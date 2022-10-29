Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube'daki güvenilir sağlık kanalları artık sertifikalı olacak

    Yanlış bilgilerin paylaşılmasını önlemek amacıyla sağlık ile ilgili YouTube'da içerik paylaşan doktor veya hemşireler artık kanallarına sertifika alabilecek.   
    Oy Ver
    YouTube'daki güvenilir sağlık kanalları artık sertifikalı olacak Tam Boyutta Gör
    Popüler video izleme platformu YouTube, geçtiğimiz yıl COVID-19 aşılarını eleştiren veya Dünya Sağlık Örgütü ya da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin sağlık yönergeleriyle çelişen videolar barındırdığı için eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı. Buna karşılık, Eylül 2021'de aşılarla ilgili yanıltıcı ve yanlış içeriği yasaklayan şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sitedeki yanlış bilgileri sınırlamak için doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık personellerinin, YouTube kanallarını sertifikalandırmak için başvurabileceğini söyledi. 

    Sağlık videolarının kullanıcılar tarafından kolayca ulaşılması için YouTube doğrulaması özelliği geliyor

    YouTube, sitedeki yanlış bilgileri sınırlamak için doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin kanallarını sertifikalayarak bu kanallara ait videoları öne çıkaracak. Şirket yaptığı açıklamalarda, "Bu, insanların YouTube'daki olağanüstü sağlık uzmanları topluluğundan gelen içeriği daha kolay bulmasına ve bunlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için büyük bir adım." dedi.

    Doktorlara ve hemşirelere ek olarak, ruh sağlığı uzmanları ve sağlık bilgisi sağlayıcıları da videolarının kullanıcılar tarafından kolayca tespit edilmesini sağlayan YouTube doğrulaması için başvurabilir. Şirket sertifika almak isteyen sağlık uzmanlarının, profesyonel lisanslarının kanıtını sunmalarını ve YouTube'da iyi durumda bir kanala sahip olmaları gerektiğini söyledi.

    Son olarak YouTube, diğer kuruluşların yanı sıra halk sağlığı departmanları, hastaneler ve hükümetler tarafından hazırlanan videoların, kullanıcıların yetkili olduklarını bilmelerini sağlayan etiketlere sahip olmasına izin veren sınırlı bir program başlattı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız