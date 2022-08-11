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    Yenilenmiş PS Plus servisine Ağustos 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu

    PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Ağustos 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay Yakuz oyunları başta olmak üzere toplamda 12 oyun eklenecek.            
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    Yenilenmiş PS Plus'ın bu ayki oyun kütüphanesi belli oldu
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    PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay yenilendi. Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Ağustos 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu.

    12 Yeni Oyun

    Eklenen oyunlara baktığımızda yine birbirinden güzel oyunlar olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Yakuza ve Ghost Recon oyuncuları sevindirecek gibi duruyor. Oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 12 Ağustos'ta erişime açılacak.

    1. Bugsnax (PS5, PS4)
    2. Dead by Daylight (PS5, PS4) 
    3. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PS4)
    4. Yakuza 0 (PS4) 
    5. Yakuza Kiwami (PS4) 
    6. Yakuza Kiwami 2 
    7. EVERSPACE (PS4)
    8. Metro Exodus (PS5, PS4)
    9. MONOPOLY Madness (PS4)
    10. MONOPOLY Plus (PS4)
    11. Trials of Mana (PS4)
    12. UNO (PS4)
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