Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları: 7 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Aralık ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 7 farklı ücretsiz oyun ve ''oyun içi'' hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında RAGE 2: Deluxe Edition, STAR WARS: Knights of the Old Republic ve Black Widow: Recharged dahil olmak üzere 9 farklı oyun bulunuyordu.

Aralık 2023 listesine baktığımızda ise, Arkane Studios'un popüler oyunu DEATHLOOP'un yanı sıra düşük bütçeli yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged dahil olmak üzere 7 farklı oyun yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 1.400TL.

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Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Aralık ayında eklenecek oyunlar

7 Aralık

DEATHLOOP

14 Aralık

Akka Arrh

Aground

SeaOrama: World of Shipping

21 Aralık

Kombinera

28 Aralık

A Tiny Sticker Tale

Asteroids: Recharged

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Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları: 1.400 TL değerinde!