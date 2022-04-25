Bethesda Başlatıcısı 11 Mayıs'ta kapanıyor: Oyunlarınızı Steam'e taşımayı unutmayın

Oyun dünyasının popüler firması Bethesda geçtiğimiz haftalarda kendi başlatıcısı olan Bethesda.net'i kapatacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de tam tarih açıklandı.
11 Mayıs'ta Kapanıyor
Geçtiğimiz saatlerde Bethesda Başlatıcısı'nın 11 Mayıs'ta kapanacağı açıklandı. Zaten mayıs olduğu biliniyordu ancak şimdi tarih kesinleşmiş oldu. Oyuncular ise 27 Nisan 2022'den itibaren oyunlarını Steam'e taşıyabilecek. Yalnızca oyunlarınızı değil DLC'ler ve cüzdanlarınızı da taşıyabileceksiniz.
11 Mayıs'ta kadar Bethesda Başlatıcısı açık kalacak. Her ne kadar bu değişiklik bazı oyuncuları üzse de genel olarak oyuncuların sevindiği bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Tüm oyunları tek bir platformda görmek her zaman daha rahat bir durum. Bethesda Başlatıcısı'nın kapanmasına dair tüm detayları buradaki haberimizde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)