmek yokmuş. Bildiğiniz gibi Marvel öncesinde her karakter için bir film hazırladı ve en sonunda tüm karakterleri topladığı Avengers filmleri yaptı. DC ise önce tüm karakterleri topladığı filmden başlayıp sonrasıdna diğer karakterlerin filmlerini çıkarttı.

Zack Snyder'ın dediğine göre ise bunun en önemli sebebi DC'nin hazırda yapmış olduğu ve popüler olan yapımların olmasıymış. Yani Marvel bu işe başladığında Disney'in elinde bulundurduğu karakterlerden hiçbirinin son dönemde bir filmi yapılmamıştı. Bu yüzden Disney, sıfırdan bir evren kurabildi.

Ancak DC tarafında her yıl düzenli olarak çıkan ve popüler olan animasyonlar dışında, Christopher Nolan'ın Batman üçlemesi bulunuyordu ve CW kanalında devam eden son derece popüler diziler de bulunuyordu; The Flash ve Arrow gibi. Bu yüzden Zack Snyder, insanlara "Tüm o yapımları unutun ve bizim filmimize bakın." diyemeyeceklerini düşündükleri için farklı bir model seçtiklerini söyledi.

https://screenrant.com/mcu-dceu-movies-comparison-zack-snyder/

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