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    Yılın en büyük kazası: Çin'de 200'den fazla araç birbirine girdi

    Çin'in Zhengzhou kentinde 2022 yılının en büyük trafik kazası meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 200'den fazla araç birbirine girdi.
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    Yılın en büyük kazası: Çin'de 200'den fazla araç birbirine girdi Tam Boyutta Gör

    Çin'de 2022 yılının en büyük trafik kazası meydana geldi. Reuters tarafından servis edilen habere göre 200'den fazla araç birbirine girdi.

    Olay bu sabah Zhengzhou kentindeki bir köprüde yaşandı. Kazaya yoğun sis nedeniyle otoyolda görüş mesafesinin 200 metreye kadar düşmesinin neden olduğu bildiriliyor.

    Yılın en büyük kazası: Çin'de 200'den fazla araç birbirine girdi Tam Boyutta Gör

    Sosyal medyaya düşen fotoğraf ve videolar yaşanan olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Huanghe köprüsünde büyük bir kaosun hakim olduğu görülüyor. Üst üste yığılmış otomobil ve kamyonlar ciddi bir tıkanıklığa neden oldu.

    Bölgede trafik felç

    Çin basınına göre kaza yerine 11 itfaiye aracı ve 66 kurtarma personeli gönderildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken yaralanan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların çoğunun araçlarında mahsur kalması kurtarma ekiplerinin işini daha da zorlaştırdı.

    Yılın en büyük kazası: Çin'de 200'den fazla araç birbirine girdi Tam Boyutta Gör

    Şu anda, Zhengzhou yakınlarındaki köprü kapalı durumda. Hasarlı araçlar henüz kaza mahallinden tahliye edilmedi. Önemli bir geçiş olduğu için bölgede ciddi bir trafik sıkıntısı yaşanıyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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