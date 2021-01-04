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    Yeni yayın servisi 'Discovery Plus' Türkiye'ye geliyor

    Ülkemizde hizmet veren streaming servislerine bir yenisi daha katılıyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere ve Hindistan'da açılan Discovery+ yakında Vodafone üzerinden Türkiye'ye de gelecek.
    5 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    22

    Yeni yayın servisi 'Discovery Plus' Türkiye'ye geliyor
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    Küresel medya devi Discovery'nin yeni streaming servisi Discovery+'ın yakında Türkiye'ye de geleceği açıklandı. Bu ay ABD'de servise sunulan servis önümüzdeki süreçte Vodafone üzerinden Türkiye'de de servise sunulacak. Variety'de yer alan haberde, yeni servis için Discovery ve Vodafone'un, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 Avrupa ülkesi için anlaşmaya vardığı açıklandı.

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    Yapılan açıklamalara göre Discovery+ servisi Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyet, Macaristan, İrlanda ve İzlanda'da da 100 milyondan fazla Vodafone TV, Vodafone genişbant ve Vodafone mobil abonelerinin hizmetine sunulacak. Servisin ülkere göre farklılık gösterecek şekilde 2021 veya 2022'de yayına başlayacağı belirtildi. Türkiye özelinde tam olarak ne zaman hizmete açılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Discovery+'ın ülkemizdeki fiyatı konusunda şu an için bir bilgi verilmiş değil. ABD'de 5 dolar, Hindistan'da ise 99 rupi (10 TL) fiyatı vardı. Türkiye'de de muhtemelen uygun bir bölgesel fiyatlandırmayla hizmete sunulacaktır.

    Yeni yayın servisi 'Discovery Plus' Türkiye'ye geliyor
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    Discovery+ neler sunuyor?

    Discovery+ servisi Discovery şirketinin tüm içeriklerini ve daha fazlasını bir araya getiriyor. Discovery Channel, Discovery Science, DMAX gibi kanallar haricinde TLC, Food Network, Animal Planet, Eurosport ve Travel Channel gibi kanalların içerikleri de Discovery+ servisine dahil olacak. Discovery ayrıca şu anda servise özel olarak orijinal içerikler de hazırlıyor.

    Discovery+'ın Türkiye'de tam olarak nasıl bir kütüphaneye sahip olacağını şu anda elbette bilemiyoruz. Servis daha çok belgesel, doğa, otomotiv, yemek, seyahat ve Reality TV gibi alanlara odaklanacak. Şu anda ayrıca 50 farklı Discovery+ özel yapımı da ABD, Hindistan, İngiltere gibi bölgelerde izlenebiliyor. Discovery son olarak 2021 Tokyo Olimpiyatları'nın da Avrupa'da Discovery+'ta izlenebileceğini söyledi.



    https://variety.com/2021/streaming/global/discovery-plus-vodafone-europe-deal-1234878081/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    unconc3rn3d 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En basitinden bu servislerin artması tv'deki kalitesiz zorlama dizilerden kurtulacaksınız demek. istediğimiz içeriğe kendi dilimizde ulaşabilmekte cabası. Disney+ da gelsin. Hoşnutsuzluk duyulacak bir yanı yok. hangisini kullanacağınız size kalmış.
    En basitinden bu servislerin artması tv'deki kalitesiz zorlama dizilerden kurtulacaksınız demek. istediğimiz içeriğe kendi dilimizde ulaşabilmekte cabası. Disne...
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    1 Yanıt Yanıtla +46
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    necoka26 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Alın iptv üyeliği hepsini tek çatı altında ucuza izleyin yıllık 200 e almayani dövüyorlar 😂
    3 Yanıt Yanıtla +22
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    Ambarad (Oğuz ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yayın servisleriniz batsın. Bu nedir be.
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    Yorumlar (55) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    kel_bakkal (tony tr) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix exxen amazon prime videoyi güzelde ben zaping yapmayı seven biriyim sırf bu yüzden bile bana hiç biri uymuyor sevemedim bu tür oluşumları bir türlü bedava bile kullandım toplasan 1 2 kere oda ne var diye girmişimdir
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    bLind (Vasfi Gişten) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi aralar dicoveryde fast n loud (gasmonkeygarage) oynuyordu şimdi yok galiba ? Yeni bölümler çekiliyor mu yada arşivine nasıl ulaşabilirim bilen yardımcı olursa sevinirim ?
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    denile 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım DMAX ve TLC web sitesindeki içerikler ve bu kanallar olumsuz etkilenmez.
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    azizfikri 4 gün ( Mesaj Silindi ) denile
    10 dakika program, 15 dakika reklam izlemek isteyen varsa buyursun izlesin.
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    canhoroz (Mehmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kesinlikle alınır. Umarım ingilizce içerikleri doğrudan getirirler.
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    gios (gio ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulkemizde Vodafone tv ile entegre edebilirler. Ayrı olsa bile illa ki kanallarından bazilari yine Vodafone tv'ye gelir diye düşünüyorum.
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    XanthiN (Ozan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dijital platformlara yansıma yaratıldı
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    Nickola Tesla 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dmaxteki ikinci el kralları, depocular(ismini hatırlayamadım) olursa abone olabilirim.Her ne kadar kurgu da olsa izlemesi zevkli oluyor
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    Guest-D84457EFD 4 gün ( Mesaj Silindi )
    inşallah dsmart go'yada gelir ve türkçe dublaj dilde olur.
    Discovery channel ve discovery scıence kanallarını seviyorum :) mi box s'imi alsam hepsini izlicem inşallah
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix veya diğerleri neden yıllık plan çıkartmıyorlar ki ?



    Zaten her ay ödüyoruz.
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    Tieion Amastris 4 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    En uzun süreli abone olduğum servis Netflix. Askere gittiğim dönem ve geçtiğimiz bir kaç ay hariç her ay aralıksız para ödüyorum Netflix'e 2018'in Ocak ayından beri. Yıllık üyelik gelse uygun fiyatlı çok iyi olurdu benim gibiler için.
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    erco35coast (ERCAN ÖNDER) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    exxen istemez!, discovery mi alırım bir dal...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    9652 kez okundu.
    54 kişi, toplam 55 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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    9 etiket daha Sinema ve Dizi film streaming servisleri yayın servisleri discovery channel tlc 90 day fiance evliliğe 90 gün Bilim ve Teknoloji
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