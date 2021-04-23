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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yılın ilk PS5 özel oyunu Returnal, ışın izleme ve 4K 60 FPS sunacak

    Geçtiğimiz yıl Sony sunumunda duyurulan üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'ın son detayları da belli oldu.
    23 Nisan 2021, 21:30 (2 gün)
    2,2b
    2
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Yılın ilk PS5 özel oyunu Returnal, ışın izleme ve 4K 60 FPS sunacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan son detaylar da paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Sony, PlayStation'a özel multiplayer bir oyun yapması için Destiny ve Halo geliştiricileri ile anlaştı"

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    Geçtiğimiz saatlerde oyunun resmi PlayStation sayfasında bir güncelleme oldu ve oyunlar ilgili birkaç detay daha açıklandı. Burada bulabileceğiniz sayfada oynanışa, görselliğe, seslere, hikayeye ve daha birçok ayrıntıya detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. 

    Sayfadaki detaylara baktığımızda ise en dikkat çeken kısım oyunun sunacağı çözünürlük değeri oldu. Oyunun resmi sayfasında yazanlara göre Returnal, dinamik bir 4K çözünürlükte sabit 60 FPS sunacak. Ayrıca oyunda ray tracing, yani ışın izleme de bulunacak.

    Işıkların bir hayli çok ve önemli olduğu bu oyunda ışın izleme olması güzel bir detay diyebiliriz. Umuyoruz Returnal kaliteli bir oyun olur ve PlayStation sahiplerinin yüzü yılın ilk özel oyununda güler.

    Returnal, 30 Nisan 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak. Oyunun ilk 17 dakikasını aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.vg247.com/2021/04/23/returnal-ray-tracing-60-fps-ps5/
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    djtomcat 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    joven ( joven) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güç demek herşey değil asıl önemli olan o gücü nasıl kullandığındır Sony bunu yeni konsolundada göstermeye başladı
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    koşma mekanikleri komik duruyor. yayıncı sony inş türkçe çıkar
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    B blackzeros 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunda çok karamsar bir hava var, ne kadar iyi bilmem ama sıkıcı duruyor.
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    C Chillout 1 gün ( Mesaj Silindi ) blackzeros
    Bi ısınamadım ben de, death strandingden bile kasvetli
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    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Karakterin koşması çok tuhaf olmuş. o nasıl koşma, havada süzülüyor sanki
    Yanıtla +2
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    joven ( joven) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güç demek herşey değil asıl önemli olan o gücü nasıl kullandığındır Sony bunu yeni konsolundada göstermeye başladı
    Yanıtla +8
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