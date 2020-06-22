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    Chrome yakında daha az bellek kullanacak

    Teknoloji devinin popüler tarayıcısı bellek kullanımıyla sıkça eleştiriliyor. Bir mühendisin taşıyacağı özellik bu sorunu bir nebze çözebilir.
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    Tarayıcılar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Chrome yakında daha az bellek kullanacak
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    Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un Windows 10 2004’te Win32 uygulamalarının bellek kullanımını azaltacak bir teknik geliştirdiği haberini almıştık. Chromium tabanlı Edge’da kaydadeğer fark ortaya koyması beklenen özellik daha geniş kapsamlı kullanılacağa benziyor.

    Chrome'un bellek kullanımı düşecek

    Bir Google mühendisinin ortaya çıkardığı detaya göre Chrome’a da Edge’deki özellik aktarılacak. Bu sayede sisteme göre hissedilir iyileştirme sağlanabilir. Özellikle de çok çekirdekli ve belleğin kısıtlı olduğu sistemler daha çok fayda göreceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, desteğini kestiği Windows 7 için Yeni Edge’i dağıtmaya başladı"

    Segment heap özelliği Edge tarayıcıda %27’ye varan bellek kullanımı düşüşü sağlamıştı. Yeni önbellek yönetimi sayesinde Chrome tarayıcının bellek kullanımında ne kadar bir gelişme sağlanacağı bilinmiyor. Ayrıca yakında gelmesi beklenen özelliğim performans getirisi de sistemden sisteme değişebileceği için henüz net bir veri mevcut değil.



    https://www.engadget.com/chrome-memory-reduction-in-windows-10-201440217.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skaty. (Skaty Garcia) 56 dk.
    Düşüre düşüre sıfıra indirecekler yakında.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 sa.
    Gıdım gıdım ucundan, ucundan düşürüyorlar.
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    ebekirbayar (Bekir BAYAR) 1 sa.
    Yıllardır düşürüyorlar sözde. Bir dolar iki Chrome Ram kullanımı.. ss.
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    Gurney5 (Can ) 1 sa.
    Operaya alıştım ama operada da çökme sıkıntısı var.
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    rakanishu 1 sa. Gurney5
    Kronik bir çökme sorunu yok tabi ki, size özel bir durum var anlaşılan. Bu gibi durumları genelleştirmek doğru olmaz...
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    32 bit lik içinmiş. Ben de 64 bit lik için sandım...
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    cangunner (Can G) 1 sa.
    Edge dediği chromium tabanlı güncel olan edge sanırım. Çünkü şuan açık 11 sekmeyle 340MB civarı ram tüketiyor.
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