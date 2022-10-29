YouTube'daki güvenilir sağlık kanalları artık sertifikalı olacak

Tam Boyutta Gör Popüler video izleme platformu YouTube, geçtiğimiz yıl COVID-19 aşılarını eleştiren veya Dünya Sağlık Örgütü ya da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin sağlık yönergeleriyle çelişen videolar barındırdığı için eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı. Buna karşılık, Eylül 2021'de aşılarla ilgili yanıltıcı ve yanlış içeriği yasaklayan şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sitedeki yanlış bilgileri sınırlamak için doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık personellerinin, YouTube kanallarını sertifikalandırmak için başvurabileceğini söyledi.

Sağlık videolarının kullanıcılar tarafından kolayca ulaşılması için YouTube doğrulaması özelliği geliyor

YouTube, sitedeki yanlış bilgileri sınırlamak için doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin kanallarını sertifikalayarak bu kanallara ait videoları öne çıkaracak. Şirket yaptığı açıklamalarda, "Bu, insanların YouTube'daki olağanüstü sağlık uzmanları topluluğundan gelen içeriği daha kolay bulmasına ve bunlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için büyük bir adım." dedi.

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Doktorlara ve hemşirelere ek olarak, ruh sağlığı uzmanları ve sağlık bilgisi sağlayıcıları da videolarının kullanıcılar tarafından kolayca tespit edilmesini sağlayan YouTube doğrulaması için başvurabilir. Şirket sertifika almak isteyen sağlık uzmanlarının, profesyonel lisanslarının kanıtını sunmalarını ve YouTube'da iyi durumda bir kanala sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Son olarak YouTube, diğer kuruluşların yanı sıra halk sağlığı departmanları, hastaneler ve hükümetler tarafından hazırlanan videoların, kullanıcıların yetkili olduklarını bilmelerini sağlayan etiketlere sahip olmasına izin veren sınırlı bir program başlattı.

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