Tam Boyutta Gör

Çin'de 2022 yılının en büyük trafik kazası meydana geldi. Reuters tarafından servis edilen habere göre 200'den fazla araç birbirine girdi.

Tesla'nın otopilotu büyük bir kazadan sorumlu tutuluyor 5 gün önce eklendi

Olay bu sabah Zhengzhou kentindeki bir köprüde yaşandı. Kazaya yoğun sis nedeniyle otoyolda görüş mesafesinin 200 metreye kadar düşmesinin neden olduğu bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Sosyal medyaya düşen fotoğraf ve videolar yaşanan olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Huanghe köprüsünde büyük bir kaosun hakim olduğu görülüyor. Üst üste yığılmış otomobil ve kamyonlar ciddi bir tıkanıklığa neden oldu.

Bölgede trafik felç

Çin basınına göre kaza yerine 11 itfaiye aracı ve 66 kurtarma personeli gönderildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken yaralanan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların çoğunun araçlarında mahsur kalması kurtarma ekiplerinin işini daha da zorlaştırdı.

Tam Boyutta Gör

Şu anda, Zhengzhou yakınlarındaki köprü kapalı durumda. Hasarlı araçlar henüz kaza mahallinden tahliye edilmedi. Önemli bir geçiş olduğu için bölgede ciddi bir trafik sıkıntısı yaşanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yılın en büyük kazası: Çin'de 200'den fazla araç birbirine girdi