Yerli otomobil üç farklı güç seçeneğine sahip olacak

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Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, merakla beklenen yerli otomobil ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Karakaş, yerli otomobilin prototipinin yalnızca bir maket değil gerçek boyutlarda ve yürüyen bir araç olacağını belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilin 1/4 ölçekli modeli şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyelerine gösterilmişti. Karakaş’a göre ön gösterim aracının tanıtımı da aralık ayında yapılacak. Karakaş’ın bu konudaki sözleri şöyle: “Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak. Aracın fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek.”

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Farklı güç seçenekleriyle her kategoriye hitap edecek

Türkiye’deki elektrikli araçlar motor güçlerine göre 3 farklı vergi dilimi içerisinde değerlendiriliyor. 85 kilovatı geçmeyenler yüzde 3 ÖTV, 85-120 kilovat arasındakiler yüzde 7 ÖTV, 120 kilovatın üzerindekiler ise yüzde 15 ÖTV oranıyla vergilendiriliyor. Karakaş’ın açıklamasına göre yerli otomobilde bu kategorilerin hepsine hitap eden bir güç seçeneği bulunacak. Lityum iyon batarya kullanılacak araçta tek dolumla 500 kilometre yol alabilen bir seçenek de bulunacak. Yerli otomobil daha önce açıklandığı gibi otonom sürüş teknolojisine de sahip olacak.

Henüz üretileceği fabrikanın nereye kurulacağı konusunda değerlendirmelerin sürdüğü yerli otomobil 2022 yılının ortasında pazara sunulacak. Yerli otomobili çarpışma testinden o günün şartlarında 5 yıldız alarak pazara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaş, "Türkiye’de üretilen ve bir süre sonra yurt dışı pazarlara ihracı planlanan bir otomobil gerek servis ağı, gerekse parça tedarikinde elbette ulaşılabilir ve yenilikçi olacaktır." diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-otomobil-pazara-cikmadan-ilgi-gordu/1562884