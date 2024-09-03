Ian McKellen: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gandalf'ı oynamamı istiyorlar

Warner Bros. Discovery, mayıs ayında bir açıklama yaparak, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin çekileceğini, bunlardan ilkinin ise The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum olacağını duyurdu. Andy Serkis'in yöneteceği bu film hakkında bilinenler kısıtlı olsa da orijinal üçlemeden bazı karakterleri de görebileceğimiz konuşuluyordu. Tam da o dönemde usta oyuncu Ian McKellen bir açıklama yaparak, eğer teklif gelirse Gandalf rolüne geri dönme fikrine açık olduğunu söylemişti. İşte o teklif kendisine gitmiş. Üstelik sadece bir film için de değil.
Gandalf, Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmlerinde Yer Alacak
Bu hafta The Big Issue'ya konuşan Ian McKellen, kendisiyle iletişime geçerek birden fazla Yüzüklerin Efendisi filminin çekileceğini ve Gandalf'ın da bu filmlerin parçası olacağını söylediklerini açıkladı. Yapımcılar Gandalf'ı yine Ian McKellen'ın canlandırmasını istiyor. Bu da Aragorn ve Elrond gibi bu hikâyelerde görebileceğimiz diğer tanıdık karakterlerin de orijinal serideki oyuncular tarafından canlandırılma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Öte yandan McKellen'ın, Gandalf'ın birden fazla filmde yer alacağını söylemesi de dikkat çekiyor.
Bu yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin ilki olacak The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.