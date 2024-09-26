Yerli savunma sanayi şirketi Assan, Azerbaycan’a üretim tesisi kuracak

Daha önce Azerbaycan’a çeşitli mühimmat satışları yapan Assan, kuracağı üretim tesisinde uçak bombalarının seri üretimini yapacak. Üretim tesisinin kurulumunun başlaması için son izin süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.
Assan Grup Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, “Çeşitli mühimmat satışlarımızın olduğu Azerbaycan'a, uçak bombalarının seri üretiminin yapılacağı tesis kurmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Söz konusu tesisin kurulması için anlaşma büyük oranda tamamlandı, çeşitli izin süreçleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan ADEX 2024’te ROKETSAN’dan da önemli bir duyuru yapıldı. Daha önce ROKETSAN’ın çeşitli mühimmatlarını kullanan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri şimdi de Teber Güdüm Kiti’ni kullanacak. Su-25 uçaklarının modernizasyonu kapsamında Teber’in başarılı atışı yapıldı. Yakın zamanda Çakır seyir füzeleri konusunda da olumlu gelişmelerin olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu