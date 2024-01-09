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    Anlık Bildirim

    Togg'un ekranından e-Devlet'e 293 bin giriş yapıldı

    Togg'un eğlence ekranı üzerinden e-Devlet'e 293 bin giriş yapıldı. Togg'un ekranından e-Devlet'teki 7 bin giriş yapıldı.                                             
    Togg'un ekranından e-Devlet'e 293 bin giriş yapıldı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X’in ekranından eğlence ekranından e-Devlet’e girilebiliyor. Arabanın ekranından vatandaşlık işlemleri yapılabiliyor. Togg’un ekranından e-Devlet’e ne kadar giriş yapıldığını açıklandı.

    Togg’un ekranından geçen yıl e-Devlet’e 293 bin 864 giriş yapıldı. e-Devlet’teki 7 bin 741 hizmetin tamamına Togg'dan doğrudan erişim sağlanıyor.

    e-Devlet’teki 6 hizmet Togg'da bütünleşik olarak sunuluyor. "Araçlarım" kategorisinde farklı kurum ve kuruluşlarca araçlara ilişkin sunulan işlemlere tek noktadan ulaşabilen kullanıcılar, "İkametgahım" kategorisiyle yerleşim yerine ilişkin iş ve işlemleri doğrudan yapabiliyor. "Çalışma Hayatım" kategorisinden hac ve umre işlemlerine, askerlikten varislerle ilgili konulara kadar hizmetlere de dünyanın her yerinden olduğu gibi Togg'un ekranından da erişim gerçekleştirilebiliyor.

    12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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