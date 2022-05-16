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    Qualcomm 20 Mayıs’ta yeni Snapdragon çiplerini tanıtacak

    Mobil işlemci sektörünün liderlerinden olan Qualcomm, 20 Mayıs için yeni bir etkinlik duyurdu. Çin bazlı etkinlikte Snapdragon 8 Gen + ve Snapdragon 7 Gen 1’in tanıtılması bekleniyor.
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    Qualcomm, her ne kadar son yıllarda pazar payı kaybetse de hala sektördeki en önemli isimlerden biri. Snapdragon 8 Gen 1 ile bu seneki birçok amiral gemi cihaza güç veren firma, 20 Mayıs’ta yeni çiplerini tanıtacak.

    Snapdragon 8 Gen 1+ ve 7 Gen 1 tanıtılabilir

    20 Mayıs’ta Çin yerel saati ile 20.00’da düzenlenecek etkinlikte, iki büyük anons bekleniyor. Qualcomm, uzun yıllardır çiplerini yıl ortasında + modeli ile güncelleyerek yılın ikinci yarısında gelecek amiral gemilerine performans artışı sağlıyor. Qualcomm’un bu sene de benzer bir şey planladığı biliniyor. Etkinlikte, uzun süredir ismi geçen Snapdragon 8 Gen 1+ ve Snapdragon 7 Gen 1’in tanıtılması bekleniyor.

    8 Gen 1+, standart versiyona göre arttırılmış grafik performansı sunacak. İşlemcide 1 adet Cortex X2 çekirdeği, 3 adet Cortex A710 çekirdeği ve 4 adet Cortex A510 verimlilik çekirdeği bulunacak. TSCM’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek çipin ilk kez Motorola Edge X30’da kullanılması bekleniyor. Snapdragon 7 Gen 1 ise orta-üst seviyenin yeni şampiyonu olacak gibi gözüküyor. 4 adet Cortex A710, 4 adet Cortex A510 çekirdeklerini barındırması beklenen çip, Adreno 662 grafik birimi ile geliyor. 7 Gen 1’in ise ilk kez Oppo Reno8’de kullanılması bekleniyor. 

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 13 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 22 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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