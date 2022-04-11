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    Yonga üretiminde sıkıntılar bitmiyor: Şimdi de ekipman sorunu ortaya çıktı

    İşlemciden ekran kartına birçok sektörü etkileyen çip kıtlığı sorunu beklenenden daha uzun sürebilir. Yonga üreticileri, üretim artışı için gerekli ekipmanların tedarikinde sorunlar yaşamaya başladı.
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    Yonga üretiminde ekipman tedarik sıkıntıları başladı
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    Covid-19 pandemisi ile başlayan ve günümüzde halen devam eden çip kıtlığı sorunu, birçok üreticinin artan talebi karşılamak amacıyla yeni genişleme planlarına yönelmesine sebep oldu. Sektörde yaşanan bu sorunlar günümüzde yavaş yavaş hafiflemeye başlarken, şimdi de üreticiler genişleme için gerekli olan ekipmanların tedarikinde sorunlar yaşamaya başladı.

    Sorunların çözülmesi beklenenden uzun sürebilir

    NikkeiAsia tarafından paylaşılan bilgilere göre, Applied Materials, KLA, Lam Research ve ASML gibi yonga üreticilerine ekipman tedariki sağlayan şirketler, bazı önemli makinelerin gönderim süresinin 18 aya kadar uzayabileceği konusunda üreticilere uyarıda bulundu. Ayrıca birden fazla kaynak, tedarik kısıtlamalarının lensler, valfler ve pompalardan mikro denetleyicilere, mühendislik plastiklerine ve hatta elektronik modüllere kadar neredeyse her şeyde sorunlara neden olduğunu bildiriyor.

    Bununla birlikte yaşanan tedarik sorunlarının önüne geçmek amacıyla üretim kapasitesini arttırmayı hedefleyen TSMC, Intel, Samsung gibi dev yonga üreticilerinin genişleme planlarını ertelemek zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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