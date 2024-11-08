Yeni Star Wars üçlemesi geliyor: İşte tüm detaylar

Yeni Star Wars üçlemesi yolda
Yeni üçleme, farklı karakterler ve özgün bir hikâye etrafında şekillenecek, ancak aktarılanlara göre tanıdık yüzlerin ve klasik isimlerin hikâyeye dahil olma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Henüz bir yönetmen ile anlaşılmamış olsa da, Kinberg’in hem senaryoyu yazacağı hem de yapımcı koltuğuna oturacağı doğrulandı. Kinberg, daha önce birçok X-Men filmine ve Deadpool, The Martian, Cinderella gibi projelere imza atmış, aynı zamanda 2015 yapımı Star Wars: The Force Awakens filminde danışman olarak görev almıştı.
Kaynaklar Kinberg'in üçlemesinin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve ne zaman prodüksiyona gireceğinin belli olmadığını vurguluyor.
2019’da Skywalker Saga’nın “Star Wars: The Rise of Skywalker” ile son bulmasının ardından, yeni bir hikaye serisi ile izleyici karşısına çıkmayı hedefleyen Lucasfilm, bu projede de stüdyo başkanı Kathleen Kennedy ile birlikte çalışacak.
Star Wars evreninde yeni projeler yolda
Disney, 2026 ve 2027 yıllarında vizyona girmesi planlanan iki yeni Star Wars filmi ve “The Mandalorian & Grogu” isimli projenin hazırlıklarına devam ediyor. Bu projelerle beraber izleyiciler, “Mandalorian” evrenine dair daha fazla hikaye ile buluşacak.
Lucasfilm, bu yeni üçlemenin yanı sıra James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi ve Donald Glover gibi isimlerin geliştirdiği başka Star Wars projelerine de odaklanmış durumda. Fakat, bu projelerin hangisinin öncelikli olarak vizyona gireceği netleşmiş değil. Öte yandan, Rian Johnson, Patty Jenkins, Kevin Feige gibi ünlü yapımcı ve yönetmenlerle duyurulan projeler ise şimdilik beklemede.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über