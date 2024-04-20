Yeni Tesla Model 3 Performance'ın bazı özellikleri ortaya çıktı

2024 Tesla Model 3 Performance neler sunacak?
Spor aracın iki yeni yüksek performanslı motor ile 500 beygirden fazla güç üreteceği belirtiliyor. Daha önceki bir sızıntıda, ön motorun 201 beygir, arka motorun ise 406 beygir güç üretebildiği belirtilmişti. Ancak motorlar farklı hızlarda en yüksek performansa ulaşacağı için toplam güç daha düşük olacaktır.
InsideEVs tarafından ortaya çıkarılan kaynak kodu, Model 3 Performance'ın yeni adaptif sönümleme özelliğine sahip süspansiyonlar geleceğini ortaya koyuyor. Tesla yeni sürüş moduyla süspansiyon sertliğini ayarlamaya da izin verecek.
Tesla ayrıca otomobil için V3 olarak adlandırılan yeni bir Track Mode yazılımı kullanacak. Bu mod ile güç aktarma organları ve adaptif süspansiyon kalibre edilecek. Ayrıca sürücüler, yol tutuş dengesini, stabilite kontrollerini ve rejeneratif fren sistemini ayarlayabilecekler.
Yeni performans modeli aynı zamanda geliştirilmiş frenlere de sahip olacak. Daha iyi pedal hissi ve gelişmiş ısı yönetimiyle daha iyi frenleme performansı sunacak.
Model 3 Performance'ın, modele özel ön ve arka şeritlere, büyük bir arka difüzöre ve karbon fiber spoilere sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni, hafif, kademeli tekerlekler ile daha iyi viraj tepkisi ve virajlarda daha iyi çekiş sağlanacak. Koltuklar da elden geçirilerek, daha fazla yan ve yastık desteğine sahip olacak. Kabinde ise karbon fiber detaylar yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)