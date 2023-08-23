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    Google, YouTube'da şarkı bulmayı kolaylaştıracak yeni özelliği test ediyor

    Google, kullanıcıların YouTube'da aradıkları şarkıyı bulmalarını kolaylaştıracak yeni özelliği test ediyor. YouTube'da istenilen şarkı hızlıca bulunabilecek.    
    youtube mırıldanarak şarkı bulma Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların sözlerini hatırlamadığı şarkıları bulmalarını sağlayacak çeşitli site ve uygulamalar mevcut. Google Asistan da bunlardan biri. Google, bu özelliğin YouTube için test aşamasında olduğunu söylüyor. YouTube, mırıldanarak şarkı arama ve bulunan şarkıyı kaydetme işlevi kazanacak.

    Google’ın açıklamasına göre, kullanıcıların öncelikle YouTube sesli aramadan şarkı arama özelliğine geçiş yapması gerekecek. Daha sonra şarkıyı en az üç saniye şarkının melodisini söylemeleri veya kaydetmeleri gerekecek. YouTube, şarkıyı tanımladığında resmî video klibe, Shorts videosuna veya kullanıcı tarafından yüklenmiş videoya yönlendirecek.

    Mırıldanarak şarkı bulma özelliği az sayıda YouTube kullanıcısıyla test ediliyor. Google, bu özelliği test veya deneme olarak etiketlediğinden, herkesin kullanıma sunulmasından önce değişiklikler olabilir. Umarız bu özellik, YouTube Müzik uygulamasına da gelir.

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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