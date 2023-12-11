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    Anlık Bildirim

    Yerli motorlu BMC VURAN, TSK’ye teslim ediliyor

    BMC Power'ın 400 beygir gücündeki yerli ve milli motoru Tuna'dan güç alan VURAN 4x4 kara araçları TSK'ye teslim edilecek. TSK envanterindeki ilk yerli motorlu zırhlı kara araçları olacak.
    Yerli motorlu BMC VURAN, TSK’ye teslim ediliyor Tam Boyutta Gör
    BMC Savunma tarafından geliştirilen 4x4 taktik tekerli zırhlı araçlar için geliştirilen yerli motorların entegrasyon çalışmaları tamamlandı. BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli TUNA motorundan güç alan VURAN’lar TSK’ye teslim ediliyor.

    Yerli olarak üretilen 97 adet TUNA motorunun 50’si Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, 40’ı Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek. 7’si ise yedek olarak tutulacak. Bu araçlar, TSK'nin yerli motordan güç alan ilk zırhlı kara araçları olacak.

    Yerli motorlu BMC VURAN, TSK’ye teslim ediliyor Tam Boyutta Gör

    Kirpi'ye yerli motor geliyor

    Yerli TUNA motoru, BMC Savunma’nın Kirpi aracına da entegre edilecek. Yerli motorlu 10 adet Kirpi aracının 2024’ün ilk çeyreğinde üretilmesi bekleniyor. TUNA’nın diğer zırhlı kara araçlarına entegre edilmesi için BMC Power ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında görüşmeler sürüyor.

    Marlin SİDA'ya yerli motor entegre edilecek

    BMC Power’ın kara araçları için tasarladığı Azra motoru, revize edilerek deniz araçları için 600 beygir gücünde Levend’e dönüştürüldü. Yerli motor Marlin silahlı insansız deniz aracında (Marlin SİDA) kullanılacak.

    Tuna'nın hibrit versiyonu yolda!

    Yüzde 100 Türk mühendisliği sonucunda üretilen dizel Tuna motoru; 4 silindirli yapıya, 8,4L motor hacmine ve 400 beygir güce sahip. BMC Power bu motorun hibrit versiyonu üzerinde çalışıyor. ASELSAN ve Base Studio iş birliği ile Tuna motoru ve elektrikli motor harmanlanarak düşük yakıt tüketimine sahip hibrit motor geliştirilecek.

    BMC daha yüksek güç isteyen kara araçları için yüksek silindirli motorlar üzerinde çalışıyor. Azra isimli 6 silindirli motor 600 beygir güç üretecek. Utku motoru ise 8 silindire ve 1.000 beygir güce sahip olacak. Bu motor, M60T tankı ve Fırtına obüslerine entegre edilecek. Altay tankında kullanılması için Batu Güç Grubu geliştiriliyor. 12 silindirli Batu, 1.500 beygir güç verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 8 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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