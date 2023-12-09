ARMA 8x8 zırhlı aracı, ASELSAN YENER mayın tespit sistemi entegrasyonuyla TSK envanterine girdi

ASELSAN Yener özellikleri
ASELSAN YENER, sahip olduğu özel donanımları sayesinde el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirecek. Entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile güzergah üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor. Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen YENER, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli katkılar sağlayacak.
Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı, farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler yapısıyla öne çıkan araç ailesinin lideri ARMA 8x8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.
Otokar, zaman içinde ortaya çıkan daha fazla koruma, daha fazla iç hacim ve daha büyük kule kullanımı gibi taleplere yanıt verebilmek için ARMA II 8x8'i geliştirdi. ARMA II 8x8'de birçok alt sistemi yerlileştiren Otokar, araca yerli motor entegrasyonunu da gerçekleştirdi. Yerli motorla teçhiz edilen Türkiye'nin ilk 8x8 aracı olan ARMA II 8x8, 720 beygir, 12,7 litre Ecotorq motor seçeneğiyle sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.