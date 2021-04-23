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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PlayStation'a özel multiplayer bir oyun yapması için Destiny ve Halo geliştiricileri ile anlaştı

    Sony geçtiğimiz saatlerde PlayStation konsollarına özel multiplayer bir oyun hazırlaması için Firewalk Studios ile anlaştı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Nisan 2021, 15:30 (2 gün)
    1,5b
    1
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, PlayStation'a özel multiplayer bir oyun yapması için Destiny ve Halo geliştiricileri ile anlaştı
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    Sony'nin oyun konsolu PlayStation bildiğiniz gibi kendi konsoluna özel oyunlar ile diğer platformlardan ayrılıyor ve oyuncuların tercih etme sebeplerinin başında geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de Sony, PlayStation'a özel bir oyun hazırlaması için yeni bir stüdyo ile anlaştı.

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    Bildiğiniz gibi PlayStation'ın özel oyunlarının büyük bir kısmı tek kişilik hikaye odaklı oyunlar. Ancak Sony'nin anlaştığı son stüdyo, PlayStation'ın tek kişilik oyunlar dışında, çok oyunculu tarafta da aktif olmak istediğini gösteriyor diyebiliriz.

    Sony, geçtiğimiz saatlerde çok oyunculu bir oyun hazırlaması için Firewalk Studios ile anlaştığını duyurdu. Ne yazık ki oyuna dair hiçbir detay paylaşılmadı. Bu yeni oyun AAA olacak, yani yüksek bütçeli olacak ve PlayStation'a özel bir oyun olacak. 

    Oyunu geliştiren stüdyonun kurucuları ve başındaki isimler ise Destiny ve Halo gibi oyunların üzerinde çalışmış olan başarılı isimler. Stüdyonun başındaki isim Tony Hsu, yapımcı ise Elena Siegman. Oyuna ait ilk detaylar önümüzdeki süreçte paylaşılacaktır. 



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-22-playstation-teaming-up-with-ex-destiny-talent-to-create-exclusive-new-aaa-multiplayer-title
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    djtomcat 1 gün önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ddnet (Muhammet Babayarov) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Halo oyun serisine o kadar laf eden PSboyzlar nerde?
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