Yeni Tesla Model Y, kabindeki 4D radar ile adeta çığır açıyor

Tesla'nın mühendis ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yeni radar sistemi sadece yolcu algılama değil, aynı zamanda otomatik acil durum çağrısı gibi kritik güvenlik özelliklerini de beraberinde getiriyor.
Tesla, 2022’den beri araçlarında kabin içi radar kullanıyordu. Ancak bu yeni sistem, çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. Önceki radar versiyonları yalnızca koltuklarda oturulup oturulmadığını algılayabiliyorken, yeni 4D radar, yolcunun boyutunu, hareketlerini ve hatta kalp atışlarını bile tespit edebiliyor. Radar, mevcut sistemle aynı noktada, yani dikiz aynasının hemen üstüne yerleştirilmiş durumda.
Yolcu boyutuna göre hava yastığı açma teknolojisi
Bu yeni radar, özellikle hava yastıklarının daha güvenli bir şekilde açılmasını sağlamak için kullanılıyor. 4D radar, araç içindeki yolcuları boyutlarına göre algılayıp sınıflandırabiliyor. Bu sınıflandırmaya göre hangi hava yastıklarının hangi şiddette ve zamanlamada açılacağı belirleniyor.
Tesla'nın 4D radarının sunduğu en önemli özelliklerden biri de araç içinde unutulan çocukları algılama yeteneği. Yeni sistem, bir yetişkinle bir çocuğu ayırt edebiliyor ve küçük bir çocuk tespit ettiğinde otomatik olarak Tesla uygulaması üzerinden ebeveyne anında bildirim gönderiyor. Buna ek olarak araç içi klima sistemini otomatik olarak devreye sokarak sıcaklığı dengelemeye çalışıyor. Eğer ebeveyn bildirime yanıt vermezse, sistem acil durum çağrısı yaparak yerel yetkililere aracın konumunu iletiyor. Bu özellik, özellikle yaz aylarında araçta unutulan çocukların yaşamını tehdit eden sıcak çarpması gibi olayların önüne geçmeyi hedefliyor.
Ne zaman kullanıma sunulacak?
Tesla Model Y'nin yeni versiyonu Mart 2025'te teslim edilmeye başlanacak. Ancak 4D radar ve diğer gelişmiş güvenlik özellikleri, 2025’in üçüncü çeyreğinde yazılım güncellemeleriyle aktif hale gelecek. Yani bu özelliklerin kullanıma sunulması yaz sonu veya sonbahar başlarını bulabilir.
Bu arada yeni Model Y’nin kabini özelindeki yenilikler sadece 4D radar değil. Tesla’nın kendi geliştirdiği yeni mekanizması sayesinde, arka koltuklar sektördeki en hızlı katlanma süresine sahip. Firmaya göre sadece dört saniyede tamamen katlanabiliyorlar, bu süre sektör ortalamasından üç saniye daha hızlı. Tesla ayrıca direksiyon simidindeki düğme tabanlı sinyal kontrollerinden geri adım attı ve geleneksel sinyal kolunu geri getirdi. Ayrıca daha sessiz kapanan kapılarla birlikte bardak tutucular ve bagaj kapağında yaşam kalitesi iyileştirmeleri yapıldı. Tesla, HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) sistemini de geliştirdi. Yeni Airwave 2.0 sistemi, hava akışını optimize eden otomatik salınımlı fanlarla daha verimli bir havalandırma sağlıyor.Kaynakça https://www.notateslaapp.com/news/2532/new-tesla-model-y-adds-4d-radar-calls-911-if-child-left-behind-increases-safety https://driveteslacanada.ca/news/tesla-engineers-reveal-new-model-y-enhancements-4d-cabin-radar-efficiency-upgrades-and-more-video/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.