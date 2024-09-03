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    Ian McKellen: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gandalf'ı oynamamı istiyorlar

    Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gandalf'a hayat veren usta oyuncu Ian McKellen, hazırlık aşamasındaki yeni filmlerde Gandalf rolüyle geri dönmesi için teklif geldiğini açıkladı.
    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Gandalf da olacak Tam Boyutta Gör
    Amazon tarafından hayata geçirilen Yüzüklerin Efendisi dizisi, başta serinin sıkı hayranları olmak üzere pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratmış olsa da bu durum Yüzüklerin Efendisi'nin kıymetinden pek bir şey götürmüş değil. Orta Dünya'da geçen yapımlara hâlâ büyük bir ilgi var. Hollywood da bunun farkında olduğu için, bu dünyada geçen yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Yüzüklerin Efendisi animesi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, bu yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşacak. Onun ardından ise yeni live-action (animasyon olmayan) filmler gelecek.

    Warner Bros. Discovery, mayıs ayında bir açıklama yaparak, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin çekileceğini, bunlardan ilkinin ise The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum olacağını duyurdu. Andy Serkis'in yöneteceği bu film hakkında bilinenler kısıtlı olsa da orijinal üçlemeden bazı karakterleri de görebileceğimiz konuşuluyordu. Tam da o dönemde usta oyuncu Ian McKellen bir açıklama yaparak, eğer teklif gelirse Gandalf rolüne geri dönme fikrine açık olduğunu söylemişti. İşte o teklif kendisine gitmiş. Üstelik sadece bir film için de değil.

    Gandalf, Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmlerinde Yer Alacak

    Bu hafta The Big Issue'ya konuşan Ian McKellen, kendisiyle iletişime geçerek birden fazla Yüzüklerin Efendisi filminin çekileceğini ve Gandalf'ın da bu filmlerin parçası olacağını söylediklerini açıkladı. Yapımcılar Gandalf'ı yine Ian McKellen'ın canlandırmasını istiyor. Bu da Aragorn ve Elrond gibi bu hikâyelerde görebileceğimiz diğer tanıdık karakterlerin de orijinal serideki oyuncular tarafından canlandırılma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Öte yandan McKellen'ın, Gandalf'ın birden fazla filmde yer alacağını söylemesi de dikkat çekiyor.

    Bu yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin ilki olacak The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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