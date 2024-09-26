Yerli savunma sanayi şirketi Assan, Azerbaycan’a üretim tesisi kuracak

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Tam Boyutta Gör Yerli savunma sanayi şirketi Assan Grup Savunma Sanayi AŞ, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ADEX Fuarı’nda önemli bir duyuru yaptı. Assan, Azerbaycan’a uçak bombası fabrikası kuracağını duyurdu.

Daha önce Azerbaycan’a çeşitli mühimmat satışları yapan Assan, kuracağı üretim tesisinde uçak bombalarının seri üretimini yapacak. Üretim tesisinin kurulumunun başlaması için son izin süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.

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Assan Grup Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, “Çeşitli mühimmat satışlarımızın olduğu Azerbaycan'a, uçak bombalarının seri üretiminin yapılacağı tesis kurmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Söz konusu tesisin kurulması için anlaşma büyük oranda tamamlandı, çeşitli izin süreçleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ADEX 2024’te ROKETSAN’dan da önemli bir duyuru yapıldı. Daha önce ROKETSAN’ın çeşitli mühimmatlarını kullanan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri şimdi de Teber Güdüm Kiti’ni kullanacak. Su-25 uçaklarının modernizasyonu kapsamında Teber’in başarılı atışı yapıldı. Yakın zamanda Çakır seyir füzeleri konusunda da olumlu gelişmelerin olması bekleniyor.

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