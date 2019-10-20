Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı

    Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, yıl içinde 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldığını bildirdi.
    2 sa.
    196
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, organ bağışının nasıl gerçekleştiğini ve Türkiye'nin bu alandaki durumunu açıkladı.

    Sağlıklı bir kişi hayattayken rızası ile ancak böbrek ve karaciğerini bağışlayabiliyor, beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların ise yakınlarının rızası ile ihtiyaç sahiplerine böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea, yüz, el, kol ve bacaklar bağışlanabiliyor.

    Beyin ölümünün gerçekleşmesinden bir süre sonra kalp ve diğer organlar da işlevini kaybediyor; organ bağışı kararı ve defin işlemleri bu süreçten sonra başlıyor.

    Türkiye, organ bağışında dünyanın gerisinde

    Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı
    Tam Boyutta Gör

     

    Türkiye'nin organ bağışında dünyanın gerisinde olduğu belirtiliyor. Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastaların çok azının yakınları, organ bağışı için izin veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre sene başından bu yana toplam 1815 beyin ölümü tespiti yapıldı. 1815 adet ölümden sadece 487'sinin ailesi yakının organlarını bağışladı. 487 donörden 1946 adet organ ve doku kullanıldığı da istatistikler arasında yer alıyor.

    Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılın başından bugüne kadar 67 kalp, 24 akciğer, 2 bin 969 böbrek, 1379 karaciğer, 2 pankreas, 2 bin 822 kornea olmak üzere toplamda 7 bin 263 hastaya organ ve doku nakli gerçekleştirildi ve şu an itibarıyla 23 bin 33 hasta böbrek, 2 bin 300 hasta karaciğer, 1143 hasta kalp, 90 hasta akciğer, 290 hasta pankreas, 2 hasta ince bağırsak, 1726 hasta kornea nakli için sıra bekliyor. Toplamda 28 bin 584 hastanın sırada beklediği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "2019 Nobel Tıp Ödülü"

    Nakil sırası bekleyen hastalar için bağış sayısını artırmak gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Türkiye'de 150'den fazla merkezde tüm organ, doku ve hücre nakilleri başarılı bir şekilde yapıldığını ancak yeterli organ temin etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.



    https://www.aa.com.tr/tr/saglik/yilbasindan-bu-yana-7-bin-263-organ-ve-doku-nakli-yapildi/1616776 Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Antibiyotik içeren ağ yapıları geliştirildi 36 dk. Fossil Gen 5 güncellemesi, saatin iPhone ile arama yapabilen ilk Wear OS cihaz olmasını sağladı 1 sa. ABD'de blockchain alanında uzun vadeli iş alımları arttı 1 sa. Artık iOS kullanıcıları da Twitch yayıncılarına uygulama üzerinden abone olabiliyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı Sonraki HTC Exodus 1s tam Bitcoin düğümünü 250 dolardan ucuza çalıştırabiliyor 3 sa. Blockchain ile tam uyumlu çalışabilen ilk telefon piyasaya sürülüyor 3 sa. Mazda gelecek yıl yenilikçi bir dizel motor piyasaya sürecek 3 sa. iOS 13'deki karanlık mod pil ömrünü etkiliyor mu? 4 sa. Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir 5 sa. Her şey güzel... bir konu hariç "Xiaomi RedMi Airdots incelemesi" 5 sa. Apple, iPhone'u dokunmadan kontrol edecek bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor 5 sa. 16 inç MacBook Pro son macOS beta sürümünde göründü 6 sa. Çok fonksiyonlu yapay deri, teknolojik cihazlarda kullanıldı 6 sa. Yaşanan ölümlerin ardından, Amazon en tehlikeli işverenler listesine girdi 7 sa. 108 MP ana kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 7 sa. Huawei'den iPad Pro'ya rakip üst sınıf bir tablet geliyor 8 sa. Honor Play EMUI 10 ve Android 10 güncellemesi almayacak 8 sa. Galaxy S11'in tüm versiyonları 5G bağlantısını destekleyecek 9 sa. Ryzen Threadripper 3990X gelecek yıla kaldı 10 sa. Harry Potter abonelik servisi başladı 10 sa. Microsoft: Android en iyi seçimimizdi 11 sa. AirPods Pro ay sonunda gelebilir 13 sa. OnePlus 6 ve 6T, OxygenOS betasıyla Android 10’a kavuştu 14 sa. Mercedes uygulaması kullanıcı bilgilerini farklı kişilere gösterdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı elektrikli SUV: Denza X
    DonanımHaber
    PlayStation 5 geliştirici kiti ilk kez görüntülendi
    DonanımHaber
    Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten başlıyor
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Herkes kurtlar vadisi sözlerini yazsın
    DH Forum
    Dalga geçtiğiniz Bülent Ecevit
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim