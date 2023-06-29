Playstation Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay PS Plus sistemine NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 ve Trek to Yomi başta olmak üzere 11 yeni yapım eklenmişti. Temmuz ayı için paylaşılan listeye baktığımızda ise yüksek bütçeli yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bunlar arasında Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered ve Extinction is Forever yer alıyor.
Yapılan duyuruda Sony, Temmuz ayında güncellenecek PS Plus kataloğu oyunlarına. Ancak her üç oyun da Essential, Extra ve Premium seviyelerindeki aboneler için 2 Temmuz'dan itibaren erişilebilir olacak. Ayrıca PS Plus sistemine eklenecek oyunların yanı sıra Temmuz ayında platformdan ayrılacak yapımlar da bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde;
PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacak oyunlar
- Saints Row Gat out of Hell
- Stray
- BioShock Remastered
- BioShock 2 Remastered
- BioShock Infinite The Complete Edition
- Borderlands The Handsome Collection
- Rogue Stormers
- Marvel Avengers Definitive Edition
- Fluster Cluck
- Raiden V Director’s Cut
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D