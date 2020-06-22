Chrome yakında daha az bellek kullanacak

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Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un Windows 10 2004’te Win32 uygulamalarının bellek kullanımını azaltacak bir teknik geliştirdiği haberini almıştık. Chromium tabanlı Edge’da kaydadeğer fark ortaya koyması beklenen özellik daha geniş kapsamlı kullanılacağa benziyor.

Chrome'un bellek kullanımı düşecek

Bir Google mühendisinin ortaya çıkardığı detaya göre Chrome’a da Edge’deki özellik aktarılacak. Bu sayede sisteme göre hissedilir iyileştirme sağlanabilir. Özellikle de çok çekirdekli ve belleğin kısıtlı olduğu sistemler daha çok fayda göreceğe benziyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, desteğini kestiği Windows 7 için Yeni Edge’i dağıtmaya başladı"

Segment heap özelliği Edge tarayıcıda %27’ye varan bellek kullanımı düşüşü sağlamıştı. Yeni önbellek yönetimi sayesinde Chrome tarayıcının bellek kullanımında ne kadar bir gelişme sağlanacağı bilinmiyor. Ayrıca yakında gelmesi beklenen özelliğim performans getirisi de sistemden sisteme değişebileceği için henüz net bir veri mevcut değil.

https://www.engadget.com/chrome-memory-reduction-in-windows-10-201440217.html

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