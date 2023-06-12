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    Yılın oyunu olmaya aday: Starfield çıkış tarihi, fiyatı ve oynanışı

    Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu olan Starfield için beklenen çıkış tarihi verildi. Uzun Starfield oynanış videosu ise ağızları açık bırakıyor.
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    Yılın oyununa aday: Starfield çıkış tarihi, fiyatı ve oynanışı Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Microsoft'un Xbox & Bethesda fuarında 15 dakikalık bir Starfield oynanışı görmüştük ve bugün Bethesda'nın 25 yıl sonraki ilk yeni IP'sine gerçekten derinlemesine bir bakış atıyoruz. Oyun yönetmeni Todd Howard tarafından "uzaydaki Skyrim" olarak tanımlanan Starfield, şimdiden yılın oyunu olmaya aday.

    Starfield ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar?

    Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. Starfield aynı zamanda ilk günden Xbox Game Pass’e de eklenecek. Dolayısıyla Game Pass abonesiyseniz oyuna herhangi bir ücret ödemeden erişebileceksiniz.

    Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatırysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı 1.600 TL.

    30 FPS’e kilitli

    Oyunun yönetmeni Starfield'ın hem Xbox Series X hem de Xbox Series S'te saniyede 30 kare hızında çalışacağını açıkladı. Todd Howard IGN'e verdiği bir röportajda oyunun Series X'te tam 4K çözünürlükte, Series S'te ise 1440p çözünürlükte çalıştığını ancak kare hızının 30 fps'ye kilitlendiğini belirtti. Oyun PC'de de yayınlanacak ve muhtemelen kare hızının kilidi açılacak.

    Starfield neler sunacak?

    Bethesda, oyundaki şehirler ve yerleşimler, beceri ağaçları, yükseltmeler ve uzay savaşları da dahil olmak üzere Starfield hakkında bize çok daha fazla ayrıntı göstermeye karar verdi ve 45 dakikalık derin bir oynanış videosu paylaştı. Üstteki videodan tüm içeriği izleyebilirsiniz.

    250.000 adet diyalog

    Yılın oyununa aday: Starfield çıkış tarihi, fiyatı ve oynanışı Tam Boyutta Gör

    Ana hikaye, uzay kaşiflerinin son grubu olan Constellation'a odaklanıyor. Onlarla Bethesda'nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük şehir olduğunu söylediği başkent New Atlantis'te buluşulacak. New Atlantis, göründüğü kadarıyla NPC’ler ve Hıncahınç diyaloglarla dolu gibi görünüyor. Oyunda zaten 1000’den fazla gezegen olduğunu ve hepsine iniş yapılabileceğini biliyoruz. Öte yandan 250.000 adet diyalog olduğunu da Xbox Showcase etkinliğinde öğrenmiş oldu.

    1000 gezegenin hepsinde yer çekimi farklı

    1000 adet gezegenin her birinde yer çekimi farklı olacak, bu nedenle bazılarında uçuyormuş gibi hissedeceksiniz, bu da silah kullanmayı ve çok daha fazlasını etkileyecek. Bir gezegenden ayrılıp uzaya çıktığınızda da asteroit alanlarında gezinmeniz gerekecek ve hatta terk edilmiş gemileri bile keşfedebileceksiniz.

    Uzay gemileri

    Oyunda kullanacağım gemiler ise bizim “power armor”umuz olacak. Gemiler satın alınabilecek, yükseltilebilecek ve tamamen özelleştirilebilecek. Özelleştirme kafanızda sönük bir kavram olarak kalmasın: Optimus Prime şeklinde bir gemi inşa edebilirsiniz. Bu arada Constellation'ın bazı üyeleri geminizde sizinle birlikte seyahat edebilir ve her bir yoldaşın benzersiz görev hatları bulunuyor. Ayrıca oyundaki uzay limanlarında ek mürettebat kiralayabilirsiniz. Bir gezegene vardığınızda geminize yürüyerek ya da hızlı seyahat ederek geri dönebileceksiniz.

    Gemiler ayrıca, geminizi daha hızlı veya hava savaşı sırasında silah ve kalkanlar için daha hazır hale getirmek için dengeleyebileceğiniz bir güç sistemi barındırıyor. Uzayda düşman gemilerini yok ettikten sonra onları yağmalayabilir, hurdaya çıkarabilirsiniz ve bunlar için araçtan inmek gerekmeyecek. Ve en önemlisi: Bir düşman gemisine kenetlenebileceksiniz. Bu sayede düşman gemisinin kontrolü ele geçirilebilecek. Bir kere kontrolü aldığınızda gemi kendi filonuza eklenecek ve tamamen sizi olacak. Şimdiden uzay korsanlarına hayırlı olsun.

    Karakter yaratma

    Yılın oyununa aday: Starfield çıkış tarihi, fiyatı ve oynanışı Tam Boyutta Gör

    Karakter yaratma da Starfield'ın ve yetenek sisteminin büyük bir parçası. Karakter yaratma sisteminde yüz şekilleri, makyaj lekeleri, yara izleri, diş ayarları ve çok daha fazlası var. Burası oldukça ayrıntılı görünüyor. Bir karakter seçtikten sonra sıra seviye atlamaya geliyor. Her seviye atladığınızda becerilerin kilidini açmak için bir beceri puanı elde ediliyor.

    Karakollar

    Starfield aynı zamanda kişisel kolonileşme aracınız olabilir. Keşfettiğiniz gezegenlerde ileri karakollar kurabilir ve uzaktayken kaynak toplayabilirsiniz. Kaynaklara sahip olduğunuzda eşyalar üretebilirsiniz. Buna silahlara farklı modlar eklemek de dahil. Tüm bu detaylardan daha fazlası oyunda olacak ve gelecek. Bethesda, yayın sırasında oyuncuların süper doğal güçler elde edebileceğini ve hatta oyun için bir Shattered Space hikaye genişlemesi olabileceğini söyledi.

    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/starfield-runs-at-30fps-on-xbox-series-x-and-s-director-confirms/ https://www.theverge.com/23755072/starfield-trailer-gameplay-xbox-games-showcase-2023
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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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