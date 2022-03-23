Yonga dünyasına ASML şoku: Siparişleri üretmek yıllar alacak

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Küresel çip krizi ağırlığını hissettirirken yıl sonuna doğru bir rahatlama bekleniyor. Ne var ki bu rahatlama döküm devlerinin bantlarının rahatlaması ile doğrudan alakalı. Bantların rahatlaması da ekipman üreticilerinin ürün yetiştirmesi ile doğrudan alakalı. Mutlaka bir yerde aksamalar oluyor.

ASML uyardı

EUV yonga işleme sistemleri konusunda dünya devi ve hatta tek olan Hollandalı ASML, değeri yüz milyonlarca dolar olan sistemler üretiyor. Başta TSMC olmak üzere, Samsung, Intel gibi döküm devleri de sıraya giriyor.

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Geçen yıla göre talepler ve gelirler önemli miktarda arttı. Bununla birlikte ASML de dertli zira yüksek taleplere yetişemiyor. Öyle ki bazı siparişlerin dökümcülere teslimi bir kaç yılı bulacak. CEO bu konuda yonga dünyasını uyardı.

Kısır döngü olduğu için ASML de yonga krizinden etkileniyor. Carl Zeiss gibi 200 kritik tedarikçi olmak üzere toplamda 700 tedarikçi ile çalışıyor. Müşteriye özel üretim yapıldığı için de süreç uzun. Tedarikçilerde yaşanacak sıkıntılar süreci uzatıyor ki ne yazık ki sıkıntılar büyük. Ekipman bulmak, bulsa bile bantlara geçecek personeli eğitmek oldukça uzun bir süreç.

ASML bu bakımdan bir yandan tedarikçileri ile dirsek teması kurarak süreci azaltmaya çalışıyor. Diğer yandan kendi kapasitesini de yüzde 50 civarında arttırmaya çalışıyor ancak bu oldukça uzun bir süre alacak.

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