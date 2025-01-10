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    Çin, yarı iletken sektörüne 47 milyar dolar daha yatırıyor

    Çin, ülkenin yarı iletken endüstrisinin kendi kendine yeten bir seviyeye ulaşması için milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. Son yatırım programında 47 milyar dolar daha harcama yapılacak.
    Çin, yarı iletken sektörüne 47 milyar dolar daha y Tam Boyutta Gör
    Çin, yarı iletken sektöründeki bağımsızlığını artırmak için başlattığı Büyük Fon 3 (Big Fund III) ile 344 milyar yuanlık (47 milyar dolar) devasa bir bütçe ayırdı. Bu yatırım, Çinli yonga üreticilerinin ASML ve Applied Materials gibi pazar liderlerinin gelişmiş yonga plakası üretim araçlarına erişimini kaybetmesi nedeniyle öncelikle yonga üretim ekipmanı geliştiricilerini ve üreticilerini desteklemeyi amaçlıyor.

    Çin, yarı iletken sektörüne para akıtmaya devam ediyor

    Aktarılanlara göre Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu'nun (ya da Büyük Fon 3) üçüncü aşaması 31 Aralık 2024 tarihinde faaliyete geçti. Fon, ilk etapta ultra saf kimyasallar, silikon plakalar (wafer) gibi malzemeler üreten ve wafer üretim ekipmanları geliştiren şirketlere 93 milyar yuanlık (12,685 milyar dolar) yatırım yapacak.

    ABD ve müttefiklerinin uyguladığı yaptırımlar, Çin’in en başarılı yarı iletken şirketlerinin gelişimini yavaşlatmıştı. Huawei’nin çip tasarım kolu HiSilicon, sözleşmeli çip üreticisi SMIC ve 3D NAND lideri YMTC gibi şirketler bu yaptırımlardan ciddi şekilde etkilenmişti. Bu bağlamda, yeni yatırım fonunun amacı, Çin’in yarı iletken ekosistemini güçlendirmek ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak.

    Yeni destek fonu Çin’in kendi fabrika araçlarını geliştiren şirketlere daha fazla destek sağlayabilir. Öne çıkan isimler arasında, mevcut liderler AMEC ve Naura yer alıyor. Ancak fonun, yeni girişimlere fırsat vererek sektöre taze bir ivme kazandırma potansiyeli de bulunuyor. 12,685 milyar dolarlık yatırım miktarı etkileyici olsa da, piyasa liderleriyle rekabet etmek için yeterli olmayabilir. Örneğin, ASML’nin 2023 yılı Ar-Ge bütçesi 4,308 milyar dolar, Applied Materials’ın ise 2024 yılında 3,233 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

    Büyük Fon’un ilk iki aşaması, 2014’ten bu yana toplamda 141 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Ancak ABD yaptırımları, 2024 ortası itibarıyla fonun yönetimindeki varlıkların 45 milyar dolara kadar düşmesine yol açtı. Buna rağmen Çin, yarı iletken sektöründe bağımsızlık hedefinden vazgeçmiş değil.

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