Ian McKellen: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gandalf'ı oynamamı istiyorlar

Tam Boyutta Gör Amazon tarafından hayata geçirilen Yüzüklerin Efendisi dizisi, başta serinin sıkı hayranları olmak üzere pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratmış olsa da bu durum Yüzüklerin Efendisi'nin kıymetinden pek bir şey götürmüş değil. Orta Dünya'da geçen yapımlara hâlâ büyük bir ilgi var. Hollywood da bunun farkında olduğu için, bu dünyada geçen yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Yüzüklerin Efendisi animesi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, bu yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşacak. Onun ardından ise yeni live-action (animasyon olmayan) filmler gelecek.

Warner Bros. Discovery, mayıs ayında bir açıklama yaparak, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin çekileceğini, bunlardan ilkinin ise The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum olacağını duyurdu. Andy Serkis'in yöneteceği bu film hakkında bilinenler kısıtlı olsa da orijinal üçlemeden bazı karakterleri de görebileceğimiz konuşuluyordu. Tam da o dönemde usta oyuncu Ian McKellen bir açıklama yaparak, eğer teklif gelirse Gandalf rolüne geri dönme fikrine açık olduğunu söylemişti. İşte o teklif kendisine gitmiş. Üstelik sadece bir film için de değil.

Gandalf, Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmlerinde Yer Alacak

Bu hafta The Big Issue'ya konuşan Ian McKellen, kendisiyle iletişime geçerek birden fazla Yüzüklerin Efendisi filminin çekileceğini ve Gandalf'ın da bu filmlerin parçası olacağını söylediklerini açıkladı. Yapımcılar Gandalf'ı yine Ian McKellen'ın canlandırmasını istiyor. Bu da Aragorn ve Elrond gibi bu hikâyelerde görebileceğimiz diğer tanıdık karakterlerin de orijinal serideki oyuncular tarafından canlandırılma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Öte yandan McKellen'ın, Gandalf'ın birden fazla filmde yer alacağını söylemesi de dikkat çekiyor.

Bu yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin ilki olacak The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

