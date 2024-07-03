Yerli ve milli yapay zeka destekli hız tespit sistemi yollarda

Yerli ve milli hız tespit cihazı operatöre ihtiyaç duymuyor
Yapay zeka destekli yeni nesil mobil hız tespit cihazı ile trafik denetimlerinin daha etkin olarak yapılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Yeni nesil mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gündüz ve gece tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.
Yapay zekâ tarafından tespit edilen her bir araca ait hız, fotoğraf ve geçiş zamanını Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına gönderen yeni nesil mobil hız tespit cihazı, ihlal yapan araçlara ait verileri anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.
14 Haziran 2024 tarihinden itibaren 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Niğde olmak üzere 5 pilot ilde kullanılmaya başlanan yeni nesil mobil hız tespit cihazı aracılığıyla bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 bin 551 hız ihlali tespit edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.