Elektrikli Volvo C40 Recharge Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör 2021'in Mart ayında resmi olarak tanıtılan elektrikli Volvo C40 Recharge'ın Türkiye macerası başlıyor. Bugün Türkiye tanıtımı gerçekleştirilen elektrikli Volvo C40 Recharge fiyatı 1.710.264 TL'den başlıyor. İlk etapta online satış yöntemi tercih edilen modelin fiyatı, halihazırda satışta olan XC40 Recharge'dan biraz daha fazla.

Yeni Volvo C40 Recharge Türkiye fiyat listesi💰 Versiyon Fiyat P6 (tek motor önden çekiş) 1.710.264 TL P8 (iki motor dört tekerlekten çekiş) 1.880.146 TL

Yeni Volvo C40 Recharge, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Volvo C40 Recharge'ın önden çekişli P6 versiyonunda 170 kW (228 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Elektrikli crossover bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Son hız ise diğer Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.

Volvo C40 Recharge P8 versiyonunda ise toplam 300 kW (408 hp) güç üreten iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sağlanıyor. Yüksek gücün getirisi olarak elektrikli crossover'ın 0-100 km/s hızlanma süresi 4,7 saniyeye kadar düşüyor. Son hız ise değişmiyor.

Tam Boyutta Gör P6 versiyonunda kullanılan 69 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya, WLTP'ye göre 438 kilometre sürüş menzili sağlıyor. P8'de ise 450 kilometreye kadar sürüş menziline imkan veren 78 kWsa'lik batarya paketi kullanılmış. DC hızlı şarj ile 28 dakikada %10-80 arası dolum yapılabildiği de verilen bilgiler arasında. 3 fazlı 11 kW AC şarj ile tam dolum için yaklaşık 8 saatlik şarj gerekiyor.

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CMA platformu üzerine inşa edilen yeni Volvo C40 Recharge, 4440 mm uzunluğa, 1873 mm genişliğe, 1596 mm yüksekliğe ve 2702 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada kardeşi XC40 Recharge ile yükseklik hariç (-5 cm) aynı ebatlarda olduğunu söylemek mümkün. Yine gövde tipi olarak da coupe-crossover yapısıyla kardeşinden ayrılıyor.

Piksel teknolojisine sahip farlarla gelen C40 Recharge'da Google Haritalar, Play Store ve Google Asistan gibi entegre servislere sahip Android tabanlı bir multimedya sistemi bulunuyor. C40 ayrıca yaşam alanında %100 deri içermeyen ilk Volvo modeli olma özelliği taşıyor.

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Yeni Volvo C40 Recharge Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikl