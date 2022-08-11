Yenilenmiş PS Plus servisine Ağustos 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay yenilendi. Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Ağustos 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu.
12 Yeni Oyun
Eklenen oyunlara baktığımızda yine birbirinden güzel oyunlar olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Yakuza ve Ghost Recon oyuncuları sevindirecek gibi duruyor. Oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 12 Ağustos'ta erişime açılacak.
- Bugsnax (PS5, PS4)
- Dead by Daylight (PS5, PS4)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PS4)
- Yakuza 0 (PS4)
- Yakuza Kiwami (PS4)
- Yakuza Kiwami 2
- EVERSPACE (PS4)
- Metro Exodus (PS5, PS4)
- MONOPOLY Madness (PS4)
- MONOPOLY Plus (PS4)
- Trials of Mana (PS4)
- UNO (PS4)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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