Yerli motorlu BMC VURAN, TSK’ye teslim ediliyor

- Kirpi'ye yerli motor geliyor
- Marlin SİDA'ya yerli motor entegre edilecek
- Tuna'nın hibrit versiyonu yolda!
- Yorumlar
Yerli olarak üretilen 97 adet TUNA motorunun 50’si Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, 40’ı Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek. 7’si ise yedek olarak tutulacak. Bu araçlar, TSK'nin yerli motordan güç alan ilk zırhlı kara araçları olacak.
Kirpi'ye yerli motor geliyor
Yerli TUNA motoru, BMC Savunma’nın Kirpi aracına da entegre edilecek. Yerli motorlu 10 adet Kirpi aracının 2024’ün ilk çeyreğinde üretilmesi bekleniyor. TUNA’nın diğer zırhlı kara araçlarına entegre edilmesi için BMC Power ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında görüşmeler sürüyor.
Marlin SİDA'ya yerli motor entegre edilecek
BMC Power’ın kara araçları için tasarladığı Azra motoru, revize edilerek deniz araçları için 600 beygir gücünde Levend’e dönüştürüldü. Yerli motor Marlin silahlı insansız deniz aracında (Marlin SİDA) kullanılacak.
Tuna'nın hibrit versiyonu yolda!
Yüzde 100 Türk mühendisliği sonucunda üretilen dizel Tuna motoru; 4 silindirli yapıya, 8,4L motor hacmine ve 400 beygir güce sahip. BMC Power bu motorun hibrit versiyonu üzerinde çalışıyor. ASELSAN ve Base Studio iş birliği ile Tuna motoru ve elektrikli motor harmanlanarak düşük yakıt tüketimine sahip hibrit motor geliştirilecek.
BMC daha yüksek güç isteyen kara araçları için yüksek silindirli motorlar üzerinde çalışıyor. Azra isimli 6 silindirli motor 600 beygir güç üretecek. Utku motoru ise 8 silindire ve 1.000 beygir güce sahip olacak. Bu motor, M60T tankı ve Fırtına obüslerine entegre edilecek. Altay tankında kullanılması için Batu Güç Grubu geliştiriliyor. 12 silindirli Batu, 1.500 beygir güç verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.