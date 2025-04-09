Yeni Star Wars filmi için hazırlıklar hız kazandı; Oyuncu kadrosu şekilleniyor

Shawn Levy ve Ryan Gosling'in dâhiliyeti dışında hakkında pek bir şey bilmediğimiz bu Star Wars filmi, son günlerde sık sık gündeme başladı. Filmin oyuncu kadrosuna dair haberlerin üst üste gelmeye başlaması, bu film için artık somut adımlar atılmaya başlandığını gösteriyor.
Shawn Levy'nin Yöneteceği Star Wars Filminde Jesse Plemons da Rol Alabilir
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler, filmin kadın başrolü olarak Jodie Comer (Killing Eve)'ın düşünüldüğünü ortaya çıkardı. Bu haberden birkaç gün sonra bu kez de filmin kötü adamı için görüşülen isim belli oldu. Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, Disney'in bu rolü Jesse Plemons'a teklif ettiğini söylüyor.
Başta da belirttiğimiz gibi film hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak gelen söylentiler, Ryan Gosling'in yanında padawan'ı ile birlikte seyahat eden bir Jedi'a hayat vereceğini söylüyor. Ayrıca bunun son dönemde çıkan Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bütçeli ve daha küçük ölçekli bir film olacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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