Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg’dan merakla beklenen T10F açıklaması: Nisan ayında talep toplama süreci başlıyor

    Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sedan modeli T10F’yi 2025 orasında piyasaya süreceklerini, talep toplama sürecinin ise nisandan itibaren başlayacağını açıkladı.
    Togg’dan T10F açıklaması: Nisanda talep toplama süreci başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, T10X ile büyük başarılara imza atarken çoğu kullanıcı sedan modeli olan T10F’yi bekliyor. Geçtiğimiz yıl T10F’nin bu yıl satışa çıkacağı açıklamıştı ancak şimdi Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, süreci detaylandırdı.

    Togg T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

    T10F’nin 700 nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

    T10F için süreç nisanda başlıyor

    Togg’dan T10F açıklaması: Nisanda talep toplama süreci başlıyor Tam Boyutta Gör
    Tosyalı, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya süreceklerini söylerken “Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız” dedi.

    T10X üretimi ise devam edecek. Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, “Her ne kadar araç pazarında büyük rekabet olsa ve her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında Togg açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz...” ifadelerini kullandı.

    Yıl sonuna doğru Avrupa’da satışlar başlayacak

    Tosyalı, Togg ile ilgili sürece değinerek, “Togg'un üretiminin artmasına paralel olarak Avrupa pazarına satışlarımız başlayacak. Avrupa'dan da yoğun talep var. Özellikle kendi vatandaşlarımızdan da çok büyük rağbet görüyoruz. Ancak takdir ederseniz ki şu an Türkiye'de 50 bin kullanıcıya ulaştık. Bu sene üretimimizi 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimimiz arttıkça artık Avrupa başta olmak üzere... Çünkü Avrupa ile ilgili bütün homologasyonlarımız, her şeyimiz hazır. Üretimimizin artmasına paralel olarak Avrupa piyasasına çıkacağız. Avrupa'ya vermeye başladığımız zaman çok büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu yılın sonuna doğru Avrupa'ya ihracata da başlayabiliriz.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    derse odaklanmak için vitamin gece uyurken yanında biri varmış gibi hissetmek egea 1.4 triger seti kaç binde değişir red alert 2 ismek mülakat soruları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G16
    ASUS ROG Strix G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum