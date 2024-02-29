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    YouTube Create Türkiye'de kullanıma açıldı

    Google'ın içerik oluşturuculara yönelik, hem Shorts hem de daha uzun videolar üretmelerine yardımcı olan bağımsız mobil uygulaması YouTube Create'i Türkiye dahil birkaç ülkeye daha açtı.
    YouTube Create Türkiye'ye açıldı Tam Boyutta Gör
    YouTube Create uygulaması, Türkiye’nin de dahil olduğu 13 ülkede (Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Finlandiya, Hong Kong, İrlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, İspanya, Tayvan, Tayland ve Türkiye) daha kullanıma sunuldu. Peki, YouTube Create neler sunuyor?

    YouTube Create uygulaması neler sunuyor?

    YouTube Create Android uygulaması araçları Tam Boyutta Gör
    YouTube Create Android uygulaması, içerik üreticilerine hareket halindeyken video oluşturmaları için kullanımı kolay, ücretsiz araçlar sunuyor. Geçtiğimiz Eylül ayında duyurulan araç, video düzenleme ve çıkartmalar, GIF'ler ve efektler gibi yaratıcı araçların kullanımını kolaylaştırıyor. Uygulama aynı zamanda yerleşik yaratıcı araçları, AR ve yapay zeka filtrelerini kullanmayı pek bilmeyen, video denemeleri yapmak isteyen ancak düzenleme bilgisi olmayan içerik oluşturucular için popüler bir seçim haline gelen TikTok'u da hedef alıyor.

    Create ile video yükleyip bölme, kırpma, efekt ekleme gibi düzenlemeler yapılabiliyor ve telifsiz müziklere erişilebiliyor. Telif hakkı korumalı olan müziklerin ritimleri TikTok'a benzer şekilde videolarla senkronize ediliyor. Bir diğer popüler araç olan Audio Cleanup, arka plan ve ortam gürültüsünü azaltmak ve telefonla kaydedilen videonun ses kalitesini artırmak için gürültü giderici bir modelden yararlanıyor. Otomatik ve düzenlenebilir altyazılar içeren yerleşik seslendirme aracı da mevcut. Düzenlemeler tamamlandıktan sonra video tek dokunuşla doğrudan YouTube’a yüklenebiliyor.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.producer

    Kaynakça https://blog.youtube/inside-youtube/how-to-use-youtube-create/ https://techcrunch.com/2024/02/28/youtubes-create-app-a-competitor-to-tiktoks-creative-tools-expands-to-13-more-markets/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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