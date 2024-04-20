Tam Boyutta Gör Model 3'ü yenileyen Tesla, yakın zamanda Performance modelini de piyasaya sürecek. Yeni Model 3 Performance ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

2024 Tesla Model 3 Performance neler sunacak?

Spor aracın iki yeni yüksek performanslı motor ile 500 beygirden fazla güç üreteceği belirtiliyor. Daha önceki bir sızıntıda, ön motorun 201 beygir, arka motorun ise 406 beygir güç üretebildiği belirtilmişti. Ancak motorlar farklı hızlarda en yüksek performansa ulaşacağı için toplam güç daha düşük olacaktır.

InsideEVs tarafından ortaya çıkarılan kaynak kodu, Model 3 Performance'ın yeni adaptif sönümleme özelliğine sahip süspansiyonlar geleceğini ortaya koyuyor. Tesla yeni sürüş moduyla süspansiyon sertliğini ayarlamaya da izin verecek.

Türkiye’ye özel Tesla Model Y büyük indirimle satışa çıktı 1 gün önce eklendi

Tesla ayrıca otomobil için V3 olarak adlandırılan yeni bir Track Mode yazılımı kullanacak. Bu mod ile güç aktarma organları ve adaptif süspansiyon kalibre edilecek. Ayrıca sürücüler, yol tutuş dengesini, stabilite kontrollerini ve rejeneratif fren sistemini ayarlayabilecekler.

Yeni performans modeli aynı zamanda geliştirilmiş frenlere de sahip olacak. Daha iyi pedal hissi ve gelişmiş ısı yönetimiyle daha iyi frenleme performansı sunacak.

Model 3 Performance'ın, modele özel ön ve arka şeritlere, büyük bir arka difüzöre ve karbon fiber spoilere sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni, hafif, kademeli tekerlekler ile daha iyi viraj tepkisi ve virajlarda daha iyi çekiş sağlanacak. Koltuklar da elden geçirilerek, daha fazla yan ve yastık desteğine sahip olacak. Kabinde ise karbon fiber detaylar yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Tesla Model 3 Performance'ın bazı özellikleri ortaya çıktı