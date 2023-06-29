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    Playstation Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Temmuz 2023 oyunları resmi olarak açıklandı. İşte Temmuz ayında PS Plus sistemine eklenecek oyunlar.
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    Playstation Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus, düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi de sunuyor. Son olarak Temmuz ayında Playstation Plus'a eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. 

    Playstation Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu

    Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay PS Plus sistemine NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 ve Trek to Yomi başta olmak üzere 11 yeni yapım eklenmişti. Temmuz ayı için paylaşılan listeye baktığımızda ise yüksek bütçeli yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bunlar arasında Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered ve Extinction is Forever yer alıyor.

    Yapılan duyuruda Sony, Temmuz ayında güncellenecek PS Plus kataloğu oyunlarına. Ancak her üç oyun da Essential, Extra ve Premium seviyelerindeki aboneler için 2 Temmuz'dan itibaren erişilebilir olacak. Ayrıca PS Plus sistemine eklenecek oyunların yanı sıra Temmuz ayında platformdan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde;

    PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacak oyunlar

    • Saints Row Gat out of Hell
    • Stray
    • BioShock Remastered
    • BioShock 2 Remastered
    • BioShock Infinite The Complete Edition
    • Borderlands The Handsome Collection
    • Rogue Stormers
    • Marvel Avengers Definitive Edition
    • Fluster Cluck
    • Raiden V Director’s Cut
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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