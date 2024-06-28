Amazon ilk kez 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Amazon piyasa değerini artırmaya devam ediyor
E -ticaret devinin hisse fiyatları, büyük ölçüde AWS bulut bilişim işi ve yapay zeka teknolojisine devam eden destek sayesinde yüzde 3,9 artışla 193,61 dolara kadar yükseldi. Amazon hisse fiyatları 2024'ün başından bu yana yüzde 29,13 artış göstererek istikrarlı bir büyüme oranına işaret ediyor.
Dünyanın en büyük bulut sağlayıcısı olan şirketin AWS bölümü, pazarın yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Bu oran Microsoft ve Google'ın toplamıyla neredeyse aynı. Geçtiğimiz çeyrekte AWS, yıllık bazda yüzde 17 artışla 25 milyar dolar gelir elde etti. Bu miktar Amazon'un tüm gelirinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor.
Şirketin 1. çeyrek mali sonuçları hakkında konuşan CEO Andy Jassy, "Altyapı modernizasyon çabalarını yenileyen şirketlerin ve AWS'nin yapay zeka yeteneklerinin çekiciliğinin birleşimi, AWS'nin büyüme oranını yeniden hızlandırıyor. Şu anda yıllık 100 milyar dolarlık bir gelir oranına ulaşmış durumdayız." dedi.
Amazon, 2 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmak çok uzun bir yol kat etti. Amazon'un piyasa değeri ilk olarak 2018'de 1 trilyon dolar sınırını aştı. Ardından 2020'de düşüşe geçse de tekrar yükseliş trendine başladı. Yine de Amazon'un genel hisse fiyatı artışı Microsoft'unkinden yaklaşık yüzde yedi puan daha yüksek.
Dünyanın beş teknoloji lideri arasında birincilik mücadelesi ise sürüyor. Kalan süreçte Amazon, Nvidia adlı devle mücadele etmek zorunda kalacak. Şu anda üçüncü sırada bulunan çip üreticisi 3 trilyon dolarlık değerleme sınırını aştı. Ocak ayından bu yana hisse fiyatlarında yüzde 201,81'lik bir artışın ardından bu ayın başlarında dünyanın en değerli şirketi olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.