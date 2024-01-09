Togg'un ekranından e-Devlet'e 293 bin giriş yapıldı

Togg’un ekranından geçen yıl e-Devlet’e 293 bin 864 giriş yapıldı. e-Devlet’teki 7 bin 741 hizmetin tamamına Togg'dan doğrudan erişim sağlanıyor.
e-Devlet’teki 6 hizmet Togg'da bütünleşik olarak sunuluyor. "Araçlarım" kategorisinde farklı kurum ve kuruluşlarca araçlara ilişkin sunulan işlemlere tek noktadan ulaşabilen kullanıcılar, "İkametgahım" kategorisiyle yerleşim yerine ilişkin iş ve işlemleri doğrudan yapabiliyor. "Çalışma Hayatım" kategorisinden hac ve umre işlemlerine, askerlikten varislerle ilgili konulara kadar hizmetlere de dünyanın her yerinden olduğu gibi Togg'un ekranından da erişim gerçekleştirilebiliyor.
12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.