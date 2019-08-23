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Yerli otomobil üç farklı güç seçeneğine sahip olacak

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobile ait açıklamalarda bulundu. Elektrikli araçlara uygulanan farklı ÖTV oranlarından bahseden Karakaş, her kategori için bir güç seçeneği sunacaklarını söyledi.
1 sa. (Son Güncelleme: 4 dk.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli otomobil üç farklı güç seçeneğine sahip olacak
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Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, merakla beklenen yerli otomobil ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Karakaş, yerli otomobilin prototipinin yalnızca bir maket değil gerçek boyutlarda ve yürüyen bir araç olacağını belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilin 1/4 ölçekli modeli şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gösterilmişti. Karakaş’a göre ön gösterim aracının tanıtımı da aralık ayında yapılacak. Karakaş’ın bu konudaki sözleri şöyle: “Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak. Aracın fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek.”

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Farklı güç seçenekleriyle her kategoriye hitap edecek

Türkiye’deki elektrikli araçlar motor güçlerine göre 3 farklı vergi dilimi içerisinde değerlendiriliyor. 85 kilovatı geçmeyenler yüzde 3 ÖTV, 85-120 kilovat arasındakiler yüzde 7 ÖTV, 120 kilovatın üzerindekiler ise yüzde 15 ÖTV oranıyla vergilendiriliyor. Karakaş’ın açıklamasına göre yerli otomobilde bu kategorilerin hepsine hitap eden bir güç seçeneği bulunacak. Lityum iyon batarya kullanılacak araçta tek dolumla 500 kilometre yol alabilen bir seçenek de bulunacak. Yerli otomobil daha önce açıklandığı gibi otonom sürüş teknolojisine de sahip olacak.

Henüz üretileceği fabrikanın nereye kurulacağı konusunda değerlendirmelerin sürdüğü yerli otomobil 2022 yılının ortasında pazara sunulacak. Yerli otomobili çarpışma testinden o günün şartlarında 5 yıldız alarak pazara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaş, "Türkiye’de üretilen ve bir süre sonra yurt dışı pazarlara ihracı planlanan bir otomobil gerek servis ağı, gerekse parça tedarikinde elbette ulaşılabilir ve yenilikçi olacaktır." diye konuştu.



https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-otomobil-pazara-cikmadan-ilgi-gordu/1562884 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 54 dk. en beğenilen
2020 yılına 3 ay kaldı, henüz fabrika yeri seçilmemiş ama 2022'de üretilip satışa başlanacak... Muhteşem...
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AsiretinMarjinalCocugu 57 dk.
"Henüz üretileceği fabrikanın nereye kurulacağı konusunda değerlendirmelerin sürdüğü yerli otomobil 2022 yılının ortasında pazara sunulacak."
Fabrika belli değil ama 2.5 sene sonra yollarda olacak.Harbiden akepe sayfalarında oluyor ya toprağın altında yapılan uzay gemileri.Aynı onun gibi.2.5 senede nasıl Ar-ge kasacan, ağırlık dağılımı ayarlayıp pilleri ona göre yerleştirecen,kalifiye işçi-yönetici alacan,prototip yapıp testlere girecen,üstüne prototipi geliştirecen?
Ulan 80-100 yıllık firmalar bile mevcut modeli makyajlarken minimum 2,yeni kasası için 3-4 sene harcıyor.Sen sıfırdan otomobili,fabrikası belli olmamasına rağmen 2.5 senede nasıl üreticeksin?Hemde lityum pille çalışan elektrikli otonom bir aracı?
"Henüz üretileceği fabrikanın nereye kurulacağı konusunda değerlendirmelerin sürdüğü yerli otomobil 2022 yılının ortasında pazara sunulacak." Fabrika belli...
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DH Misafiri 7 dk.
adam 2.5 yılda fabrıkayı kurdu,personeli eğitti,tasarım ve modellemeler testler bitti,seri uretıme geçtı,modeli dizayn ettı bırde yurtdısı pazara bile sattı,helal olsun...
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borukuzen 8 dk.
Fabrika kurulmamış, çalışan bir protatip üretilmemiş ama vergi ayarlamaları şimdiden hazır...
Tebrikler!
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DH Misafiri 10 dk.
ww manısaya fabrıkayı kurup,banttan otomobılı ındırır biz hala bekleiz.
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por favor 47 dk.
Özellikle inatla karalamaktan haz alan kesimi bile şaşırtacak kadar güzel bir otomobil olacak.
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infom@n 6 dk. por favor
Bi bitin artık ya. Körü körüne oy verdiğiniz insanların ne derse savunuyorsunuz. Kaç yıl geçti daha fabrika bile yok ama hala inanıyorsunuz ve savunuyorsunuz.
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DH Misafiri 54 dk. en beğenilen
2020 yılına 3 ay kaldı, henüz fabrika yeri seçilmemiş ama 2022'de üretilip satışa başlanacak... Muhteşem...
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DH Misafiri 55 dk.
Fabrika kurmak ta öyle şak diye oluyor sanki. Harbiden yılan hikayesine döndü. Sanayide ustalara verseler adamlar şimdiye kadar yapardı.
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Das Boot 55 dk.
2022 mi oldu simdi de
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AsiretinMarjinalCocugu 57 dk.
"Henüz üretileceği fabrikanın nereye kurulacağı konusunda değerlendirmelerin sürdüğü yerli otomobil 2022 yılının ortasında pazara sunulacak."
Fabrika belli değil ama 2.5 sene sonra yollarda olacak.Harbiden akepe sayfalarında oluyor ya toprağın altında yapılan uzay gemileri.Aynı onun gibi.2.5 senede nasıl Ar-ge kasacan, ağırlık dağılımı ayarlayıp pilleri ona göre yerleştirecen,kalifiye işçi-yönetici alacan,prototip yapıp testlere girecen,üstüne prototipi geliştirecen?
Ulan 80-100 yıllık firmalar bile mevcut modeli makyajlarken minimum 2,yeni kasası için 3-4 sene harcıyor.Sen sıfırdan otomobili,fabrikası belli olmamasına rağmen 2.5 senede nasıl üreticeksin?Hemde lityum pille çalışan elektrikli otonom bir aracı?
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khytr89 58 dk.
Daha 4 sene var ama seçimlere , yoksa yoksa erken seçim mi olacak ?
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bluedevil866 47 dk. khytr89
Onceleri secim yatirimi idi simdilerde ise enflasyon yatirimi...
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smart1978 59 dk.
Temsili mi hersey ?
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