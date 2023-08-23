Google, YouTube'da şarkı bulmayı kolaylaştıracak yeni özelliği test ediyor

Google’ın açıklamasına göre, kullanıcıların öncelikle YouTube sesli aramadan şarkı arama özelliğine geçiş yapması gerekecek. Daha sonra şarkıyı en az üç saniye şarkının melodisini söylemeleri veya kaydetmeleri gerekecek. YouTube, şarkıyı tanımladığında resmî video klibe, Shorts videosuna veya kullanıcı tarafından yüklenmiş videoya yönlendirecek.
Mırıldanarak şarkı bulma özelliği az sayıda YouTube kullanıcısıyla test ediliyor. Google, bu özelliği test veya deneme olarak etiketlediğinden, herkesin kullanıma sunulmasından önce değişiklikler olabilir. Umarız bu özellik, YouTube Müzik uygulamasına da gelir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.