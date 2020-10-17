Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek

Tam Boyutta Gör

Google, Hangouts'un kapatılacağını daha öncesinde duyurmuştu ancak şirket bunun ne zaman ve nasıl olacağına dair ayrıntılı bilgi vermemişti. Son yayınladığı gönderiyle Google, mevcut tüm Hangouts kullanıcılarının başlangıçta yalnızca işletme kullanıcıları için Slack benzeri mesajlaşma hizmeti olması amaçlanan Chat'e geçmesine izin verecek.

Hangouts özellik kaybederken, Google Chat daha fazla işlev kazanacak

Yakın zamanda Google Workspace olarak isim değiştiren G Suite'in bir uygulaması olarak piyasaya sürülen Google Chat, 2021'in ilk yarından itibaren ücretsiz bir uygulama olacak.

Google yaptığı açıklamada: "Sorunsuz bir geçiş sağlamak için, Hangouts görüşmelerinizin yanı sıra kişiler ve kayıtlı geçmişinizin de otomatik olarak taşınmasına yardımcı olacağız." diyerek Chat'e geçişin tüm hazırlıklar bittiğinde hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini de duyurmuş oldu.

İlginizi Çekebilir

Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında

Chat, Hangouts'un tam olarak bire bir ikamesi olmasa da, aslında grup sohbetleri ve dosyalar ve görevler etrafında işbirliği için bir dizi ek özellik ve yeni güvenlik araçları sunuyor.

Google Chat, gelen kutusuna gönderme, daha hızlı arama, emoji tepkileri ve önerilen yanıtlar gibi yararlı eklemelerle birlikte doğrudan ve grup mesajlaşma gibi tanıdık Hangouts özelliklerini de içeriyor. Chat, Hangouts'un tam olarak bire bir ikamesi olmasa da, aslında grup sohbetleri ve dosyalar ve görevler etrafında işbirliği için bir dizi ek özellik ve yeni güvenlik araçları sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler"

Chat'in Gmail'e entegre edileceğinden bahseden Google ayrıca: "Chat, Gmail'de yerleşik olarak bulunan güçlü kimlik avı korumalarına sahiptir; bu nedenle, size Chat aracılığıyla bir bağlantı gönderilirse, Güvenli Tarama'daki gerçek zamanlı verilerle karşılaştırılacak ve kötü amaçlı olduğu tespit edilirse işaretlenecektir." ifadelerine yer verdi.

Voice kullanıcıları geçmişte Hangouts'u kullanarak Google Voice numaralarından çağrı alabiliyorlardı. Bu aydan itibaren Google, Hangouts Voice kullanıcılarını kısa mesaj ve arama için Voice uygulamasına yönlendirecek ve önümüzdeki yılın başlarında Hangouts'ta Voice desteğini kaldıracak.

https://arstechnica.com/gadgets/2020/10/google-chat-goes-free-in-2021-while-hangouts-loses-features-this-month/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.