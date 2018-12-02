Mazda'nın ilk elektrikli otomobili bağımsız bir model olacak

Mazda’nın ilk elektrikli otomobilinin 2020 yılında gelmesi bekleniyor. Son haberlere bakılırsa araç Mazda'nın mevcut modellerinden herhangi birinin elektrikli versiyonu olmayacak. Daha ziyade bağımsız bir model olacağı belirtiliyor. Ancak yine de SUV mu, hatchback mi veya farklı bir gövde tipine mi sahip olacağını henüz bilmiyoruz.

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Japon markanın ilk elektrikli otomobili diğer elektrikli araçlar gibi acayip görünmeyecek. Mazda tasarım şefi Ikuo Maeda, Autocar'a yaptığı açıklamada yeni elektrikli otomobillerinin mevcut model aralığı ile aynı tasarım diline sahip olacağını söyledi.

Mazda kararını SUV'den yana kullanabilir

Mazda’nın Avrupa tasarım patronu Jo Stenuit ise diğer bazı otomobil üreticilerine göndermede bulunarak "Elektrikli otomobilin bir buzdolabı gibi görünmesini istemiyoruz" şeklinde daha iddialı bir açıklama yaptı. Başta da belirttiğimiz gibi aracın gövde tipi konusunda bir bilgi yok ancak popülaritesinin hızla arttığını düşünürsek Mazda'dan elektrikli bir SUV gelebilir.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-la-motor-show/mazda%E2%80%99s-first-electric-car-will-be-bespoke-model