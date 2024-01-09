Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X’in ekranından eğlence ekranından e-Devlet’e girilebiliyor. Arabanın ekranından vatandaşlık işlemleri yapılabiliyor. Togg’un ekranından e-Devlet’e ne kadar giriş yapıldığını açıklandı.

Togg’un ekranından geçen yıl e-Devlet’e 293 bin 864 giriş yapıldı. e-Devlet’teki 7 bin 741 hizmetin tamamına Togg'dan doğrudan erişim sağlanıyor.

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e-Devlet’teki 6 hizmet Togg'da bütünleşik olarak sunuluyor. "Araçlarım" kategorisinde farklı kurum ve kuruluşlarca araçlara ilişkin sunulan işlemlere tek noktadan ulaşabilen kullanıcılar, "İkametgahım" kategorisiyle yerleşim yerine ilişkin iş ve işlemleri doğrudan yapabiliyor. "Çalışma Hayatım" kategorisinden hac ve umre işlemlerine, askerlikten varislerle ilgili konulara kadar hizmetlere de dünyanın her yerinden olduğu gibi Togg'un ekranından da erişim gerçekleştirilebiliyor.

12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunuluyor.

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Togg'un ekranından e-Devlet'e 293 bin giriş yapıldı