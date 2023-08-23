Google, YouTube'da şarkı bulmayı kolaylaştıracak yeni özelliği test ediyor

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların sözlerini hatırlamadığı şarkıları bulmalarını sağlayacak çeşitli site ve uygulamalar mevcut. Google Asistan da bunlardan biri. Google, bu özelliğin YouTube için test aşamasında olduğunu söylüyor. YouTube, mırıldanarak şarkı arama ve bulunan şarkıyı kaydetme işlevi kazanacak.

YouTube'dan dev anlaşma: AI tabanlı şarkılar için karar verildi! 1 gün önce eklendi

Google’ın açıklamasına göre, kullanıcıların öncelikle YouTube sesli aramadan şarkı arama özelliğine geçiş yapması gerekecek. Daha sonra şarkıyı en az üç saniye şarkının melodisini söylemeleri veya kaydetmeleri gerekecek. YouTube, şarkıyı tanımladığında resmî video klibe, Shorts videosuna veya kullanıcı tarafından yüklenmiş videoya yönlendirecek.

Mırıldanarak şarkı bulma özelliği az sayıda YouTube kullanıcısıyla test ediliyor. Google, bu özelliği test veya deneme olarak etiketlediğinden, herkesin kullanıma sunulmasından önce değişiklikler olabilir. Umarız bu özellik, YouTube Müzik uygulamasına da gelir.

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YouTube'da istenilen şarkı saniyeler içinde bulunabilecek