YouTube Create Türkiye'de kullanıma açıldı

Tam Boyutta Gör YouTube Create uygulaması, Türkiye’nin de dahil olduğu 13 ülkede (Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Finlandiya, Hong Kong, İrlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, İspanya, Tayvan, Tayland ve Türkiye) daha kullanıma sunuldu. Peki, YouTube Create neler sunuyor?

YouTube Create uygulaması neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör YouTube Create Android uygulaması, içerik üreticilerine hareket halindeyken video oluşturmaları için kullanımı kolay, ücretsiz araçlar sunuyor. Geçtiğimiz Eylül ayında duyurulan araç, video düzenleme ve çıkartmalar, GIF'ler ve efektler gibi yaratıcı araçların kullanımını kolaylaştırıyor. Uygulama aynı zamanda yerleşik yaratıcı araçları, AR ve yapay zeka filtrelerini kullanmayı pek bilmeyen, video denemeleri yapmak isteyen ancak düzenleme bilgisi olmayan içerik oluşturucular için popüler bir seçim haline gelen TikTok'u da hedef alıyor.

Create ile video yükleyip bölme, kırpma, efekt ekleme gibi düzenlemeler yapılabiliyor ve telifsiz müziklere erişilebiliyor. Telif hakkı korumalı olan müziklerin ritimleri TikTok'a benzer şekilde videolarla senkronize ediliyor. Bir diğer popüler araç olan Audio Cleanup, arka plan ve ortam gürültüsünü azaltmak ve telefonla kaydedilen videonun ses kalitesini artırmak için gürültü giderici bir modelden yararlanıyor. Otomatik ve düzenlenebilir altyazılar içeren yerleşik seslendirme aracı da mevcut. Düzenlemeler tamamlandıktan sonra video tek dokunuşla doğrudan YouTube’a yüklenebiliyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.producer

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.