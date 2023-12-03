General Motors, 2024'de elektrikli otomobil üretiminde kâra geçecek

Şirketin finans şefi Paul Jacobson'a göre artan üretim hacmi, hammadde maliyeti ve batarya maliyeti düşüşü gibi sebepler şirketin elektrikli araç üretiminde kâra geçmesini sağlayacak.
GM'in kendi bataryaları maliyetleri düşürecek
Jacobson, yakın zamanda düzenlenen Barclays yatırımcı konferansında katılımcılara, firmanın ortak batarya tesislerinin hayata geçmesiyle, daha maliyetli olan ithal batarya hücrelerine olan bağımlılığı azaltacağını söyledi. Buna ek olarak şirket, 2024'e kadar araç başına hammadde maliyetlerini 4.000 doların üzerinde azaltabilecek. GM'nin elektrikli araç karlılığına, sera gazı kredileri, federal vergi kredileri, BrightDrop ve GM Energy işi ve yazılım destekli servisleri de destek olacak.
Şirket, 2024'ün ikinci yarısında elektrikli araçlarında kâra geçmeye başlamayı ve ertesi yıl vergi kredilerinin yardımıyla %5 civarı kâr marjına ulaşmayı hedefliyor.
GM, elektrikli araçlarının yakında kârlı hale geleceğinden emin olsa da, müşteriler için kötü haberler de var. Ekim ayında CEO Mary Barra, Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Silverado EV RST ve GMC Sierra EV Denali'nin lansmanlarının birkaç ay ertelendiğini açıkladı. Bu haber, GM'nin daha uygun fiyatlı Silverado ve Sierra EV modellerinin üretiminin "değişen elektrikli araç talebi" nedeniyle 2024'ten 2025'in sonlarına ertelendiğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.