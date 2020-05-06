Yeni Surface kulaklıklar tanıtıldı

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Microsoft’un kablosuz kulaklık segmentindeki şık ürünü Surface Headphones bu yıl devam modeline kavuştu. Surface Headphones 2 modeli öncekine göre daha iyi ses ve batarya ile geliyor.

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Surface Headphones 2 özellikleri ve fiyatı

Surface Headphones 2 ilk neslin beğenilen tasarımını korurken kafa bandı tarafına biraz daha yumuşak madde takviyesi ile ergonomiyi arttırmış. Kulaklığı boynunuza indirdiğinizde ise kapaklar 180 derece dönerek sizi rahatsız etmiyor.

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40mm Free Edge sürücü barındıran kulaklık ses kalitesini arttırırken gelişmiş mikrofonlar görüşme esnasında berrak ses sunuyor. Kapaklarda yer alan iki tekerlek ile ses ve gürültü engelleme yönetiliyor.

Kulaklığın dikkat çekici özelliği aktif gürültü engelleme yapabilmesi. 13 farklı seviyesi olan gürültü engelleme dış tekerleklerden kontrol ediliyor. Tek şarj ile kulaklıklar 20 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Surface Headphones 2 için 249$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.cnbc.com/2020/05/06/microsoft-surface-go-2-surface-book-3-price-release-date.html

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