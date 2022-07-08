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    Anlık Bildirim

    Yeni Terminatör oyunu "Terminator Survival Project" duyuruldu: İşte ilk videosu

    Fransız oyun firması Nacon Studios, açık dünya hayatta kalma Terminatör oyununu duyurdu. Şu anda geliştirilme aşamasında olan yeni Terminatör oyunundan kısa bir video da paylaşıldı.
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    yeni terminatör oyunu nacon

    Fransız oyun şirketi Nacon, Connect 2022 etkinliğinde yeni Terminatör oyununun geleceğinin müjdesini verdi. Açık dünya hayatta kalma türünde olacak Terminatör oyununun "Terminator Survival Project" tanıtım videosu da paylaşıldı.

    Açık dünya Terminatör oyunu geliyor

    Nacon, Terminatör’ün kıyamet sonrası dünyasında geçen bir hayatta kalma oyunu geliştirdiklerini duyurdu. Nacon Connect 2022 etkinliğinde duyurulan oyunun Nacon Studio Milan’da geliştirilme sürecinde olduğu bilgisi paylaşıldı. İsmi henüz belli olmayan yeni Terminatör oyunu açık dünyada geçiyor ve kıyamet günü olayları (kıyamete neden olan Skynet nükleer saldırısı) ile John Connor’ın direnişinin oluşumu arasında geçiyor.

    Oyun, filmlerde tasvir edilen olaylara dayanan orijinal bir hikayeye sahip olacak. Henüz oynanış görüntüleri paylaşılmadı ancak T-800’ün depo benzeri bir ortamda birini avladığını gösteren sinematik bir fragman gördük.

    Terminatör oyunlarının filmleri kadar başarılı olmadığını söylemek gerek. 2003’te çıkan Terminator 3: War of the Machines, 2019’da çıkan Terminator: Resistance oyunları çok başarılı olamadı. Umarız, Nacon Studio’nun geliştirdiği Terminator oyunu bir dönüm noktası olur.

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