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    Şimdi de Volvo, Tesla'nın elektrikli araç şarj standardını benimsedi

    Tesla’nın elektrikli araç şarj standardı NACS, giderek daha fazla üretici tarafından benimseniyor. Ford ve GM’in ardından bu sefer bir Avrupalı üretici olan Volvo da Tesla'nın teknolojisini benimsedi.
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    Volvo, Tesla'nın elektrikli araç şarj standardını benimsedi Tam Boyutta Gör
    Artık Tesla'nın elektrikli araç şarj teknolojisini benimseyenler sadece ABD'li üreticiler değil. Volvo, ABD, Kanada ve Meksika'daki elektrikli otomobillerinin Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) portunu kullanacağını doğruladı.

    Volvo da Tesla’yı benimsedi

    Volvo, mevcut ve yakın zamanda duyurulan otomobillerinde (C40 Recharge, EX30 ve EX90 gibi) 2024'ün ilk yarısından itibaren bir adaptör aracılığıyla Supercharger istasyonlarına bağlanma desteği sunacak. 2025'ten sonraki modellerde ise NACS konektörü yerleşik hale gelecek. Kombine Şarj Sistemi (CCS) formatını kullanarak gelecek olan Volvo elektrikli otomobiller de Supercharger istasyonlarına bağlanmak için bir adaptör ile gelecek.

    Volvo, neden Tesla’nın teknolojisini benimsediğini de açıkça ifade ediyor. Firma, sürücülerin "kolay ve kullanışlı" bir şarj ağına erişmesini istiyor ve bu da Tesla Supercharger anlamına geliyor. Anlaşma kapsamında elektrikli Volvo sahipleri 12.000 hızlı şarj noktasına daha erişim sağlayacak. Sürücüler Volvo Cars uygulaması aracılığıyla Tesla’nın istasyonlarını bulabilecek.

    Supercharger’lar standart olma yolunda

    Volvo, Tesla'nın elektrikli araç şarj standardını benimsedi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Volvo, bu anlaşma ile birlikte Tesla’nın şarj standardını benimseyen ilk Avrupalı marka oldu. Geleneksel üreticiler bakımından Ford ve GM halihazırda Tesla’yı benimsediklerini zaten açıklamıştı. Tesla’ya rakip olan elektrikli otomobil üreticisi Rivian da yine NACS standardını benimsediklerini duyurmuştu. Bu şirketler de Volvo gibi ilk olarak adaptör ve sonrasında doğrudan NACS portları ile araçlarını piyasaya sürecek.

    Daha önce Tesla şarj konektörü olarak bilinen NACS, firma tarafından geliştirilmiş ve 2012’den bu yana Tesla otomobillerinde kullanılmaya başlanmıştı. Tesla, geçtiğimiz yılın sonlarında NACS standardını herkesin kullanımına açık hale getirmişti. O zamandan beri NACS giderek daha fazla benimseniyor ve evrensel standart olma yolunda ilerliyor.

    Bununla birlikte diğer otomobil devleri Tesla'nın teknolojisini kullanma konusunda biraz kararsız gibi görünüyor. Stellantis (Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot) Reuters'e NACS konusunu "değerlendirdiğini" söylerken, Hyundai de düşündüğünü belirtti. Ancak bu devlerin geçişi kolay olmayabilir. Hyundai ve Porsche gibi üreticilerin mevcut Supercharger'lardan daha hızlı şarj sağlayan 800 voltluk mimarileri bulunuyor.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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