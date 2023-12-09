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    ARMA 8x8 zırhlı aracı, ASELSAN YENER mayın tespit sistemi entegrasyonuyla TSK envanterine girdi

    Otokar'ın Arma 8x8 zırhlı aracına ASELSAN Yener Modern Mayın Tespit Sistemi entegre edildi. Arma 8x8 ilk kez TSK envanterine girdi.                                  
    Arma 8x8, ASELSAN YENER entegrasyonuyla TSK envanterine girdi Tam Boyutta Gör
    Otokar tarafından geliştirilen Arma taktik tekerlekli zırhlı araçlar Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülke tarafından kullanılıyor. Arma ailesinin 8x8 versiyonu Arma 8x8 amfibi zırhlı personel taşıyıcıyı aracı ilk kez TSK envanterine girdi. ASELSAN YENER Modern Mayın Tespit Sistemi, Arma 8x8 aracına entegre edilerek TSK'nin beğenisine sunuldu.

    ASELSAN Yener özellikleri

    ASELSAN YENER, sahip olduğu özel donanımları sayesinde el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirecek. Entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile güzergah üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor. Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen YENER, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli katkılar sağlayacak.

    Arma 8x8, ASELSAN YENER entegrasyonuyla TSK envanterine girdi Tam Boyutta Gör
    ARMA araç ailesi 2006'da geliştirildi ve 2015 yılında ihracat başarısına ulaştı. Araç ailesinin kullanımı zamanla yaygınlaşırken, Birleşik Arap Emirliklerine yapılan 400 adetlik 8x8 araç satışı bu alandaki en önemli ihracat başarılarından birini oluşturdu.

    Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı, farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler yapısıyla öne çıkan araç ailesinin lideri ARMA 8x8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

    Otokar, zaman içinde ortaya çıkan daha fazla koruma, daha fazla iç hacim ve daha büyük kule kullanımı gibi taleplere yanıt verebilmek için ARMA II 8x8'i geliştirdi. ARMA II 8x8'de birçok alt sistemi yerlileştiren Otokar, araca yerli motor entegrasyonunu da gerçekleştirdi. Yerli motorla teçhiz edilen Türkiye'nin ilk 8x8 aracı olan ARMA II 8x8, 720 beygir, 12,7 litre Ecotorq motor seçeneğiyle sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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