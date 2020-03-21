Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube da görüntü kalitesini AB sınırları içerisinde düşürüyor

    Evde oturmak zorunda kalan kullanıcılar nedeniyle giderek artan internet yoğunluğunda ana unsur olmamak adına YouTube platformu da AB direktörlerinin çağrısına uydu ve görüntü kalitesini düşürdü.
    21 sa.
    1,4b
    3
    7
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    YouTube da görüntü kalitesini AB sınırları içerisinde düşürüyor
    Tam Boyutta Gör

    Avrupa Birliği’nin internet hatları üzerindeki baskıyı en aza indirmek için Netflix gibi içerik platformlarına görüntü kalitesini düşürmesi için yaptığı çağrının ardından YouTube platformundan da cevap geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin

    YouTube desteği

    Platform yaptığı açıklamada geçici olarak AB sınırları içerisinde gerçekleşecek tüm video izleme trafiğinin SD çözünürlüğe indirgendiğini bildirdi. Böylece Birlik ülkelerinde internet trafiği biraz daha rahatlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

    AB İç Pazar Direktörü Thierry Breton kısa süre önce yaptığı çağrıda, insanların evde oturması nedeniyle internet altyapısına aşırı bir yük bindiğini ve özellikle içerik platformlarının görüntü kalitesini düşürmesi gerektiğini belirtmişti.

    Bu çağrı sonrasında Netflix platformu Birlik sınırları içerisinde görüntü kalitesini yüzde 25 azalttığını duyurmuştu. YouTube da buna katkı yapmış oldu. Bunun dışında da pek çok içerik platformunun aynı yolu izlemesi bekleniyor.



    https://www.neowin.net/news/youtube-to-switch-eu-streams-to-sd-quality-to-reduce-network-load Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 19 sa. en beğenilen
    La ilk defa AB dışında olmamızın bir faydasını gördük.
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 11 sa. gcb1903
    Biraz once 1080p video açtim 480p den farki yoktu valla....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Guest Account (misafir hesap) 18 sa. gun
    bizde sorun yok derken? internet leş gibi zaten türkiyede. günlerdir daha da kötü. sürekli dalgalanmalar var. türkiyede bu bir gündem olmadığı için kimse google'a böyle bir şey söylemiyor.


    hatta 2-3 gün önce trafik %30 arttı interneti çok kullanmayın diye açıklama yaptı türkiyenin en büyük sağlayıcısının ceo'su.
    bizde sorun yok derken? internet leş gibi zaten türkiyede. günlerdir daha da kötü. sürekli dalgalanmalar var. türkiyede bu bir gündem olmadığı için kimse google...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 18 sa.
    la gene bizden iyidir onların görüntü kalitesi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 19 sa. en beğenilen
    La ilk defa AB dışında olmamızın bir faydasını gördük.
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 19 sa.
    Bizde internet diye yakınır millet AB’yi örnek gösterir.



    Şimdi bizde sorun yok onlarda var nasıl oluyor bu iş ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Eşkenar 20 sa.
    Olumlu bir yenilik olsa bizde uygulanması en az 1 sene sürerdi. Şimdi tahminimce bize de hemen uygulayacaklardır.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    porsche911gt2 21 sa.
    Yani en fazla 480p mi izlenecek geçici olarak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 sa. MSI Optix MAG272CQR oyuncu monitörünü denedik 11 sa. YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek 12 sa. Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi 12 sa. ZTE Axon 11 5G'nin hangi işlemciyle geleceği belli oldu 13 sa. Asetilkolin bağımlı M1 reseptör eksitasyonu hafızanın temelini oluşturuyor 13 sa. Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı 14 sa. Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi 14 sa. Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı 15 sa. Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 16 sa. Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı 17 sa. Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak 17 sa. Amazon’a ait dağıtım merkezlerinden birinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildi 17 sa. Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi 18 sa. 'Call of Duty: Warzone' yükselişe devam ediyor: 10 günde 30 milyon oyuncuyu aştı 18 sa. Koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'da sorumsuz bir adam sokakta Pokemon Go oynarken yakalandı 19 sa. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın yapılacağı yeni tarih açıklandı 19 sa. Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görüntülendi: İşte karşınızda iPhone 12 Pro 20 sa. Evde vakit geçirenler için Gameloft ücretsiz oyun içi hediyeler verecek 20 sa. 2si1 | Türk SİHA'lar dünya gündeminde 20 sa. Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor! 21 sa. GÖRÜNTÜLENEN YouTube da görüntü kalitesini AB sınırları içerisinde düşürüyor Sonraki MOFT Z çok yönlü stand bağış rekoru kırıyor 22 sa. Xiaomi dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi oldu 23 sa. Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası 23 sa. Microsoft ve AMD en iyi DirectX 12 Ultimate için iş birliği yapıyor 23 sa. Lara Croft oyunları ve Headsnatchers kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz 1 gün Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor 1 gün Google I/O 2020 tamamen iptal edildi: Çevrimiçi de yapılmayacak 1 gün Honor 30S'in Kirin 820 işlemci ile geleceği doğrulandı 1 gün Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı 1 gün Vulkan’a Ray Tracing desteği eklendi 1 gün Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu 1 gün Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü 1 gün Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin, Snapdragon 865 işlemci ile geleceği onaylandı 1 gün Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası 1 gün Razer Cynosa Lite klavye & Basilisk V2 fare | Video inceleme 1 gün Computex 2020 ertelenebilir 1 gün Solunum cihazı talebine yerli çözüm 1 gün DirectX 12 Ultimate destekleyen ekran kartları ve konsol tarafı 1 gün iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir 1 gün Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    DonanımHaber
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koro...
    DonanımHaber
    Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görün...
    DonanımHaber
    Nintendo Switch İçin Overwatch Temalı 2 Yeni Kontrolcü
    Bölüm Sonu Canavarı
    Tomb Raider ve Lara Croft and the Temple of Osiris Steam'de Üc...
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim