Yılın ilk PS5 özel oyunu Returnal, ışın izleme ve 4K 60 FPS sunacak

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan son detaylar da paylaşıldı.

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PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı

Geçtiğimiz saatlerde oyunun resmi PlayStation sayfasında bir güncelleme oldu ve oyunlar ilgili birkaç detay daha açıklandı. Burada bulabileceğiniz sayfada oynanışa, görselliğe, seslere, hikayeye ve daha birçok ayrıntıya detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Sayfadaki detaylara baktığımızda ise en dikkat çeken kısım oyunun sunacağı çözünürlük değeri oldu. Oyunun resmi sayfasında yazanlara göre Returnal, dinamik bir 4K çözünürlükte sabit 60 FPS sunacak. Ayrıca oyunda ray tracing, yani ışın izleme de bulunacak.

Işıkların bir hayli çok ve önemli olduğu bu oyunda ışın izleme olması güzel bir detay diyebiliriz. Umuyoruz Returnal kaliteli bir oyun olur ve PlayStation sahiplerinin yüzü yılın ilk özel oyununda güler.

Returnal, 30 Nisan 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak. Oyunun ilk 17 dakikasını aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.vg247.com/2021/04/23/returnal-ray-tracing-60-fps-ps5/

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