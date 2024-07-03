Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanlığı projesi kapsamında Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen yerli ve milli hız tespit cihazı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hız ihlal yazılımı ile entegre edilerek “Mobil Hız Tespit Sistemi” geliştirildi.

Yerli ve milli hız tespit cihazı operatöre ihtiyaç duymuyor

Yapay zeka destekli yeni nesil mobil hız tespit cihazı ile trafik denetimlerinin daha etkin olarak yapılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Yeni nesil mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gündüz ve gece tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Yapay zekâ tarafından tespit edilen her bir araca ait hız, fotoğraf ve geçiş zamanını Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına gönderen yeni nesil mobil hız tespit cihazı, ihlal yapan araçlara ait verileri anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

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14 Haziran 2024 tarihinden itibaren 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Niğde olmak üzere 5 pilot ilde kullanılmaya başlanan yeni nesil mobil hız tespit cihazı aracılığıyla bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 bin 551 hız ihlali tespit edildi.

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Yerli ve milli yapay zeka destekli hız tespit sistemi yollarda