Haziran 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: AMD ve Windows 10 düşüşte

Haziran ayı listesine göre Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ekran kartı, GeForce GTX 1650(yüzde 5,67) oldu. Geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 0,40'lık bir pay kaybeden GPU'yu ise, ikinci sırada RTX 3060(yüzde 4,74) takip ediyor. Bu noktada Mayıs ayının ikinci sırasında yer alan GTX 1060 (yüzde 4,58), an itibarıyla üçüncü sıraya gerilemiş durumda.
İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderlik koltuğunda oturduğunu görüyoruz. Steam kullanıcılarının yüzde 61,41'lik bölümünü oluşturan işletim sistemini yüzde 36,94 payla Windows 11 takip ediyor. Ayrıca Haziran ayında Windows 10'un payı yüzde 1,54 düşerken, Windows 11'in payı yüzde 1,58 oranında artış gösterdi.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D