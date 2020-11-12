Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor

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İlk kez 2014 yılında düzenlenen ve o zamandan bu yana en çok ilgi gören oyun ödülü etkinliği olan The Game Awards'ın adayları haftaya belli olacak.

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Sektörün tanınan ve sevilen isimlerinden Geoff Keighley'nin suduğu The Game Awards etkinliğinin adayları, Geoff Keighley'nin paylaşımına göre haftaya açıklanacak. Hatta tam olarak 18 Kasım 2020'de saat 20:00'da açıklanacak. Bu seneki etkinlikte kesinlikle en garipsenen durum Cyberpunk 2077'nin bulunmaması olacak. Oyunun çıkış tarihi ilk duyurulduğundan bu yana 2020'nin en iyi oyunu olacağı herkes tarafından konuşuldu ancak oyun tekrar tekrar ertelenerek bu yılki törenin dışında kaldı. Oyunun çıkmamasına rağmen yılın oyunu olacağının konuşulması da aslında ne kadar büyük bir heyecanla beklenildiğini gösteriyor.

Etkinliğin kendisi ise 10 Aralık 2020'de düzenlenecek, yani Cyberpunk 2077'nin çıktığı gün. Bu etkinlik sadece oyun ödüllerinin verildiği bir etkinlik değil ayrıca, yeni oyunların duyurulduğu, duyurulan oyunlardan yeni bilgilerin açıklandığı da bir etkinlik. Örneğin, Xbox Series X'in tasarımı ilk kez geçen sene The Game Awards etkinliğinde gösterilmişti.

Adaylar açıklandıktan kısa bir süre sonra yine Donanım Haber'den adayları ve kategorileri öğrenebilirsiniz.

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