Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları: 7 oyun ücretsiz

- Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları
- Prime Gaming'e Aralık ayında eklenecek oyunlar
- 7 Aralık
- 14 Aralık
- 21 Aralık
- 28 Aralık
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında RAGE 2: Deluxe Edition, STAR WARS: Knights of the Old Republic ve Black Widow: Recharged dahil olmak üzere 9 farklı oyun bulunuyordu.
Aralık 2023 listesine baktığımızda ise, Arkane Studios'un popüler oyunu DEATHLOOP'un yanı sıra düşük bütçeli yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged dahil olmak üzere 7 farklı oyun yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 1.400TL.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Aralık ayında eklenecek oyunlar
7 Aralık
- DEATHLOOP
14 Aralık
- Akka Arrh
- Aground
- SeaOrama: World of Shipping
21 Aralık
- Kombinera
28 Aralık
- A Tiny Sticker Tale
- Asteroids: Recharged
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.