Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı

    Wolfsburg'daki basın konferansında 2019'a ilişkin finansal sonuçları açıklayan Alman üretici, yeni Volkswagen Amarok'un tasarımı hakkında ipucu veren bir çizim görseli paylaştı.
    3 gün
    9,4b
    1
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Alman üretici Volkswagen’in yakın gelecekteki tek sürprizi Nivus isimli kompakt crossover modeli olmayacak. Yıllık basın konferansında 2019’a ilişkin finansal sonuçları paylaşan şirket, yeni nesil Volkswagen Amarok’un çizim görselini de ilk kez bu toplantıda paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Brabus, Mercedes G Serisi'ni 800 beygirlik pickup'a dönüştürdü

    Paylaşılan çizime baktığımızda yeni Volkswagen Amarok’un genel hatlarını koruduğunu fakat yapılan dokunuşlarla daha modern ve heybetli bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz. Kaslı motor kaputu, ızgarayla bir bütün gibi görünen ince farlar ve “X” şekline benzer ön tampon ilk göze çarpan detaylar arasında. Geniş çamurluklar, plastik eklentiler, büyük tekerlekler ve yerden yüksek yapısı da yeni Amarok’un arazi yeteneğine atıfta bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak"

    Tabii ki çizim görsellerine bakarak yeni Volkswagen Amarok’un final halini tam olarak kestirmek pek mümkün değil. Zira markaların paylaştığı çizimler genelde gerçeğe kıyasla oldukça abartılı detaylara sahip oluyor. Gördüğünüz gibi yeni Amarok’un çizim görselinde de abartılı çizgiler mevcut fakat yine de aracın tasarımı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

    Volkswagen ve Ford ortaklığının ilk meyvelerinden

    Hatırlanacak olursa Volkswagen ve Ford, geçtiğimiz yılın başında ticari araç üretimini kapsayan global bir iş birliğine imza atmıştı. Yeni Volkswagen Amarok da pek çok parçasını yeni Ranger ile paylaşarak bu ortaklığın ilk meyvelerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Her iki pickup modelinin de önümüzdeki yıl karşımıza çıkması bekleniyor.



    https://www.motor1.com/news/404538/2022-vw-amarok-teaser-image/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mesci_663 (ibrahim halil mes) 2 gün
    Hayret Süreyya hanımcılar yok ??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    xAdli 3 gün
    katır gibi araba yapıyolar ama, iç hacmi midilli gibi.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Motorola Edge Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı 3 gün Nvidia çevrimiçi yayınlayacağı GTC 2020’yi erteledi 3 gün iOS 14 kodları iPhone 12 Pro'daki dördüncü kamerayı ortaya çıkardı 3 gün RTX 2060 da 8 GB VRAM’le güncelleniyor 3 gün LG V60 ThinQ 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 3 gün Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı 3 gün Yeni Marvel filmi Black Widow resmen ertelendi 3 gün Mobil Renoir APU’ların yonga tasarımı paylaşıldı 3 gün Royole ikinci katlanabilir telefonunu 25 Mart'ta tanıtacak 3 gün Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor 3 gün Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti arttırıldı 3 gün Otomotiv devleri Avrupa'da üretime ara veriyor: PSA, FCA, Renault 3 gün Redmi K30 Pro Zoom Edition modelinin geleceği resmi olarak doğrulandı 3 gün Koronavirüs tanısı konulan Tom Hanks ve eşi taburcu edildi 3 gün Koronavirüs nedeniyle yüzlerce liralık müzik uygulamaları ücretsiz oldu 3 gün Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi 3 gün Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı 3 gün Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak 3 gün EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi 3 gün Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı Sonraki Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması! 3 gün RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı 3 gün Koronavirüs nedeniyle Google Play uygulama onayları gecikiyor 3 gün CD Projekt açıkladı: Koronavirüs, Cyberpunk 2077 oyununun çıkış tarihini geciktirmeyecek 3 gün Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı 3 gün Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı 3 gün Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir 3 gün 2siBilmez | Karantina'da yaşam 3 gün Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı 3 gün Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor 3 gün Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak 3 gün Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı 3 gün Motorola Moto E6s tanıtıldı 3 gün Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor 4 gün iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler 4 gün Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 4 gün Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi 4 gün TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek 4 gün Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında 4 gün Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim