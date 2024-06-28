Amazon ilk kez 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Tam Boyutta Gör Amazon, 2.014 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer alıyor ve şu anda 3.360 trilyon dolarlık piyasa değeriyle birinci sırada yer alan mevcut lider Microsoft'un halen çok gerisinde kalıyor.

Amazon piyasa değerini artırmaya devam ediyor

E -ticaret devinin hisse fiyatları, büyük ölçüde AWS bulut bilişim işi ve yapay zeka teknolojisine devam eden destek sayesinde yüzde 3,9 artışla 193,61 dolara kadar yükseldi. Amazon hisse fiyatları 2024'ün başından bu yana yüzde 29,13 artış göstererek istikrarlı bir büyüme oranına işaret ediyor.

Dünyanın en büyük bulut sağlayıcısı olan şirketin AWS bölümü, pazarın yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Bu oran Microsoft ve Google'ın toplamıyla neredeyse aynı. Geçtiğimiz çeyrekte AWS, yıllık bazda yüzde 17 artışla 25 milyar dolar gelir elde etti. Bu miktar Amazon'un tüm gelirinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor.

NVIDIA yöneticileri bir ayda 36 milyar dolarlık servet kazandı 1 hf. önce eklendi

Şirketin 1. çeyrek mali sonuçları hakkında konuşan CEO Andy Jassy, "Altyapı modernizasyon çabalarını yenileyen şirketlerin ve AWS'nin yapay zeka yeteneklerinin çekiciliğinin birleşimi, AWS'nin büyüme oranını yeniden hızlandırıyor. Şu anda yıllık 100 milyar dolarlık bir gelir oranına ulaşmış durumdayız." dedi.

Amazon, 2 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmak çok uzun bir yol kat etti. Amazon'un piyasa değeri ilk olarak 2018'de 1 trilyon dolar sınırını aştı. Ardından 2020'de düşüşe geçse de tekrar yükseliş trendine başladı. Yine de Amazon'un genel hisse fiyatı artışı Microsoft'unkinden yaklaşık yüzde yedi puan daha yüksek.

Dünyanın beş teknoloji lideri arasında birincilik mücadelesi ise sürüyor. Kalan süreçte Amazon, Nvidia adlı devle mücadele etmek zorunda kalacak. Şu anda üçüncü sırada bulunan çip üreticisi 3 trilyon dolarlık değerleme sınırını aştı. Ocak ayından bu yana hisse fiyatlarında yüzde 201,81'lik bir artışın ardından bu ayın başlarında dünyanın en değerli şirketi olmuştu.

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Amazon ilk kez 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı