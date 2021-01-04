Yeni yayın servisi 'Discovery Plus' Türkiye'ye geliyor

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Küresel medya devi Discovery'nin yeni streaming servisi Discovery+'ın yakında Türkiye'ye de geleceği açıklandı. Bu ay ABD'de servise sunulan servis önümüzdeki süreçte Vodafone üzerinden Türkiye'de de servise sunulacak. Variety'de yer alan haberde, yeni servis için Discovery ve Vodafone'un, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 Avrupa ülkesi için anlaşmaya vardığı açıklandı.

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Yapılan açıklamalara göre Discovery+ servisi Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyet, Macaristan, İrlanda ve İzlanda'da da 100 milyondan fazla Vodafone TV, Vodafone genişbant ve Vodafone mobil abonelerinin hizmetine sunulacak. Servisin ülkere göre farklılık gösterecek şekilde 2021 veya 2022'de yayına başlayacağı belirtildi. Türkiye özelinde tam olarak ne zaman hizmete açılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Discovery+'ın ülkemizdeki fiyatı konusunda şu an için bir bilgi verilmiş değil. ABD'de 5 dolar, Hindistan'da ise 99 rupi (10 TL) fiyatı vardı. Türkiye'de de muhtemelen uygun bir bölgesel fiyatlandırmayla hizmete sunulacaktır.

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Discovery+ neler sunuyor?

Discovery+ servisi Discovery şirketinin tüm içeriklerini ve daha fazlasını bir araya getiriyor. Discovery Channel, Discovery Science, DMAX gibi kanallar haricinde TLC, Food Network, Animal Planet, Eurosport ve Travel Channel gibi kanalların içerikleri de Discovery+ servisine dahil olacak. Discovery ayrıca şu anda servise özel olarak orijinal içerikler de hazırlıyor.

Discovery+'ın Türkiye'de tam olarak nasıl bir kütüphaneye sahip olacağını şu anda elbette bilemiyoruz. Servis daha çok belgesel, doğa, otomotiv, yemek, seyahat ve Reality TV gibi alanlara odaklanacak. Şu anda ayrıca 50 farklı Discovery+ özel yapımı da ABD, Hindistan, İngiltere gibi bölgelerde izlenebiliyor. Discovery son olarak 2021 Tokyo Olimpiyatları'nın da Avrupa'da Discovery+'ta izlenebileceğini söyledi.

https://variety.com/2021/streaming/global/discovery-plus-vodafone-europe-deal-1234878081/

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