Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı

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Alman üretici Volkswagen’in yakın gelecekteki tek sürprizi Nivus isimli kompakt crossover modeli olmayacak. Yıllık basın konferansında 2019’a ilişkin finansal sonuçları paylaşan şirket, yeni nesil Volkswagen Amarok’un çizim görselini de ilk kez bu toplantıda paylaştı.

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Paylaşılan çizime baktığımızda yeni Volkswagen Amarok’un genel hatlarını koruduğunu fakat yapılan dokunuşlarla daha modern ve heybetli bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz. Kaslı motor kaputu, ızgarayla bir bütün gibi görünen ince farlar ve “X” şekline benzer ön tampon ilk göze çarpan detaylar arasında. Geniş çamurluklar, plastik eklentiler, büyük tekerlekler ve yerden yüksek yapısı da yeni Amarok’un arazi yeteneğine atıfta bulunuyor.

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Tabii ki çizim görsellerine bakarak yeni Volkswagen Amarok’un final halini tam olarak kestirmek pek mümkün değil. Zira markaların paylaştığı çizimler genelde gerçeğe kıyasla oldukça abartılı detaylara sahip oluyor. Gördüğünüz gibi yeni Amarok’un çizim görselinde de abartılı çizgiler mevcut fakat yine de aracın tasarımı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Volkswagen ve Ford ortaklığının ilk meyvelerinden

Hatırlanacak olursa Volkswagen ve Ford, geçtiğimiz yılın başında ticari araç üretimini kapsayan global bir iş birliğine imza atmıştı. Yeni Volkswagen Amarok da pek çok parçasını yeni Ranger ile paylaşarak bu ortaklığın ilk meyvelerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Her iki pickup modelinin de önümüzdeki yıl karşımıza çıkması bekleniyor.

https://www.motor1.com/news/404538/2022-vw-amarok-teaser-image/

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