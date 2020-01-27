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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi

    Bayraktar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Elazığ çevresini etkileyen depremi havadan kayıt altına aldı. Destek gereken bölgelerin belirlenmesinde kolaylık sağladı.
    1 sa.
    1,1b
    90
    11
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi
    Tam Boyutta Gör

    Elazığ’ın Siverek ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem başta Elazığ ve Malatya olmak üzere bölgeyi derinden etkiledi. Yüzlerce ev hasar gördü. İnsansız hava araçlarından elde edilen görüntüler, durumun vahşetini gözler önüne serdi.

    Depremin ardından Elazığ, Malatya ve Adıyaman semalarına 3 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı yönlendirildi. Bu İHA’lara ek olarak 1 adet insansız keşif uçağı da görev aldı.

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    Deprem bölgesinde elde edilen görüntüler 25 dakika içerisinde Anakara’ya ve çevre illerin komuta merkezlerine aktarıldı. Bölgedeki insansız hava araçları, depremin ardından 200 saatin üzerinde keşif görevi gerçekleştirildi.

    Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile hasar gören bölgelerin taraması hızlı bir şekilde yapıldı. Yaklaşık 3 saat içerisinde 275 köy ve beldenin acil genel tespitlerinin yapıldığı ifade ediliyor. İnsansız hava aracı ile yapılan keşifler ile acil yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen köylere jandarma yönlendirmesi yapıldı.

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    Enkaz bölgesinde mücadele edilecek yıkıntıların önceliklendirilmesine katkıda bulundu. İhtiyaç bulunan bölgelere desteğin ve yardımların transferinde aksaklık olmaması adına kapanan yollar ve heyelanın oluştuğu bölgeler havadan tespit edildi.

    Bayraktar TB2 özellikleri

    Bayraktar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 24 saat havada kalma ve 24 bin fit uçuş irtifasına sahip. Tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetleriyle insan desteği gerekmeksizin görev gerçekleştirebiliyor. Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.



    https://www.trthaber.com/haber/turkiye/milli-ihalarin-gozunden-deprem-bolgesi-456892.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nefendim 1 sa. en beğenilen
    Deprem ve İHA ???

    TRT İlla damadın haberini yapacak, bahane arıyor.



    Depremi siyasi çıkarlar için kullanmaya gerek yok.

    C.başkanı için bekletilen depremzede iddiası var bir de..
    Deprem ve İHA ??? TRT İlla damadın haberini yapacak, bahane arıyor. Depremi siyasi çıkarlar için kullanmaya gerek yok. C.başkanı...
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    3 Yanıt Yanıtla +9
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    Mion 1 sa. nefendim
    Damat? Şaka gibisiniz varya!
    Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç 4 dk.
    Bu arada nasıl görüntüledi?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    mi

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    mi?


    Hakkaten Twiter videosu var sanki alıntı yapınca ama neden görünyüyor?Oturummu açmak lazım Twitterda?
    Yanıtla
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    aslanoto 42 dk.
    İHA mız İngilterede Dünyada en iyi seçildi bu özellikler her makinede yok, harika, tebrik ederiz, damatada teşekkür ederiz, Kılıçdaroğlunun damatı olsa yan gelip yatar haraç rüşvet toplar, böyle işleri yapamazdı.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    ilkerinanç 35 dk. aslanoto
    Abovvv.Kaç kardeş kaç bunu söyledin ya sen şimdi...
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    IbrahimAkca 5 dk. aslanoto
    Allah ayaklarina tas degdirmesin. Artik yurt disina satiyoruz teknolojimizi.
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    por favor 47 dk.
    Yerli iha bazılarını rahatsız ediyor. İmamoğlunun deprem bölgesini teftiş etmesini paylaşın. Bol bol artı alırsınız.
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    KaleyDeskop 51 dk.
    şu an yine sallandık...
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    routemaster 1 sa.
    Goruntuleride paylassinlar.
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    nefendim 1 sa. en beğenilen
    Deprem ve İHA ???

    TRT İlla damadın haberini yapacak, bahane arıyor.



    Depremi siyasi çıkarlar için kullanmaya gerek yok.

    C.başkanı için bekletilen depremzede iddiası var bir de..
    3 Yanıt Yanıtla +9
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    Mion 1 sa. nefendim
    Damat? Şaka gibisiniz varya!
    Yanıtla +5
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    AirSupport 2 dk. nefendim
    Şimdi sana durumu şöyle özetleyeyim.



    Depremden sonra hasar almış veya bölgenin durumunu öğrenmek için 1 adet İHA bölgeye gönderildi.



    Helikopter kaldırmaktan daha ucuz, daha fazla havada kalabiliyor, (kamera sistemleri karşılaştırmasına giremeyeceğim çok bir bilgim yok.)



    Olayın damatla ilgisi ne anlamadım? Devletin elinde ki İHA’yı kullanmak istemiş kullanmış.
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    Redmi K20 Pro 2 dk. yeni yorumcu nefendim
    Keko musun hocam, bölgeyi hızlıca tarıyorlar işte ne güzel. Neden durduk yere muhalefet oluyorsunuz şimdi.
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    6 yorum yazıldı.

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    8 etiket daha deprem bayraktar tb2 iha insansız hava aracı Türkiye Gündemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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