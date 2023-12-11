Yerli motorlu BMC VURAN, TSK’ye teslim ediliyor

Tam Boyutta Gör BMC Savunma tarafından geliştirilen 4x4 taktik tekerli zırhlı araçlar için geliştirilen yerli motorların entegrasyon çalışmaları tamamlandı. BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli TUNA motorundan güç alan VURAN’lar TSK’ye teslim ediliyor.

Yerli olarak üretilen 97 adet TUNA motorunun 50’si Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, 40’ı Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek. 7’si ise yedek olarak tutulacak. Bu araçlar, TSK'nin yerli motordan güç alan ilk zırhlı kara araçları olacak.

Tam Boyutta Gör

Kirpi'ye yerli motor geliyor

Yerli TUNA motoru, BMC Savunma’nın Kirpi aracına da entegre edilecek. Yerli motorlu 10 adet Kirpi aracının 2024’ün ilk çeyreğinde üretilmesi bekleniyor. TUNA’nın diğer zırhlı kara araçlarına entegre edilmesi için BMC Power ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında görüşmeler sürüyor.

Marlin SİDA'ya yerli motor entegre edilecek

BMC Power’ın kara araçları için tasarladığı Azra motoru, revize edilerek deniz araçları için 600 beygir gücünde Levend’e dönüştürüldü. Yerli motor Marlin silahlı insansız deniz aracında (Marlin SİDA) kullanılacak.

Arma 8x8, ASELSAN YENER entegrasyonuyla TSK envanterine girdi 2 gün önce eklendi

Tuna'nın hibrit versiyonu yolda!

Yüzde 100 Türk mühendisliği sonucunda üretilen dizel Tuna motoru; 4 silindirli yapıya, 8,4L motor hacmine ve 400 beygir güce sahip. BMC Power bu motorun hibrit versiyonu üzerinde çalışıyor. ASELSAN ve Base Studio iş birliği ile Tuna motoru ve elektrikli motor harmanlanarak düşük yakıt tüketimine sahip hibrit motor geliştirilecek.

BMC daha yüksek güç isteyen kara araçları için yüksek silindirli motorlar üzerinde çalışıyor. Azra isimli 6 silindirli motor 600 beygir güç üretecek. Utku motoru ise 8 silindire ve 1.000 beygir güce sahip olacak. Bu motor, M60T tankı ve Fırtına obüslerine entegre edilecek. Altay tankında kullanılması için Batu Güç Grubu geliştiriliyor. 12 silindirli Batu, 1.500 beygir güç verecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.