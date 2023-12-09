ARMA 8x8 zırhlı aracı, ASELSAN YENER mayın tespit sistemi entegrasyonuyla TSK envanterine girdi

Tam Boyutta Gör Otokar tarafından geliştirilen Arma taktik tekerlekli zırhlı araçlar Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülke tarafından kullanılıyor. Arma ailesinin 8x8 versiyonu Arma 8x8 amfibi zırhlı personel taşıyıcıyı aracı ilk kez TSK envanterine girdi. ASELSAN YENER Modern Mayın Tespit Sistemi, Arma 8x8 aracına entegre edilerek TSK'nin beğenisine sunuldu.

ASELSAN Yener özellikleri

ASELSAN YENER, sahip olduğu özel donanımları sayesinde el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirecek. Entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile güzergah üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor. Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen YENER, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli katkılar sağlayacak.

Tam Boyutta Gör ARMA araç ailesi 2006'da geliştirildi ve 2015 yılında ihracat başarısına ulaştı. Araç ailesinin kullanımı zamanla yaygınlaşırken, Birleşik Arap Emirliklerine yapılan 400 adetlik 8x8 araç satışı bu alandaki en önemli ihracat başarılarından birini oluşturdu.

Otokar ARMA II 8x8 Kurtarma Aracı IDEF'23'te sergilendi 3 ay önce eklendi

Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı, farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler yapısıyla öne çıkan araç ailesinin lideri ARMA 8x8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Otokar, zaman içinde ortaya çıkan daha fazla koruma, daha fazla iç hacim ve daha büyük kule kullanımı gibi taleplere yanıt verebilmek için ARMA II 8x8'i geliştirdi. ARMA II 8x8'de birçok alt sistemi yerlileştiren Otokar, araca yerli motor entegrasyonunu da gerçekleştirdi. Yerli motorla teçhiz edilen Türkiye'nin ilk 8x8 aracı olan ARMA II 8x8, 720 beygir, 12,7 litre Ecotorq motor seçeneğiyle sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Arma 8x8, ASELSAN YENER entegrasyonuyla TSK envanterine girdi