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    Yeni Star Wars üçlemesi geliyor: İşte tüm detaylar

    Lucasfilm, yeni karakterlerle yeni bir üçlemesi Star Wars üçlemesi yapmak için düğmeye bastı. Yeni Star Wars üçlemesi için ise X-Men filmlerinden tanınan Simon Kinberg görevlendirildi.
    Yeni Star Wars üçlemesi geliyor: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Ünlü Star Wars serisine yeni bir üçleme ekleniyor. Lucasfilm, X-Men filmlerinin senaristi ve yapımcısı Simon Kinberg ile iş birliğine giderek Star Wars evrenine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Deadline’ın haberine göre, yeni Star Wars filmleri son olarak 2019 yılında yayınlanan ve Skywalker Saga’nın sona erdiren The Rise of Skywalker sonrası dönemde geçecek.

    Yeni Star Wars üçlemesi yolda

    Yeni üçleme, farklı karakterler ve özgün bir hikâye etrafında şekillenecek, ancak aktarılanlara göre tanıdık yüzlerin ve klasik isimlerin hikâyeye dahil olma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Henüz bir yönetmen ile anlaşılmamış olsa da, Kinberg’in hem senaryoyu yazacağı hem de yapımcı koltuğuna oturacağı doğrulandı. Kinberg, daha önce birçok X-Men filmine ve Deadpool, The Martian, Cinderella gibi projelere imza atmış, aynı zamanda 2015 yapımı Star Wars: The Force Awakens filminde danışman olarak görev almıştı.

    Kaynaklar Kinberg'in üçlemesinin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve ne zaman prodüksiyona gireceğinin belli olmadığını vurguluyor.

    Yeni Star Wars üçlemesi geliyor: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    The Rise of Skywalker’ın karışık eleştiriler alması ve gişede beklenen performansı göstermemesi sonrasında, Star Wars sinema evreninde birçok yeni proje duyurulmuş ancak çoğu rafa kaldırılmıştı. Daisy Ridley’nin canlandırdığı Rey karakterine odaklanan yeni bir film projesi ise Peaky Blinders yazarı Steven Knight’ın projeden ayrılması nedeniyle aksamalarla boğuşuyor.

    2019’da Skywalker Saga’nın “Star Wars: The Rise of Skywalker” ile son bulmasının ardından, yeni bir hikaye serisi ile izleyici karşısına çıkmayı hedefleyen Lucasfilm, bu projede de stüdyo başkanı Kathleen Kennedy ile birlikte çalışacak.

    Star Wars evreninde yeni projeler yolda

    Disney, 2026 ve 2027 yıllarında vizyona girmesi planlanan iki yeni Star Wars filmi ve “The Mandalorian & Grogu” isimli projenin hazırlıklarına devam ediyor. Bu projelerle beraber izleyiciler, “Mandalorian” evrenine dair daha fazla hikaye ile buluşacak.

    Lucasfilm, bu yeni üçlemenin yanı sıra James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi ve Donald Glover gibi isimlerin geliştirdiği başka Star Wars projelerine de odaklanmış durumda. Fakat, bu projelerin hangisinin öncelikli olarak vizyona gireceği netleşmiş değil. Öte yandan, Rian Johnson, Patty Jenkins, Kevin Feige gibi ünlü yapımcı ve yönetmenlerle duyurulan projeler ise şimdilik beklemede.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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