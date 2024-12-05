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    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde Viggo Mortensen'in de rol alması isteniyor

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerini hazırlayan ekibin parçası olan Philippa Boyens, The Hunt for Gollum'da Aragorn'u yine Viggo Mortensen'in canlandırmasını istediklerini açıkladı.
    The Hunt for Gollum da Viggo Mortensen de rol alabilir Tam Boyutta Gör
    Bu yaz duyurulan yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerini hazırlayan ekibin parçası olan Philippa Boyens, bu filmlerin ilki olacak The Lord of the Rings. The Hunt for Gollum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu filmin, orijinal üçlemenin ilk kitabı olan Yüzük Kardeşliği sırasında geçeceğini söyleyen Boyens, bu yüzden orijinal üçlemeden tanıdığımız pek çok karakterin hikâyede yer alacağını ifade etti. Boyens ve ekibi, bu karakterlerden birinin de Aragorn olmasını istiyor.

    Dahası Aragorn karakterini yeniden Viggo Mortensen'in canlandırması isteniyor. The Hunt for Gollum'da rol alması için Mortensen'le hem kendisinin hem de Andy Serkis ve Peter Jackson'ın görüştüğünü açıklayan Boyens, bu rol için Mortensen'den başkasını düşünemediklerini söylüyor. Artık iş Mortensen'e kalmış durumda. Başarılı oyuncu, daha önce verdiği bir demeçte, parasız kalmadığı takdirde sadece senaryo çok iyi olursa bu role döneceğini söylemişti.

    Aragorn, The Hunt for Gollum'da Önemli Bir Role Sahip Olacak

    The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçecek. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak. Bu yüzden Aragorn filmin belki de önemli karakteri olacak.

    The Hunt for Gollum'da rol alması istenen tek isim Viggo Mortensen değil. Hatırlarsanız birkaç ay önce Ian McKellen (Gandalf) ve Orlando Bloom (Legolas) da filmde rol almaları için teklif aldıklarını açıklamıştı. Viggo Mortensen'in aksine bu iki isim bu fikre çok daha sıcak bakıyor. Onların varlığı, Viggo Mortensen'i ikna etmeyi kolaylaştırabilir.

    Orijinal üçlemeden yıllar sonra çekilecek olan The Hunt for Gollum'da bu karakterleri yine aynı oyuncuların oynamasının yolu gençleştirme teknolojisinden geçiyor. Nitekim Orlando Bloom, daha önce verdiği bir demeçte, bu filmde CGI ile gençleştirileceklerini açıklamıştı.

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