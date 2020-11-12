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    Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor

    Yer yıl düzenlenen ve artık oyun ödüllerinin Oscar'ı haline gelen The Game Awards etkinliğine yarışacak olan adaylar haftaya belli olacak. Cyberpunk 2077 ise ne yazık ki aday olamayacak.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor
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    İlk kez 2014 yılında düzenlenen ve o zamandan bu yana en çok ilgi gören oyun ödülü etkinliği olan The Game Awards'ın adayları haftaya belli olacak. 

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    Ayrıca Bkz. "Xbox başkanı Phil Spencer, Elden Ring'in Miyazaki'nin en iddialı oyunu olduğunu söylüyor"

    Sektörün tanınan ve sevilen isimlerinden Geoff Keighley'nin suduğu The Game Awards etkinliğinin adayları, Geoff Keighley'nin paylaşımına göre haftaya açıklanacak. Hatta tam olarak 18 Kasım 2020'de saat 20:00'da açıklanacak. Bu seneki etkinlikte kesinlikle en garipsenen durum Cyberpunk 2077'nin bulunmaması olacak. Oyunun çıkış tarihi ilk duyurulduğundan bu yana 2020'nin en iyi oyunu olacağı herkes tarafından konuşuldu ancak oyun tekrar tekrar ertelenerek bu yılki törenin dışında kaldı. Oyunun çıkmamasına rağmen yılın oyunu olacağının konuşulması da aslında ne kadar büyük bir heyecanla beklenildiğini gösteriyor.

    Etkinliğin kendisi ise 10 Aralık 2020'de düzenlenecek, yani Cyberpunk 2077'nin çıktığı gün. Bu etkinlik sadece oyun ödüllerinin verildiği bir etkinlik değil ayrıca, yeni oyunların duyurulduğu, duyurulan oyunlardan yeni bilgilerin açıklandığı da bir etkinlik. Örneğin, Xbox Series X'in tasarımı ilk kez geçen sene The Game Awards etkinliğinde gösterilmişti.

    Adaylar açıklandıktan kısa bir süre sonra yine Donanım Haber'den adayları ve kategorileri öğrenebilirsiniz. 



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    The Last of Us 2 GOTY... Demon's Souls PS5 yeni neslin en iyi oyunu, rakiplerin ruhuna fatiha
    Yanıtla +2
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    LukeSkywalker24 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    TLOU2 kesinlikle hak ediyor. Ghost of Tsushima da güzeldi ama TLOU2 kalitesinde oyun her yıl gelmiyor.
    Yanıtla +2
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    oly1786 (caner nebi) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    last of us part 2 ödülü hayırlı olsun
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    eylül kabus 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aday olabilseydi bile The Last Of Us part 2 alırdı.
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    Mütercim Bey (F. Öz) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) eylül kabus
    babayı herhalde.
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