Elektrikli Volvo C40 Recharge Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Volvo C40 Recharge Türkiye fiyat listesi💰
- Yeni Volvo C40 Recharge, özellikleriyle neler sunuyor❓
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|Versiyon
|Fiyat
|P6 (tek motor önden çekiş)
|1.710.264 TL
|P8 (iki motor dört tekerlekten çekiş)
|1.880.146 TL
Yeni Volvo C40 Recharge, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Volvo C40 Recharge'ın önden çekişli P6 versiyonunda 170 kW (228 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Elektrikli crossover bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Son hız ise diğer Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.
Volvo C40 Recharge P8 versiyonunda ise toplam 300 kW (408 hp) güç üreten iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sağlanıyor. Yüksek gücün getirisi olarak elektrikli crossover'ın 0-100 km/s hızlanma süresi 4,7 saniyeye kadar düşüyor. Son hız ise değişmiyor.
CMA platformu üzerine inşa edilen yeni Volvo C40 Recharge, 4440 mm uzunluğa, 1873 mm genişliğe, 1596 mm yüksekliğe ve 2702 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada kardeşi XC40 Recharge ile yükseklik hariç (-5 cm) aynı ebatlarda olduğunu söylemek mümkün. Yine gövde tipi olarak da coupe-crossover yapısıyla kardeşinden ayrılıyor.
Piksel teknolojisine sahip farlarla gelen C40 Recharge'da Google Haritalar, Play Store ve Google Asistan gibi entegre servislere sahip Android tabanlı bir multimedya sistemi bulunuyor. C40 ayrıca yaşam alanında %100 deri içermeyen ilk Volvo modeli olma özelliği taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence