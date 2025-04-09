Yeni Star Wars filmi için hazırlıklar hız kazandı; Oyuncu kadrosu şekilleniyor

Tam Boyutta Gör Son üçlemenin ardından bir süre beyaz perdeden uzak duran Star Wars serisi, önümüzdeki yıl The Mandalorian & Grogu ile sinemalara geri dönecek. Bu noktadan sonra yeni Star Wars filmleri üst üste gelecek. Bu filmlerden biri de Shawn Levy'nin hazırladığı proje olacak. Deadpool & Wolverine, Free Guy ve Stranger Things gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Shawn Levy'nin yöneteceği bu filmin başrolünü ünlü oyuncu Ryan Gosling üstlenecek.

Shawn Levy ve Ryan Gosling'in dâhiliyeti dışında hakkında pek bir şey bilmediğimiz bu Star Wars filmi, son günlerde sık sık gündeme başladı. Filmin oyuncu kadrosuna dair haberlerin üst üste gelmeye başlaması, bu film için artık somut adımlar atılmaya başlandığını gösteriyor.

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Shawn Levy'nin Yöneteceği Star Wars Filminde Jesse Plemons da Rol Alabilir

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler, filmin kadın başrolü olarak Jodie Comer (Killing Eve)'ın düşünüldüğünü ortaya çıkardı. Bu haberden birkaç gün sonra bu kez de filmin kötü adamı için görüşülen isim belli oldu. Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, Disney'in bu rolü Jesse Plemons'a teklif ettiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Breaking Bad dizisiyle çıkış yapan Jesse Plemons, son dönemde The Power of the Dog, Civil War, Killers of the Flower Moon gibi filmlerde dikkat çekici performanslara imza attı. Nitekim The Power of the Dog filmindeki performansıyla Oscar adaylığı da kazandı.

Başta da belirttiğimiz gibi film hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak gelen söylentiler, Ryan Gosling'in yanında padawan'ı ile birlikte seyahat eden bir Jedi'a hayat vereceğini söylüyor. Ayrıca bunun son dönemde çıkan Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bütçeli ve daha küçük ölçekli bir film olacağı konuşuluyor.

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Yeni Star Wars filmi için somut adımlar atılmaya başlandı