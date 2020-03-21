YouTube da görüntü kalitesini AB sınırları içerisinde düşürüyor

Tam Boyutta Gör

Avrupa Birliği’nin internet hatları üzerindeki baskıyı en aza indirmek için Netflix gibi içerik platformlarına görüntü kalitesini düşürmesi için yaptığı çağrının ardından YouTube platformundan da cevap geldi.

İlginizi Çekebilir

Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin

YouTube desteği

Platform yaptığı açıklamada geçici olarak AB sınırları içerisinde gerçekleşecek tüm video izleme trafiğinin SD çözünürlüğe indirgendiğini bildirdi. Böylece Birlik ülkelerinde internet trafiği biraz daha rahatlayacak.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

AB İç Pazar Direktörü Thierry Breton kısa süre önce yaptığı çağrıda, insanların evde oturması nedeniyle internet altyapısına aşırı bir yük bindiğini ve özellikle içerik platformlarının görüntü kalitesini düşürmesi gerektiğini belirtmişti.

Bu çağrı sonrasında Netflix platformu Birlik sınırları içerisinde görüntü kalitesini yüzde 25 azalttığını duyurmuştu. YouTube da buna katkı yapmış oldu. Bunun dışında da pek çok içerik platformunun aynı yolu izlemesi bekleniyor.

https://www.neowin.net/news/youtube-to-switch-eu-streams-to-sd-quality-to-reduce-network-load

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.