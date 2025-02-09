Yeni Tesla Model Y, kabindeki 4D radar ile adeta çığır açıyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, yenilenen Model Y'nin üretimine başladı ve ilk teslimatlar çok yakında gerçekleştirilecek. Daha önce birçok yeni özellikle gündeme gelen Model Y, şimdi de güvenlik açısından devrim yaratacak bir yenilikle karşımıza çıkıyor: 4D kabin radarı. Model Y zaten kendi alanında en güvenli araçlardan birisiydi. Yen kabin radarı ile güvenlik sistemleri çok daha akıllı ve uyarlanabilir hale gelerek standartları daha da yükseltiyor.

Tesla'nın mühendis ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yeni radar sistemi sadece yolcu algılama değil, aynı zamanda otomatik acil durum çağrısı gibi kritik güvenlik özelliklerini de beraberinde getiriyor.

Tesla, 2022’den beri araçlarında kabin içi radar kullanıyordu. Ancak bu yeni sistem, çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. Önceki radar versiyonları yalnızca koltuklarda oturulup oturulmadığını algılayabiliyorken, yeni 4D radar, yolcunun boyutunu, hareketlerini ve hatta kalp atışlarını bile tespit edebiliyor. Radar, mevcut sistemle aynı noktada, yani dikiz aynasının hemen üstüne yerleştirilmiş durumda.

Yolcu boyutuna göre hava yastığı açma teknolojisi

Bu yeni radar, özellikle hava yastıklarının daha güvenli bir şekilde açılmasını sağlamak için kullanılıyor. 4D radar, araç içindeki yolcuları boyutlarına göre algılayıp sınıflandırabiliyor. Bu sınıflandırmaya göre hangi hava yastıklarının hangi şiddette ve zamanlamada açılacağı belirleniyor.

Tesla'nın 4D radarının sunduğu en önemli özelliklerden biri de araç içinde unutulan çocukları algılama yeteneği. Yeni sistem, bir yetişkinle bir çocuğu ayırt edebiliyor ve küçük bir çocuk tespit ettiğinde otomatik olarak Tesla uygulaması üzerinden ebeveyne anında bildirim gönderiyor. Buna ek olarak araç içi klima sistemini otomatik olarak devreye sokarak sıcaklığı dengelemeye çalışıyor. Eğer ebeveyn bildirime yanıt vermezse, sistem acil durum çağrısı yaparak yerel yetkililere aracın konumunu iletiyor. Bu özellik, özellikle yaz aylarında araçta unutulan çocukların yaşamını tehdit eden sıcak çarpması gibi olayların önüne geçmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Model Y, acil durumlarda Bluetooth bağlantısı aracılığıyla acil çağrıları yapabilme özelliğine de sahip. Ancak bu özellik şimdilik sadece sürücünün telefonu araca bağlı olduğunda çalışıyor. Avrupa’daki Tesla modelleri eCall sistemiyle doğrudan acil servislere bağlanabiliyor, ancak ABD ve Kanada'da böyle bir sistem bulunmuyor. Tesla'nın ilerleyen dönemde eCall entegrasyonu yapması bekleniyor.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Tesla Model Y'nin yeni versiyonu Mart 2025'te teslim edilmeye başlanacak. Ancak 4D radar ve diğer gelişmiş güvenlik özellikleri, 2025’in üçüncü çeyreğinde yazılım güncellemeleriyle aktif hale gelecek. Yani bu özelliklerin kullanıma sunulması yaz sonu veya sonbahar başlarını bulabilir.

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Bu arada yeni Model Y’nin kabini özelindeki yenilikler sadece 4D radar değil. Tesla’nın kendi geliştirdiği yeni mekanizması sayesinde, arka koltuklar sektördeki en hızlı katlanma süresine sahip. Firmaya göre sadece dört saniyede tamamen katlanabiliyorlar, bu süre sektör ortalamasından üç saniye daha hızlı. Tesla ayrıca direksiyon simidindeki düğme tabanlı sinyal kontrollerinden geri adım attı ve geleneksel sinyal kolunu geri getirdi. Ayrıca daha sessiz kapanan kapılarla birlikte bardak tutucular ve bagaj kapağında yaşam kalitesi iyileştirmeleri yapıldı. Tesla, HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) sistemini de geliştirdi. Yeni Airwave 2.0 sistemi, hava akışını optimize eden otomatik salınımlı fanlarla daha verimli bir havalandırma sağlıyor.

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Yeni Tesla Model Y, kabindeki 4D radar ile adeta çığır açıyor