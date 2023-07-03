Haziran 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: AMD ve Windows 10 düşüşte

Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Haziran 2023 listesi paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

Haziran 2023 Steam Donanım Anketi açıklandı

Haziran ayı listesine göre Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ekran kartı, GeForce GTX 1650 (yüzde 5,67) oldu. Geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 0,40'lık bir pay kaybeden GPU'yu ise, ikinci sırada RTX 3060 (yüzde 4,74) takip ediyor. Bu noktada Mayıs ayının ikinci sırasında yer alan GTX 1060 (yüzde 4,58), an itibarıyla üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

Tam Boyutta Gör Bu değişimin nedeni olarak pazarda yaşanan hareketliliği gösterebiliriz. Nitekim Ada Lovelace RTX 40 serisinin ardından RTX 30 kartlarda yeni indirimler görmeye başladık. Ayrıca madencilikte kullanılan birçok model, ikinci el pazarında önemli bir paya sahip olmayı başardı. Yeni nesil ekran kartları arasından RTX 4060 mobil (yüzde 0,81), RTX 4070 (yüzde 0,36), RTX 4070 Ti (yüzde 0,67), RTX 4080 (yüzde 0,40) ve RTX 4090 (yüzde 0,60) ise Haziran ayında ufak artışlar gördü. RDNA 3 tabanlı AMD RX 7000 kartların ise henüz listeye dahil olmadığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör İşlemci sıralamasına gelirsek, burada Intel'in yükselişi devam ediyor. Haziran ayında şirketin payı yüzde 0,42 artarak yüzde 67,94'e ulaştı. AMD ise yüzde 0,43 kayıpla yüzde 32,03'e geriledi.

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İşletim sistemlerinde ise Windows 10'un liderlik koltuğunda oturduğunu görüyoruz. Steam kullanıcılarının yüzde 61,41'lik bölümünü oluşturan işletim sistemini yüzde 36,94 payla Windows 11 takip ediyor. Ayrıca Haziran ayında Windows 10'un payı yüzde 1,54 düşerken, Windows 11'in payı yüzde 1,58 oranında artış gösterdi.

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