YouTube Create Türkiye'de kullanıma açıldı

YouTube Create uygulaması neler sunuyor?
Create ile video yükleyip bölme, kırpma, efekt ekleme gibi düzenlemeler yapılabiliyor ve telifsiz müziklere erişilebiliyor. Telif hakkı korumalı olan müziklerin ritimleri TikTok'a benzer şekilde videolarla senkronize ediliyor. Bir diğer popüler araç olan Audio Cleanup, arka plan ve ortam gürültüsünü azaltmak ve telefonla kaydedilen videonun ses kalitesini artırmak için gürültü giderici bir modelden yararlanıyor. Otomatik ve düzenlenebilir altyazılar içeren yerleşik seslendirme aracı da mevcut. Düzenlemeler tamamlandıktan sonra video tek dokunuşla doğrudan YouTube’a yüklenebiliyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.producerKaynakça https://blog.youtube/inside-youtube/how-to-use-youtube-create/ https://techcrunch.com/2024/02/28/youtubes-create-app-a-competitor-to-tiktoks-creative-tools-expands-to-13-more-markets/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.