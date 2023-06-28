Şimdi de Volvo, Tesla'nın elektrikli araç şarj standardını benimsedi

Volvo da Tesla’yı benimsedi
Volvo, mevcut ve yakın zamanda duyurulan otomobillerinde (C40 Recharge, EX30 ve EX90 gibi) 2024'ün ilk yarısından itibaren bir adaptör aracılığıyla Supercharger istasyonlarına bağlanma desteği sunacak. 2025'ten sonraki modellerde ise NACS konektörü yerleşik hale gelecek. Kombine Şarj Sistemi (CCS) formatını kullanarak gelecek olan Volvo elektrikli otomobiller de Supercharger istasyonlarına bağlanmak için bir adaptör ile gelecek.
Volvo, neden Tesla’nın teknolojisini benimsediğini de açıkça ifade ediyor. Firma, sürücülerin "kolay ve kullanışlı" bir şarj ağına erişmesini istiyor ve bu da Tesla Supercharger anlamına geliyor. Anlaşma kapsamında elektrikli Volvo sahipleri 12.000 hızlı şarj noktasına daha erişim sağlayacak. Sürücüler Volvo Cars uygulaması aracılığıyla Tesla’nın istasyonlarını bulabilecek.
Supercharger’lar standart olma yolunda
Daha önce Tesla şarj konektörü olarak bilinen NACS, firma tarafından geliştirilmiş ve 2012’den bu yana Tesla otomobillerinde kullanılmaya başlanmıştı. Tesla, geçtiğimiz yılın sonlarında NACS standardını herkesin kullanımına açık hale getirmişti. O zamandan beri NACS giderek daha fazla benimseniyor ve evrensel standart olma yolunda ilerliyor.
Bununla birlikte diğer otomobil devleri Tesla'nın teknolojisini kullanma konusunda biraz kararsız gibi görünüyor. Stellantis (Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot) Reuters'e NACS konusunu "değerlendirdiğini" söylerken, Hyundai de düşündüğünü belirtti. Ancak bu devlerin geçişi kolay olmayabilir. Hyundai ve Porsche gibi üreticilerin mevcut Supercharger'lardan daha hızlı şarj sağlayan 800 voltluk mimarileri bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D