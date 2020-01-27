Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi

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Elazığ’ın Siverek ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem başta Elazığ ve Malatya olmak üzere bölgeyi derinden etkiledi. Yüzlerce ev hasar gördü. İnsansız hava araçlarından elde edilen görüntüler, durumun vahşetini gözler önüne serdi.

Depremin ardından Elazığ, Malatya ve Adıyaman semalarına 3 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı yönlendirildi. Bu İHA’lara ek olarak 1 adet insansız keşif uçağı da görev aldı.

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Deprem bölgesinde elde edilen görüntüler 25 dakika içerisinde Anakara’ya ve çevre illerin komuta merkezlerine aktarıldı. Bölgedeki insansız hava araçları, depremin ardından 200 saatin üzerinde keşif görevi gerçekleştirildi.

Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile hasar gören bölgelerin taraması hızlı bir şekilde yapıldı. Yaklaşık 3 saat içerisinde 275 köy ve beldenin acil genel tespitlerinin yapıldığı ifade ediliyor. İnsansız hava aracı ile yapılan keşifler ile acil yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen köylere jandarma yönlendirmesi yapıldı.

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Enkaz bölgesinde mücadele edilecek yıkıntıların önceliklendirilmesine katkıda bulundu. İhtiyaç bulunan bölgelere desteğin ve yardımların transferinde aksaklık olmaması adına kapanan yollar ve heyelanın oluştuğu bölgeler havadan tespit edildi.

Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 24 saat havada kalma ve 24 bin fit uçuş irtifasına sahip. Tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetleriyle insan desteği gerekmeksizin görev gerçekleştirebiliyor. Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip bulunan milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/milli-ihalarin-gozunden-deprem-bolgesi-456892.html

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