Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı

Tam Boyutta Gör

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, organ bağışının nasıl gerçekleştiğini ve Türkiye'nin bu alandaki durumunu açıkladı.

Sağlıklı bir kişi hayattayken rızası ile ancak böbrek ve karaciğerini bağışlayabiliyor, beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların ise yakınlarının rızası ile ihtiyaç sahiplerine böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea, yüz, el, kol ve bacaklar bağışlanabiliyor.

Beyin ölümünün gerçekleşmesinden bir süre sonra kalp ve diğer organlar da işlevini kaybediyor; organ bağışı kararı ve defin işlemleri bu süreçten sonra başlıyor.

Türkiye, organ bağışında dünyanın gerisinde

Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin organ bağışında dünyanın gerisinde olduğu belirtiliyor. Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastaların çok azının yakınları, organ bağışı için izin veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre sene başından bu yana toplam 1815 beyin ölümü tespiti yapıldı. 1815 adet ölümden sadece 487'sinin ailesi yakının organlarını bağışladı. 487 donörden 1946 adet organ ve doku kullanıldığı da istatistikler arasında yer alıyor.

Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılın başından bugüne kadar 67 kalp, 24 akciğer, 2 bin 969 böbrek, 1379 karaciğer, 2 pankreas, 2 bin 822 kornea olmak üzere toplamda 7 bin 263 hastaya organ ve doku nakli gerçekleştirildi ve şu an itibarıyla 23 bin 33 hasta böbrek, 2 bin 300 hasta karaciğer, 1143 hasta kalp, 90 hasta akciğer, 290 hasta pankreas, 2 hasta ince bağırsak, 1726 hasta kornea nakli için sıra bekliyor. Toplamda 28 bin 584 hastanın sırada beklediği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "2019 Nobel Tıp Ödülü"

Nakil sırası bekleyen hastalar için bağış sayısını artırmak gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Türkiye'de 150'den fazla merkezde tüm organ, doku ve hücre nakilleri başarılı bir şekilde yapıldığını ancak yeterli organ temin etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/yilbasindan-bu-yana-7-bin-263-organ-ve-doku-nakli-yapildi/1616776