Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus, düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi de sunuyor. Son olarak Temmuz ayında Playstation Plus'a eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

Playstation Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay PS Plus sistemine NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 ve Trek to Yomi başta olmak üzere 11 yeni yapım eklenmişti. Temmuz ayı için paylaşılan listeye baktığımızda ise yüksek bütçeli yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bunlar arasında Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered ve Extinction is Forever yer alıyor.

Yapılan duyuruda Sony, Temmuz ayında güncellenecek PS Plus kataloğu oyunlarına. Ancak her üç oyun da Essential, Extra ve Premium seviyelerindeki aboneler için 2 Temmuz'dan itibaren erişilebilir olacak. Ayrıca PS Plus sistemine eklenecek oyunların yanı sıra Temmuz ayında platformdan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde;

PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacak oyunlar

Saints Row Gat out of Hell

Stray

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite The Complete Edition

Borderlands The Handsome Collection

Rogue Stormers

Marvel Avengers Definitive Edition

Fluster Cluck

Raiden V Director’s Cut

