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    Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları: 7 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming'in Aralık 2023 oyunları belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 7 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri.
    Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları: 1.400 TL değerinde! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Aralık ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 7 farklı ücretsiz oyun ve ''oyun içi'' hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında RAGE 2: Deluxe Edition, STAR WARS: Knights of the Old Republic ve Black Widow: Recharged dahil olmak üzere 9 farklı oyun bulunuyordu.

    Aralık 2023 listesine baktığımızda ise, Arkane Studios'un popüler oyunu DEATHLOOP'un yanı sıra düşük bütçeli yapımlar ile karşılaşıyoruz.  Bununla birlikte listede Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged  dahil olmak üzere 7 farklı oyun yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 1.400TL.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Aralık ayında eklenecek oyunlar

    7 Aralık

    • DEATHLOOP 

    14 Aralık

    • Akka Arrh 
    • Aground 
    • SeaOrama: World of Shipping 

    21 Aralık

    • Kombinera 

    28 Aralık

    • A Tiny Sticker Tale 
    • Asteroids: Recharged 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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