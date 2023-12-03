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    General Motors, 2024'de elektrikli otomobil üretiminde kâra geçecek

    General Motors (GM) daha önce elektrikli araç üretiminden zarar ettiğini açıklamıştı. Şimdi ise firma 2024'ün ikinci yarısından itibaren elektrikli araç üretiminde kâra geçeceklerini belirtti.
    General Motors, 2024'de elektrikli otomobillerde kâra geçecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçları üretmenin içten yanmalı araçlardan daha pahalı olduğu biliniyor. General Motors (GM) daha önce elektrikli araç üretiminden zarar ettiğini açıklamıştı. Şimdi ise firma 2024'ün ikinci yarısından itibaren elektrikli araç üretiminde kâra geçeceklerini belirtti.

    Şirketin finans şefi Paul Jacobson'a göre artan üretim hacmi, hammadde maliyeti ve batarya maliyeti düşüşü gibi sebepler şirketin elektrikli araç üretiminde kâra geçmesini sağlayacak.

    GM'in kendi bataryaları maliyetleri düşürecek

    Jacobson, yakın zamanda düzenlenen Barclays yatırımcı konferansında katılımcılara, firmanın ortak batarya tesislerinin hayata geçmesiyle, daha maliyetli olan ithal batarya hücrelerine olan bağımlılığı azaltacağını söyledi. Buna ek olarak şirket, 2024'e kadar araç başına hammadde maliyetlerini 4.000 doların üzerinde azaltabilecek. GM'nin elektrikli araç karlılığına, sera gazı kredileri, federal vergi kredileri, BrightDrop ve GM Energy işi ve yazılım destekli servisleri de destek olacak.

    Şirket, 2024'ün ikinci yarısında elektrikli araçlarında kâra geçmeye başlamayı ve ertesi yıl vergi kredilerinin yardımıyla %5 civarı kâr marjına ulaşmayı hedefliyor.

    GM, elektrikli araçlarının yakında kârlı hale geleceğinden emin olsa da, müşteriler için kötü haberler de var. Ekim ayında CEO Mary Barra, Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Silverado EV RST ve GMC Sierra EV Denali'nin lansmanlarının birkaç ay ertelendiğini açıkladı. Bu haber, GM'nin daha uygun fiyatlı Silverado ve Sierra EV modellerinin üretiminin "değişen elektrikli araç talebi" nedeniyle 2024'ten 2025'in sonlarına ertelendiğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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