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Mazda'nın ilk elektrikli otomobili bağımsız bir model olacak

Japon otomobil devi Mazda'nın ilk elektrikli otomobili 2020 yılında asfalta çıkacak. Araç mevcut Mazda'lardan herhangi birinin elektrikli versiyonundan ziyade tamamen bağımsız bir model olacak.
5 ay
12b
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17
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mazda’nın ilk elektrikli otomobilinin 2020 yılında gelmesi bekleniyor. Son haberlere bakılırsa araç Mazda'nın mevcut modellerinden herhangi birinin elektrikli versiyonu olmayacak. Daha ziyade bağımsız bir model olacağı belirtiliyor. Ancak yine de SUV mu, hatchback mi veya farklı bir gövde tipine mi sahip olacağını henüz bilmiyoruz.
Ayrıca Bkz. "Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor"
Japon markanın ilk elektrikli otomobili diğer elektrikli araçlar gibi acayip görünmeyecek. Mazda tasarım şefi Ikuo Maeda, Autocar'a yaptığı açıklamada yeni elektrikli otomobillerinin mevcut model aralığı ile aynı tasarım diline sahip olacağını söyledi.

Mazda kararını SUV'den yana kullanabilir

Mazda’nın Avrupa tasarım patronu Jo Stenuit ise diğer bazı otomobil üreticilerine göndermede bulunarak "Elektrikli otomobilin bir buzdolabı gibi görünmesini istemiyoruz" şeklinde daha iddialı bir açıklama yaptı. Başta da belirttiğimiz gibi aracın gövde tipi konusunda bir bilgi yok ancak popülaritesinin hızla arttığını düşünürsek Mazda'dan elektrikli bir SUV gelebilir.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-la-motor-show/mazda%E2%80%99s-first-electric-car-will-be-bespoke-model Yorum Yaz
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zwartevis 5 ay en beğenilen
Şu yeni 3'ü elektrikli motor ile getirin işte, maceraya gerek yok. Ölmeden önce yollarda yakışıklı arabalar görelim şu ülkede!
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yamtar36 5 ay
adamların tasarım anlayışı bu dünyadan değil. Sanki uzaylılarla birlikte yürütüyorlar projeyi :) Ama düzgün bir araca benzeyecek olması güzel elektrikli versiyonun. Elektrikli araba yapacaz diye çirkin çirkin arabalar yapıyorlar diğer markalar. (Tesla Hariç)
adamların tasarım anlayışı bu dünyadan değil. Sanki uzaylılarla birlikte yürütüyorlar projeyi :) Ama düzgün bir araca benzeyecek olması güzel elektrikli versiy...
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yamtar36 5 ay BlackGhost12
Gerçekten teknoloji üreten bir ülke olduğumuz zaman.
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NaBeg 5 ay
resimdeki araç cx-4'e benziyor. Görsel koymak için koymuşlar, netleşen bir durum yok sanırım.
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ogameci 5 ay
ben elektirk sevmimmmm :)
bu modele 5000-6000 cc bi atmosferik yakışır
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zotacing 5 ay
Beceremeyecekleri için normaldir, cesur bir firma değil.
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CoreXXX 5 ay
Mazda Honda jponlar tasarımı çok güzel yapıyor
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etusch 5 ay
Tamamen elektrik için bence daha erken mevcut modellerin hepsinin bi de hybrid versiyonu olsa güzel olurdu.
Bi de diğer firmalar gibi buzdolabı üretmeyecez güzel diger otolara benzeyen araba düşünceleri çok iyi.
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V4LKyR 5 ay
Huzur na
MAZDA.
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stalker(1979) 5 ay
Mazda tasarım işini biliyor. Şunun kopyasıdır diyemiyorsun en azından.
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BlackGhost12 5 ay
Elektriklinin vergisi düşük bu sefer kendisi pahalı. Biz ne zaman gerçek bir otomobile binebileceğiz?
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yamtar36 5 ay BlackGhost12
Gerçekten teknoloji üreten bir ülke olduğumuz zaman.
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yamtar36 5 ay
adamların tasarım anlayışı bu dünyadan değil. Sanki uzaylılarla birlikte yürütüyorlar projeyi :) Ama düzgün bir araca benzeyecek olması güzel elektrikli versiyonun. Elektrikli araba yapacaz diye çirkin çirkin arabalar yapıyorlar diğer markalar. (Tesla Hariç)
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cnv_58 5 ay
Adamların tasarımı harika birazda içinin tasarımını iyileştirseler ülkemizde tutar
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Otomobil, elektrikli otomobil ve
6 etiket daha SUV elektrikli araç mazda Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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