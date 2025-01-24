Togg’dan merakla beklenen T10F açıklaması: Nisan ayında talep toplama süreci başlıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, T10X ile büyük başarılara imza atarken çoğu kullanıcı sedan modeli olan T10F’yi bekliyor. Geçtiğimiz yıl T10F’nin bu yıl satışa çıkacağı açıklamıştı ancak şimdi Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, süreci detaylandırdı.

Togg T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F’nin 700 nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

T10F için süreç nisanda başlıyor

Tam Boyutta Gör Tosyalı, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya süreceklerini söylerken “Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız” dedi.

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T10X üretimi ise devam edecek. Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, “Her ne kadar araç pazarında büyük rekabet olsa ve her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında Togg açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz...” ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna doğru Avrupa’da satışlar başlayacak

Tosyalı, Togg ile ilgili sürece değinerek, “Togg'un üretiminin artmasına paralel olarak Avrupa pazarına satışlarımız başlayacak. Avrupa'dan da yoğun talep var. Özellikle kendi vatandaşlarımızdan da çok büyük rağbet görüyoruz. Ancak takdir ederseniz ki şu an Türkiye'de 50 bin kullanıcıya ulaştık. Bu sene üretimimizi 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimimiz arttıkça artık Avrupa başta olmak üzere... Çünkü Avrupa ile ilgili bütün homologasyonlarımız, her şeyimiz hazır. Üretimimizin artmasına paralel olarak Avrupa piyasasına çıkacağız. Avrupa'ya vermeye başladığımız zaman çok büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu yılın sonuna doğru Avrupa'ya ihracata da başlayabiliriz.”

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Togg’dan T10F açıklaması: Nisanda talep toplama süreci başlıyor